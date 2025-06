5 penteados diferentes para noivas que querem sair do óbvio

Durante os preparativos para o casamento, itens como o vestido e a maquiagem costumam atrair todas as atenções. No entanto, há outro detalhe essencial para a cerimônia perfeita: o penteado da noiva. Embora possa parecer secundário, o estilo de cabelo tem papel fundamental na construção do visual da futura esposa — que, em geral, deseja se sentir única e deslumbrante no grande dia.

Por isso, Leoni, especialista em penteados e Keune Master Talent, lista inspirações e dicas para noivas que querem ousar com elegância e autenticidade no altar. “Sabemos que os estilos clássicos sempre são as primeiras opções para as mulheres em ocasiões especiais. No entanto, trago uma proposta diferente para noivas que queiram fugir do óbvio: penteados que unem modernidade com formas geométricas”, ressalta. Confira!

1. Laços com os fios

O penteado com laço transmite cuidado e leveza (Imagem: Reprodução do Instagram | @o.le.oni)

Os laços, sejam em roupas ou acessórios, transmitem uma sensação de cuidado e leveza. Eles são frequentemente associados à feminilidade e ao romantismo, adicionando charme e elegância ao estilo. Neste cenário, o cabeleireiro recomenda apostar em penteados que envolvam os fios com um laço ao invés de apostar em acessórios maximalistas. “Eu costumo recomendar às minhas clientes por ser um detalhe que se adequa a todos os penteados. Podemos adicionar esse detalhe em semipresos, rabos de cavalo, coques”, explica.

2. Coques torcidos

O coque torcido tem uma estética sofisticada com ar natural (Imagem: Reprodução do Instagram | @o.le.oni)

Os coques torcidos equilibram um visual clássico com um toque de suavidade. Eles permitem um acabamento elegante, mas com um ar natural. Além dessa estética sofisticada, o coque oferece firmeza e longa duração, garantindo que a noiva aproveite cada momento da celebração com segurança e sem preocupações.

3. Rabo de cavalo com detalhe

O rabo de cavalo com detalhe é elegante e prático (Imagem: Reprodução do Instagram | @o.le.oni)

Quem é rei, nunca perde a majestade. O ponytail prova que elegância também pode ser prática. Embora seja um penteado tradicional, ele ganha personalidade com pequenos detalhes, que vão desde versões polidas e sofisticadas até propostas mais despojadas, com textura e movimento. “Este estilo é ideal para as recepções e cerimônias civis. Ele segura bem o ritmo da festa, sem perder o charme”, ressalta Leoni.

4. Solto com ondas

O penteado solto com ondas é atemporal e um dos favoritos entre as noivas (Imagem: Reprodução do Instagram | @o.le.oni)

O cabelo solto com ondas suaves é um penteado atemporal, que segue entre os favoritos das noivas. Versátil, ele combina um estilo apaixonado e moderno, dependendo dos acessórios escolhidos para compor o figurino.

No entanto, é essencial considerar o ambiente da cerimônia. “Fatores como vento, calor e umidade podem interferir na definição e na durabilidade das ondas, especialmente em eventos ao ar livre”, alerta Leoni, que completa afirmando: “Se a intenção é manter o look impecável do início ao fim, vale pensar em alternativas mais estruturadas”.

5. Semipreso

O penteado semipreso é uma alternativa segura e confortável para as noivas (Imagem: Reprodução do Instagram | @o.le.oni)

Pensando em alternativas mais seguras, o cabeleireiro também compartilha o semipreso, que, ao manter os fios parcialmente soltos, deixa o rosto em evidência e garante mais conforto ao longo do dia. Para Leoni, esse estilo pode ser adaptado de diversas formas: com ondas, toques boho ou um estilo mais minimalista, com presilhas. Uma opção encantadora para noivas que buscam equilíbrio entre o clássico e o moderno.

Por fim, o profissional recomenda sempre fazer um teste de penteado para garantir que tudo fique perfeito no grande dia. “O teste contribui para entender se o cabelo escolhido combina com o vestido, com o rosto e até como ele se comporta ao longo do tempo. Isso ajuda também a diminuir a ansiedade e proporciona uma maior segurança no dia”, pontua.

Por Raeesah Salomão