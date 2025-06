5 simpatias para afastar a inveja do relacionamento

Por vezes, parece que, de repente, tudo no relacionamento parece sair dos trilhos. Discussões por motivos bobos, uma distância que surge do nada ou até aquele clima estranho difícil de explicar. A explicação para isso pode estar na inveja. “Muitas vezes, não é só uma fase ou desgaste. Pode ser inveja vinda de fora, de alguém que não quer ver a felicidade do casal”, alerta a consultora esotérica Katrina Devilla, do site de esoterismo iQuilibrio.

Segundo ela, quando a relação está em harmonia, isso pode incomodar quem está vibrando negativamente, seja de forma consciente ou inconsciente. “A inveja pode vir disfarçada de elogios ou conselhos. Às vezes, é aquela amiga que vive dizendo ‘nossa, queria um relacionamento como o de vocês’, mas por dentro sente raiva por não ter o mesmo”, explica.

A boa notícia é que é possível proteger a relação com simpatias simples, feitas em casa, que afastam essas energias ruins. “Existem simpatias específicas para afastar a inveja do relacionamento e restaurar a paz. O ideal é fazê-las em dias estratégicos, como durante a Lua Minguante, que ajuda a cortar o mal pela raiz”, orienta Katrina Devilla.

A seguir, ela indica 5 simpatias poderosas para afastar a inveja do relacionamento. Confira!

1. Simpatia para afastar a inveja com pétala de girassol e rosa

Se você sente ou sabe que alguém pode estar querendo o mal da sua relação, essa simpatia para afastar inveja do relacionamento ajuda na proteção. Escolha um dia em que esteja tranquila(o) e sozinha(o) em casa.

Material

1 giz branco

3 pétalas de girassol

3 pétalas de rosa cor-de-rosa

1 folha de comigo-ninguém-pode

3 pedras de sal grosso

1 pano branco

Modo de fazer

Escolha um local em sua casa onde possa escrever no chão com giz. Em um momento do dia em que esteja sozinha(o), desenhe um círculo com giz e coloque dentro dele as três pétalas de girassol e de rosa, a folha de comigo-ninguém-pode e as pedras de sal grosso.

Enquanto coloca os elementos, diga a seguinte frase: “Inveja, saia do meu caminho e da vida do meu amado”. Quando terminar, junte tudo que foi usado no ritual no pano branco e descarte no lixo. Nesse momento, pense que está se livrando de todas as energias negativas que estão atrapalhando seu relacionamento. Ao final, lave muito bem suas mãos.

2. Simpatia para afastar a inveja com arruda e pimenta

Se você não conseguir fazer a simpatia anterior, essa é mais prática e oferece proteção para o casal que quer afastar a inveja do relacionamento. O mais importante é ter fé naquilo que está fazendo e acreditar que a proteção virá.

Material

3 folhas de arruda

3 pimentas vermelhas

1 lasca de eucalipto

1 vela branca

Modo de fazer

Em um espaço com terra, pode ser quintal ou um vaso de planta, faça uma pequena cova. Depois que ela estiver pronta, enterre as pimentas vermelhas, as folhas de arruda e a lasca de eucalipto. Enquanto enterra cada um dos itens, imagine que com eles você também está enterrando a inveja que pode estar ameaçando seu relacionamento.

Quando terminar, tampe o buraco com terra. Na sequência, acenda a vela branca em cima do local onde os elementos foram enterrados como um gesto de oferecimento ao seu anjo da guarda. Quando a vela terminar de queimar, jogue as sobras dela no lixo.

As simpatias para proteger o relacionamento devem ser feitas com fé (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

3. Simpatia para proteger o relacionamento

Essa simpatia possibilita afastar a inveja do relacionamento ou qualquer energia ruim que queira se aproximar de você e do seu amor. Ela deve ser feita com frequência; afinal de contas, nós precisamos de proteção a todo momento, certo? Com o relacionamento isso não é diferente.

Material

1 vela branca

Modo de fazer

Toda semana, na sexta-feira, pegue a vela e vá a uma janela. Acenda-a na frente da janela um pouco longe de onde bata vento para ele não a apagar. Em seguida, reze a oração abaixo com bastante fé:

“Glorioso São Jorge, o teu poder atinge a terra inteira, os mares, as nuvens e os ventos. Viaja pelo infinito do universo, espanta os maus espíritos e atrai as bênçãos até o meu amor. Domina o mal com a vossa lança, por isso protege o meu amor e que a maldade deixe nossa vida. Dá-nos proteção, por Cristo Nosso Senhor, que vive e reina para todo o sempre. Assim eu te peço, e assim eu serei atendida(o).”

4. Simpatia simples e rápida para afastar inveja do relacionamento

Material

1 folha de espada-de-são-jorge

Modo de fazer

Vá a um ambiente onde consiga ver o céu e aponte a folha da espada-de-são-jorge para o alto dizendo a seguinte frase: “Forças do bem, impeçam que a maldade atrapalhe a minha vida afetiva agora e sempre.” Em seguida, parta a folha em vários pedacinhos e, quando estiver saindo de casa, jogue-os pelo seu caminho repetindo a mesma oração. É importante tomar cuidado após picar a folha, pois é tóxica.

5. Simpatia para afastar inveja do namoro

Em alguns momentos do relacionamento podem surgir brigas bobas, sem nenhuma razão explícita. De repente, o casal começa a brigar ou então passa a haver um clima estranho. Isso pode ser energia ruim atrapalhando a felicidade. Se é o seu caso, a simpatia para afastar inveja do namoro pode dar uma força para limpar a energia ruim da relação.

Material

3 pedrinhas de carvão

3 pedaços de comigo-ninguém-pode

1 copo

Água

Modo de fazer

Coloque as pedras de carvão e os pedaços de comigo-ninguém-pode no copo e encha-o com água. Depois, coloque esse copo debaixo da cama, na altura da cabeceira. Uma vez por semana, veja se as pedras do carvão afundaram. Se isso tiver acontecido, jogue tudo fora e refaça a simpatia. Se estiverem iguais, deixe lá do mesmo jeito. Mantenha o copo dessa forma até que o relacionamento tenha melhorado. Se achar que melhorou, jogue tudo fora.

Por Rebeca Pizzico