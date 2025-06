4 dicas para evitar o desperdício de energia elétrica

Atitudes simples ajudam a economizar energia elétrica no dia a dia (Imagem: michelangeloop | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Parte do valor da conta de luz pode vir de aparelhos que você nem está usando. Mesmo desligados, muitos eletrônicos continuam consumindo energia da rede elétrica, algo conhecido como “energia fantasma” ou “carga oculta”. Esse desperdício invisível pode representar até 15% do valor total da fatura, pesando no orçamento familiar — especialmente em tempos de tarifas cada vez mais altas.

Segundo o Prof. Esp. Edgar Félix dos Santos de Moraes, itens comuns como televisores, micro-ondas, carregadores de celular, computadores e até cafeteiras automáticas seguem consumindo energia quando ficam em modo “stand by” ou simplesmente plugados na tomada. Mas a boa notícia é que dá para cortar esse gasto extra com atitudes simples e eficazes.

Veja, a seguir, 4 práticas recomendadas pelo especialista para eliminar de vez esse vilão silencioso da sua conta de luz!

1. Desligue os aparelhos da tomada

Além de consumir energia, manter os equipamentos ligados à rede elétrica constantemente pode aumentar o risco de danos causados por picos de energia ou curtos-circuitos.

2. Utilize filtros de linha

Com botão liga/desliga em filtros de linha é possível interromper o fornecimento de energia para vários equipamentos ao mesmo tempo.

Os carregadores continuam consumindo energia quando estão ligados a tomada (Imagem: Bowonpat Sakaew | Shutterstock)

3. Desconecte carregadores

Mesmo sem o dispositivo acoplado, os carregadores continuam consumindo energia se ligados à tomada.

4. Ative o modo de economia de energia

Ativar o modo de economia de energia em televisores e computadores é uma forma eficiente de reduzir o consumo sem comprometer o desempenho dos aparelhos.

Por Priscila Karolline Nunes Deziderio