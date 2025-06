10 dicas para espaços corporativos sofisticados e funcionais

Criar ambientes corporativos que aliem sofisticação e funcionalidade deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade. Em um mercado cada vez mais competitivo, o espaço físico das empresas precisa refletir não apenas sua identidade visual, mas também proporcionar conforto, fluidez e bem-estar aos usuários. A experiência de quem circula, trabalha ou interage é decisiva para reforçar valores institucionais e estimular conexões reais.

Foi com esse olhar estratégico que o arquiteto Sandro Della Casa, sócio do escritório Sarau Arquitetura, desenvolveu os interiores do mall e da torre corporativa do WOA SKY — um empreendimento que redesenha o skyline de São José, em Santa Catarina.

Atemporalidade, transparência e sofisticação em cada detalhe foram os pilares solicitados pela incorporadora, e a equipe da Sarau Arquitetura traduziu essas premissas em soluções que inspiram empresas e profissionais exigentes.

A seguir, confira 10 dicas valiosas de design de interiores inspiradas neste projeto!

1. Aposte em uma arquitetura para a vida toda

Criar uma arquitetura atemporal, com escolhas que resistem ao tempo e às tendências momentâneas, garante que os espaços se mantenham elegantes e atuais por décadas.

2. Trabalhe a transparência e a conexão com o exterior

Valorizar a luz natural e integrar os ambientes internos com áreas externas cria uma sensação de amplitude, bem-estar e aproxima as pessoas da natureza.

3. Use materiais nobres e sofisticados

Detalhes em madeira, pedra, iluminação indireta e acabamentos de alta qualidade elevam a percepção de sofisticação e conforto, especialmente em espaços corporativos.

Neste projeto, ambientes integrados ao fluxo do mall estimulam permanência e interação visual com vitrines (Projeto: Sarau Arquitetura | Imagem: Divulgação | WOA)

4. Projete para a experiência do usuário

No caso do mall, o projeto foi concebido para que as vitrines se integrassem totalmente à circulação, estimulando a interação visual. Corredores com elementos lúdicos e vegetação tornam a experiência de circulação mais rica.

5. Incorpore a arquitetura biofílica

Elementos naturais — como árvores no boulevard e jardins integrados — ajudam a criar ambientes mais agradáveis, que promovem relaxamento e conexão com a natureza.

6. Equilibre estética e funcionalidade

Em espaços de grande circulação, flexibilidade e clareza espacial são essenciais. Marcar acessos com elementos visuais e integrar soluções de engenharia de forma discreta garantem harmonia no projeto.

7. Aposte na iluminação cênica

A iluminação tem papel fundamental tanto em áreas de circulação quanto em ambientes de trabalho. No WOA SKY Corporate, o uso de luz indireta e elementos no teto contribui para a atmosfera sofisticada e acolhedora.

O rooftop pode proporcionar bem-estar com luz natural, vegetação e atmosfera acolhedora (Projeto: Sarau Arquitetura | Imagem: Divulgação | WOA)

8. Crie áreas de descompressão que convidem à permanência

O rooftop da torre corporativa vem com uma proposta de trazer um ar de lar, com mobiliário solto, tons suaves e uma ambientação que estimula o bem-estar dos usuários.

9. Evite a monotonia em ambientes de circulação intensa

Lojas em mall e áreas corporativas que possuem percursos longos devem contar com pontos de interesse — sejam eles elementos no forro, vegetação, iluminação diferenciada ou variações no ritmo visual dos espaços.

Cada projeto deve trazer em sua essência os valores e a personalidade da marca (Projeto: Sarau Arquitetura | Imagem: Divulgação | WOA)

10. Respeite a identidade do espaço e da marca

Cada projeto deve traduzir os valores e a personalidade da marca. No WOA SKY Corporate, hall com madeira, balcão de pedra e marcações verticais reforçam a identidade de sofisticação e inovação.

“Nosso maior desafio foi criar espaços com alma, que fossem elegantes, acolhedores e proporcionassem uma experiência fluida e memorável para todos que circulam pelo empreendimento. Essa é uma tendência cada vez mais presente nos projetos de interiores mais avançados do mundo: integrar princípios como biofilia, ergonomia espacial, iluminação cênica e transparência para gerar bem-estar e engajamento”, afirma o arquiteto Sandro Della Casa.

A construção de um espaço deve ser feita pensando além da beleza. “Não se trata apenas de estética, mas de criar ambientes funcionalmente eficientes, emocionalmente significativos e que estabeleçam uma conexão genuína com as pessoas. Cada detalhe foi pensado para convidar o público a permanecer, vivenciar e se identificar com esses espaços”, acrescenta o profissional.

Por Adriana Laffin