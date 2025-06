4 características do cachorro da raça setter irlandês 

Originário da Irlanda, o setter irlandês foi desenvolvido como cão de caça, combinando resistência, velocidade e inteligência. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça surgiu a partir do cruzamento entre o setter irlandês vermelho e branco e um cão de pelagem vermelha sólida, sendo reconhecida como um tipo distinto já no século XVIII. Com o passar do tempo, conquistou espaço também como cachorro de companhia.

Abaixo, confira algumas características do cachorro da raça setter irlandês!

1. Aparência física

O setter irlandês vermelho tem uma aparência imponente e atlética. Trata-se de um cachorro bem alto: com pernas e pescoço longos. Conforme o padrão oficial da CBKC, os machos medem entre 58 cm e 67 cm na altura da cernelha, enquanto as fêmeas ficam entre 55 cm e 62 cm. Os olhos são castanhos escuros ou cor de avelã.

A pelagem é uma das principais marcas da raça: sedosa, lisa e de coloração castanho-avermelhada intensa, sem traços de preto. É comum haver pequenas áreas brancas no peito, garganta ou patas. As franjas nas orelhas, membros, peito e cauda completam o visual elegante.

2. Temperamento e personalidade

De acordo com a CBKC, o setter irlandês vermelho é um cachorro “vivo, inteligente, enérgico, afetuoso e leal”. Essa combinação faz dele um excelente cão de companhia. É um animal extremamente sociável e brincalhão, que busca constantemente a atenção e o carinho de seus tutores. Gentil e amigável, ele se adapta bem a famílias, inclusive com crianças e outros animais.

É ideal para pessoas que buscam um companheiro ativo e participativo, pois adora estar próximo da família e não costuma gostar de longos períodos sozinho. No entanto, sua energia elevada exige atenção: trata-se de um cão que precisa de estímulos frequentes para manter-se saudável emocionalmente.

O setter irlandês precisa de uma dieta nutritiva para manter o seu porte (Imagem: Irina Shatilova | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça ativa e de porte médio a grande, o setter irlandês requer uma dieta nutritiva e adequada à sua rotina. A alimentação deve ser orientada por um médico-veterinário, considerando fatores como idade, peso, nível de atividade física e eventuais condições de saúde.

Como qualquer cão de grande porte, o setter irlandês pode apresentar predisposição a problemas ortopédicos, como displasia coxofemoral, sendo importantes o acompanhamento veterinário e a prática de exercícios controlados desde filhote.

4. Educação e socialização

Inteligente e com desejo natural de agradar, o setter irlandês responde bem ao adestramento, especialmente quando baseado em técnicas de reforço positivo. No entanto, segundo o padrão da CBKC, trata-se de um cão cheio de energia e bastante entusiasmado, o que pode demandar paciência durante o processo de educação.

A socialização precoce, por sua vez, é fundamental para que ele aprenda a conviver harmoniosamente com pessoas, outros cães e diferentes ambientes. Além disso, por ser um cachorro originalmente de trabalho, ele se beneficia muito de atividades físicas e mentais diárias, como caminhadas, brincadeiras e exercícios de obediência ou busca.