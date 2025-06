5 receitas surpreendentes com chuchu para o almoço

Quem diz que o chuchu é sem graça certamente nunca explorou todo o potencial desse vegetal versátil, leve e cheio de benefícios. Longe de ser apenas coadjuvante na sopa, ele pode brilhar como protagonista em pratos criativos, saborosos e fáceis de preparar. Para provar que esse ingrediente pode transformar seu almoço em uma experiência surpreendente, reunimos 5 receitas surpreendentes com chuchu que vão conquistar até os paladares mais exigentes. Confira!

Chuchu recheado com carne moída

Ingredientes

2 chuchus

200 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Lave bem os chuchus, corte-os ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com cuidado, formando cavidades para rechear. Após, disponha em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem macios, mas ainda firmes. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o milho-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Com a ajuda de uma colher, recheie cada metade de chuchu com a mistura de carne moída e milho-verde. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e gratinar. Retire do forno, finalize com coentro e sirva em seguida.

Chuchu refogado com camarão

Ingredientes

2 chuchus descascados e cortados em cubos

200 g de camarão limpo

limpo 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o camarão e refogue por 5 minutos. Junte o chuchu e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até ficar macio, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca de chuchu

Ingredientes

2 chuchus cortados em cubos grandes

1 tomate sem sementes e picado

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

sem sementes e cortado em tiras 1 cebola descascada e cortada em rodelas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

Coentro picado e sal a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chuchu e tempere com sal e suco de limão. Em uma panela, faça camadas com a cebola, o pimentão, o tomate e o chuchu. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Leve ao fogo médio, com a panela tampada, e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Curry de chuchu (Imagem: Tinta e Hélice | Shutterstock)

Curry de chuchu

Ingredientes

2 chuchus descascados e cortados em tiras finas

200 ml de leite de coco

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1 colher de sopa de óleo vegetal

Sal a gosto

Cebola frita e pimenta dedo-de-moça fatiada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e o gengibre e doure levemente. Junte o curry, a cúrcuma e o coentro em pó e mexa. Coloque as tiras de chuchu e misture para incorporar. Despeje o leite de coco e tempere com sal. Cozinhe até o chuchu ficar macio, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e sirva decorado com a cebola frita e a pimenta dedo-de-moça.

Creme de chuchu com gengibre

Ingredientes

2 chuchus descascados e picados

1 batata descascada e picada

descascada e picada 1 pedaço de gengibre ralado

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o chuchu, a batata e o gengibre, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um creme liso. Volte à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva polvilhado com cheiro-verde.