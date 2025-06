3 dicas para organizar uma festa junina em casa sem gastar muito

Com planejamento e criatividade é possível curtir a festa junina sem gastos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de junho é sempre esperado por trazer uma das celebrações mais tradicionais do calendário brasileiro: a festa junina. Segundo levantamento recente do Instituto Locomotiva, em parceria com a plataforma de pesquisa online QuestionPro, 81% dos brasileiros pretendem participar de algum tipo de atividade junina neste ano, entre quermesses, festas escolares, eventos comunitários e encontros familiares.

O estudo também aponta que pouco mais da metade da população (52%) pretende gastar até R$ 200 com a comemoração, incluindo itens como alimentos, bebidas, roupas e adereços típicos. Outros 24% dos brasileiros projetam despesas entre R$ 200 e R$ 500, e o Nordeste lidera nos gastos acima de R$ 200, refletindo a força cultural e afetiva das festas na região.

Para o economista Ricardo de Almeida, diretor financeiro do Cartão de TODOS, para celebrar a festa sem comprometer o orçamento da família, o segredo está no planejamento e na criatividade. “O principal cuidado é não deixar a empolgação atropelar o orçamento. Festa junina tem muita tradição, comida gostosa e gente animada, mas tudo isso custa. Se não tiver controle, a conta vira um arraial de boleto”, alerta.

A seguir, confira orientações práticas para organizar uma festa junina caseira, divertida e econômica!

1. Faça um planejamento financeiro

Antes de ir às compras dos itens típicos, o ideal é definir quanto se pode gastar e montar uma lista com antecedência. “Planejar é a chave para curtir sem estourar o orçamento. Quando você define um valor limite e organiza a lista com antecedência, evita gastos por impulso, compras repetidas e desperdício”, destaca Ricardo de Almeida.

Por isso, ele indica ações práticas para organizar a festa em casa:

Decoração

Use materiais como papel colorido, palha, juta e itens que já tenha em casa;

Produza bandeirinhas, correntes de papel e balões artesanais.

Comidas típicas

Invista nos clássicos que rendem bem: pipoca, bolo de fubá, canjica e quentão;

Evite pratos muito elaborados ou com ingredientes caros.

Traje

Improvise com o que tem no guarda-roupa: camisa xadrez e chapéu de palha já compõem o figurino;

Enfeites simples, como remendos de tecido e tranças, complementam o visual.

2. Invista em economia compartilhada

Organizar a festa em grupo pode trazer benefícios financeiros e sociais. Comprar ingredientes coletivamente e preparar os pratos em conjunto fortalece os laços e reduz os custos. “Juntar os amigos, vizinhos ou familiares para dividir os ingredientes e preparar tudo junto é economia e diversão em dobro. Sai mais barato, evita desperdício e ainda vira um momento de confraternização antes da festa”, diz Ricardo de Almeida.

É essencial estipular um limite de gasto para a festa junina (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)

3. Fuja dos erros comuns

Evitar algumas armadilhas pode fazer toda a diferença no bolso:

Não estipular um limite de gastos: ir comprando aos poucos sem controle pode resultar em uma despesa maior do que se imagina;

ir comprando aos poucos sem controle pode resultar em uma despesa maior do que se imagina; Deixar tudo para a última hora: isso limita as possibilidades de pesquisa de preços em um mercado ou outro, fazendo com que compre produtos mais caros;

isso limita as de pesquisa de preços em um mercado ou outro, fazendo com que compre produtos mais caros; Cair em promoções enganosas: nem toda oferta representa economia real.

“Promoção é boa quando já está no planejamento, ou seja, aquela compra que você já ia levar. Fora isso, vira gasto disfarçado de economia”, alerta o economista.

Lazer também é prioridade

Mesmo em tempos de aperto, momentos de lazer devem fazer parte do planejamento financeiro familiar. Além de promover bem-estar, essas celebrações ajudam a fortalecer vínculos e criar boas memórias. “A festa junina não é só comida e música, é memória afetiva, tempo com quem a gente gosta e pausa na correria. Incluir momentos assim no planejamento mostra que educação financeira não é sobre cortar tudo, é sobre saber equilibrar”, destaca Ricardo de Almeida.

Com um pouco de organização, criatividade e consciência, é possível celebrar a festa junina em casa sem extrapolar o orçamento, reunir a família e economizar de forma inteligente. Em tempos de aperto, momentos de alegria simples, planejados com carinho, fazem toda a diferença.

Por Nayara Campos