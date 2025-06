5 penteados de festa junina para fugir do tradicional

Com a temporada de arraiás oficialmente aberta, o clima festivo toma conta do país e convida todo mundo a entrar no ritmo com produções cheias de charme e personalidade. Em meio às comidas típicas, músicas animadas e trajes temáticos, os penteados ganham destaque como parte essencial do visual.

Abaixo, Adno Moreira, hairstylist e Keune Master Talent, lista sugestões de penteados que reinventam o tradicional e apostam em propostas modernas com acessórios, tranças repaginadas e muita cor. Confira!

1. Tranças embutidas e laterais

Quando se fala em penteados para festas juninas, as tranças logo vêm à mente como uma escolha clássica e charmosa. No entanto, é possível inovar sem abrir mão desse elemento tradicional. “As tranças são atemporais e sempre estarão presentes nas festas juninas. Mas que tal se diferenciar e apostar em outros penteados que tenham a trança como apoio?”, questiona Adno Moreira.

Para compor o penteado que mescla tranças embutidas com fios soltos, é necessário dividir o cabelo com uma risca lateral, separando duas mechas frontais que serão usadas para fazer as tranças embutidas, enquanto o restante do cabelo permanece solto. As mechas soltas podem ser modeladas em cachos definidos com o auxílio de babyliss, mousse ou finalizador, conferindo volume e movimento.

Na finalização, você pode apostar em baby hairs cuidadosamente moldados com gel ou pomada. E o penteado é fixado com spray, podendo receber acessórios, presilhas ou miçangas douradas para um toque extra. Se o seu cabelo for liso, você pode optar apenas por uma escova bem alinhada. Utilize um finalizador que auxilie no controle de volume e frizz.

2. Cabelo preso com tranças

Para mulheres românticas, esse estilo une modernidade e delicadeza. O cabelo preso com ondas e tranças embutidas, além de evitar o suor na hora da dança, é também uma ótima base para explorar diferentes estilos. A criação de um rabo de cavalo, por exemplo, permite brincar com o cabelo de várias formas: você pode soltar a franja, fazer tranças, ondas ou até mesmo adicionar pequenos acessórios para realçar ainda mais o visual.

Para realizá-lo, comece prendendo o cabelo como um rabo de cavalo e, se preferir, use uma mecha para esconder o elástico, prendendo o cabelo que sobrar com o auxílio de um grampo. Para dar um charme a mais, deixe as franjas soltas, faça ondas largas e leves e quantas tranças quiser no comprimento do rabo de cavalo. “Você pode finalizar adicionando um chapéu com abas largas, que ressalta a ideia de um look campestre e junino”, complementa o especialista.

Há também a possibilidade de unir as tranças em um rabo de cavalo. Neste look em questão, os fios são cuidadosamente penteados e presos em um rabo alto e bem polido, com acabamento impecável para garantir brilho e disciplina. Mas quem quiser um visual mais descontraído pode deixar alguns fios soltos, criando um efeito mais natural e despojado.

O comprimento do cabelo é dividido em mechas, que são trançadas em múltiplas tranças que se unem em uma única e volumosa trança central, criando um efeito de texturas e dimensões que se destacam. Você pode utilizar finalizadores como gel, pomada e spray para garantir firmeza e brilho no topo da cabeça.

Os coques no alto da cabeça trazem mais personalidade para os looks (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

3. Coques nas laterais

Para aquelas que buscam ousadia com uma pegada mais descontraída, os dois pequenos coques estilo “space buns” posicionados no alto da cabeça são ótimas opções. O hairstylist alerta que esse estilo pede uma simetria, por destacar o rosto e equilibrar o visual.

“Essa escolha de penteado revela uma estética descomplicada, perfeita para eventos juninos ou para dar um toque de personalidade ao look cotidiano. Os coques podem ser finalizados com pomada modeladora ou spray para garantir fixação e eliminar o frizz, enquanto o restante do cabelo pode ser modelado de forma sutil para manter o movimento natural e dar leveza ao estilo”, explica Adno Moreira.

Para finalizar, você pode utilizar acessórios entre os coques e separar duas mechas frontais para fazer uma trança.

4. Preso com laço

Quem disse que cabelo curto não pode ter um penteado junino especial e delicado? Para o cabeleireiro, prender algumas mechas nas laterais podem deixar o cabelo com mais personalidade para arrasar no arraiá. Lenços, laços e outros acessórios dão um toque extra ao look. É uma maneira prática e estilosa para entrar no clima da festa. Além disso, esse look é prático, versátil, valoriza qualquer tipo de fio e pode ser personalizado com diferentes estampas e cores de lenço para combinar com qualquer produção.

5. Coque com lenço

Coques com lenços são a escolha perfeita para quem quer um penteado para curtir a festa junina com muito charme. Eles combinam com qualquer comprimento de cabelo e trazem aquele toque especial ao visual. Basta prender os fios em um coque alto ou baixo e dar um laço caprichado com um lenço estampado ou colorido. Aposte em estampas xadrez, florais ou cores vibrantes para deixar o look ainda mais temático e divertido.

Por Raeesah Salomão