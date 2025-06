14 livros nacionais para aproveitar o feriado

Enquanto a rotina desacelera e os compromissos dão trégua no feriado, abre-se espaço para conexões mais silenciosas e profundas — e poucas são tão ricas quanto a que se constrói com um bom livro. Ao virar cada página, novos mundos se revelam com intensidade e poesia.

Confira uma seleção especial de obras nacionais que agradam a diferentes gostos de leitura. De romances envolventes, passando por narrativas curtas e impactantes, até histórias reais, há opções para todos os estilos e idades. O importante é encontrar aquela leitura que combina com o seu descanso!

1. 50 tons de vida

Em “50 tons de vida”, o autor reúne contos curtos e sensíveis que percorrem memórias e reencontros sob o olhar poético do cotidiano urbano (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

O escritor e professor José Paulo Alves Fusco convida o leitor a percorrer, por meio de contos breves e cheios de sensibilidade, os caminhos emocionais da vida. A obra reúne uma seleção de narrativas que transitam entre memórias, amores, ausências e reencontros — experiências intensamente vividas no “asfalto selvagem” do cotidiano.

2. O grito de uma mulher sábia

Em “O grito de uma mulher sábia”, Eliseu Vicente resgata uma personagem bíblica esquecida para refletir sobre sabedoria, coragem e protagonismo feminino nas Escrituras (Imagem: Reprodução digital | Eliseu Vicente)

Voltado para reflexões inspiradoras sobre trechos pouco abordados das Escrituras, o pastor Eliseu Vicente apresenta ensinamentos de sabedoria a partir da história de uma mulher cujo nome não é revelado na Bíblia. Essa personagem aparece no capítulo 20 de 2º Samuel e ganha destaque ao agir com coragem e inteligência para evitar que as tropas do rei Davi, comandadas por Joabe, destruíssem a cidade onde ela morava.

3. Não zere a vida

Em “Não zere a vida”, a autora transforma o luto em uma jornada de cura, amor-próprio e reconexão espiritual com o propósito da existência (Imagem: Reprodução digital | Editora Perensin)

Após vivenciar a perda do pai e do avô, a advogada Sabrina Gomes transforma sua dor em palavras, compartilhando uma jornada de cura e reencontro com a vida. Esta obra mistura memórias emocionais, experiências desafiadoras e reflexões espirituais. Mesmo ao abordar períodos difíceis, o livro também se apresenta como uma homenagem à vida e à capacidade de recomeçar.

4. O Capo da Máfia: Destino Marcado – Parte 1

Em “O Capo da Máfia – Destino Marcado”, Marcelo Voigt Bianchi insere o leitor em uma teia de máfia, guerras e honra, com pano de fundo histórico da década de 1910 (Imagem: Reprodução digital | Marcelo Voigt Bianchi)

Bruno é um homem simples e íntegro, que levava uma vida tranquila ao lado de sua família até ser inesperadamente arrastado para o mundo da máfia siciliana. É neste contexto que Marcelo Voigt Bianchi aborda uma teia complexa de corrupção e conflitos. Com um extenso embasamento histórico, o autor retrata ainda os principais problemas da Europa e dos Estados Unidos na década de 1910, como a Primeira Guerra Mundial.

5. O amor de Pedro e Inês

Em “O amor de Pedro e Inês”, o autor reinventa um clássico medieval em peças teatrais contemporâneas que tratam de temas sensíveis como saúde mental e identidade (Imagem: Reprodução digital | Editora Ipê das Letras)

De que maneira uma tragédia medieval portuguesa pode se conectar aos desafios enfrentados por uma escola em uma comunidade do Rio de Janeiro? Essa é a premissa da coletânea de Rodrigo Rangel, que reúne quatro peças teatrais que combinam elementos clássicos e atuais para abordar temas como bullying, violência nas cidades, saúde mental, identidade de gênero e outras questões urgentes vividas pelos jovens atualmente.

6. Vidas Efêmeras

Em “Vidas Efêmeras”, há uma mistura de fantasia sombria e existencialismo em uma trama marcada por epidemias, mal antigo e profundos dilemas humanos (Imagem: Reprodução digital | Luiz Gustavo Oliveira da Cunha)

Quando uma praga se espalha pela região de Proélia e ameaça ultrapassar suas fronteiras, a comandante mercenária Elena convoca seu grupo, a Irmandade dos Corvos, para conter a epidemia devastadora. No entanto, ela acaba enfrentando um mal antigo e ainda mais perigoso — o mesmo que, anos atrás, ceifou a vida de seu pai. Influenciado pelo terror de H. P. Lovecraft e pela profundidade psicológica dos personagens de Fiódor Dostoiévski, Luiz Gustavo Oliveira da Cunha aborda temas como poder, destino, identidade e a inevitabilidade da morte.

7. O diário de Adelaine

Em “O diário de Adelaine”, a autora apresenta uma fábula infantojuvenil sobre ciclos femininos, ancestralidade e autoconhecimento com leveza e encanto (Imagem: Reprodução digital | Tatti Simões)

Escrito pela fisioterapeuta pélvica e especialista em saúde da mulher, Berenice V.S. Meurer, este livro infantojuvenil propõe um diálogo aberto com o público jovem sobre menarca, saúde menstrual e sexualidade, buscando quebrar tabus e silêncios transmitidos entre gerações sobre o corpo feminino. Em uma aventura mágica por um universo que remete aos contos de fadas, as leitoras são convidadas ainda a descobrir a força da sororidade, da ancestralidade e do autoconhecimento.

8. Por dinheiro e poder

Em “Por dinheiro e poder”, a autora aborda segredos familiares, desigualdades sociais e redenção por meio da história intensa de um ex-presidiário (Imagem: Reprodução digital | Editora Ipê das Letras)

Neste lançamento, a autora natural da Bulgária e radicada no Brasil, Milena Mitkova Mincheva, aborda a vida de um ex-presidiário em busca de redenção em meio a conspirações, vingança e segredos familiares. Única tradutora juramentada e forense de búlgaro no país, a escritora possui uma carreira consolidada na área de tradução jurídica e diplomática, e agora estreia na literatura de ficção com um enredo que mistura experiência de vida, senso de justiça e olhar atento sobre as desigualdades sociais.

9. Vento endiabrado

Em “Vento endiabrado”, a autora retrata uma cidade litorânea tomada por conflitos sociais, religiosos e pessoais nas transformações do século XX (Imagem: Reprodução digital | Editora Minotauro)

A praia fictícia de Jacurici parece um verdadeiro paraíso, com sua mata atlântica densa e um rio que serpenteia até o mar. No entanto, ao se aproximar das casas, revela-se um cenário marcado por adultérios, linchamentos, fé intensa, práticas de bruxaria e sonhos profundamente frustrados. Escrito pela jornalista Regina Helena de Paiva Ramos, este romance narra, entre as décadas de 1970 e 2000, a chegada do turismo, o crescimento da especulação imobiliária e os conflitos entre caiçaras, veranistas e aventureiros que chegam à cidade.

10. Um físico no mundo da astrologia

Em “Um físico no mundo da astrologia”, Ivan Guerrini propõe uma leitura original que conecta ciência e espiritualidade em um espaço reflexivo e provocador (Imagem: Reprodução digital | Editora Telha)

Escritor, terapeuta, pesquisador e professor universitário, Ivan Guerrini busca aproximar a física da espiritualidade neste lançamento. Ao abordar questões como ciclos planetários, religião, fé e mitos na mesma medida em que discorre sobre a ciência, o autor apresenta um espaço autêntico e libertador, onde é possível questionar as convenções e enfrentar a escuridão.

11. Depois do fim

Em “Depois do fim”, a autora transforma o luto do jovem Tonho em uma jornada poética e simbólica no coração da Amazônia, entre águas e lembranças (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

No vilarejo suspenso de Apuá, construído sobre palafitas no coração da Amazônia, tudo se equilibra entre a água e o tempo. É neste cenário que o jovem Tonho vê seu mundo mudar, quando a correnteza do rio leva embora o caixão do avô falecido. A autora e roteirista Flávia Lins e Silva transforma o luto em jornada de autoconhecimento, imaginação e afeto. Com metáforas poéticas e personagens cativantes, este lançamento convida o leitor a repensar o que significa partir — e refletir sobre os vários recomeços que cabem em cada final.

12. Sob o Sol da América

Em “Sob o Sol da América”, Nanná Félix reconstrói com delicadeza a saga de uma mulher entre guerras, capturas e amor, na tensão entre culturas e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Editora Kairós)

Ambientada durante a Guerra Civil Americana, a obra da Nanná Félix acompanha a saga de Eveline Reachenson, que é obrigada a abandonar o posto de enfermeira no conflito, sendo levada para Minnesota. Quando sua vila é atacada por sioux, nativos americanos, um dos guerreiros indígenas é ferido e feito prisioneiro. Eveline tenta salvá-lo para ter informações sobre pessoas capturadas pelos sioux. Meses depois, a própria Eveline é capturada pelos indígenas, tornando-se escrava do mesmo homem que um dia havia salvado.

13. Pressa de futuro

Em “Pressa de futuro”, o autor narra a trajetória inspiradora de Luiz Donaduzzi, fundador da Prati-Donaduzzi, que transformou o setor farmacêutico (Imagem: Reprodução digital | Matrix Editora)

Luiz Donaduzzi é um dos mais notáveis empreendedores do Brasil. Filho de agricultores, enfrentou adversidades desde cedo, mas fez do estudo sua prioridade de vida. Depois, sua trajetória o levou a se tornar um gigante produtor de medicamentos genéricos do país, sendo o fundador da Prati-Donaduzzi, empresa que transformou o mercado farmacêutico nacional. Escrito por Rogério Godinho, este livro revela não apenas a saga de um visionário, mas também o impacto transformador de alguém que nunca perdeu a pressa de fazer o futuro acontecer.

14. Mulheres que constroem

Em “Mulheres que constroem”, a autora reúne experiências de liderança feminina para inspirar novas formas de ocupar e transformar espaços profissionais (Imagem: Reprodução digital | Editora Uiclap)

Administradora, mentora e palestrante, Michelle Wundervald Zanelatto reúne pesquisas, histórias inspiradoras e lições de carreira para mostrar como coragem, resiliência e inteligência emocional podem romper barreiras e criar espaços mais inovadores no setor. Com uma linguagem motivadora, o livro lembra que cada tijolo erguido pode carregar a marca da igualdade.