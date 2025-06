5 dicas para se preparar para a prova de idiomas do Enem

Durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os alunos precisam responder a uma prova de língua estrangeira, que pode ser em inglês ou espanhol — de acordo com a escolha feita no momento da inscrição. Essa parte da avaliação está incluída no primeiro dia e geralmente apresenta cinco questões.

Segundo levantamento da SAS Educação, os temas de maior incidência nas provas de inglês e espanhol entre 2009 e 2024 estão ligados à leitura e interpretação de textos, como poemas e canções, charges e tirinhas, e a identificação da função do texto, que representam cerca de 50% das questões em ambos os idiomas. Outros assuntos recorrentes incluem semântica (o sentido das frases) e domínio lexical (vocabulário).

Para Marcelo Barros, diretor de Educação do CNA+, compreender como as questões são estruturadas ajuda o aluno a direcionar melhor os estudos. “A prova de língua estrangeira no Enem vai muito além da gramática, o foco está sobretudo na compreensão de textos autênticos. Por isso, o estudante precisa treinar o olhar interpretativo e ampliar o vocabulário. Não se trata apenas de traduzir, mas de entender contextos, inferir significados e reconhecer intenções”, afirma.

Abaixo, Marcelo Barros lista algumas dicas para garantir uma boa nota nas provas de inglês e espanhol no Enem, baseadas nos assuntos mais cobrados no exame nos últimos anos. Confira!

1. Exercite leitura com foco interpretativo

A maior parte das questões de língua estrangeira no Enem exige que o estudante interprete textos de diferentes gêneros e identifique ideias centrais, reconheça intenções do autor e faça inferências. “Nesses casos, é fundamental praticar a leitura com atenção ao contexto, ao tom do texto e às pistas linguísticas. Isso vai ajudar a compreender mesmo vocabulário desconhecido”, comenta Marcelo Barros.

2. Amplie o vocabulário por temas

O repertório no idioma é outro ponto-chave na prova. Para isso, vale estudar palavras e expressões relacionadas a temas recorrentes no Enem, como educação, meio ambiente, tecnologia, consumo, saúde e comportamento.

3. Acesse conteúdos originais no idioma escolhido

Músicas, notícias, podcasts, vídeos curtos, quadrinhos e até perfis nas redes sociais são excelentes formas de estar exposto ao idioma de forma natural e contextualizada, criando um hábito diário. “Ao ter contato com esses materiais, o estudante desenvolve não só a leitura, mas também a compreensão auditiva e o reconhecimento de estruturas típicas da língua, o que ajuda na hora da prova“, diz o diretor.

4. Pratique com provas anteriores

Fazer simulados e resolver questões de provas passadas pode ajudar a entender o estilo de questões do Enem, que costuma apresentar enunciados longos e contextualizados. Ao conhecê-los, vale observar como as perguntas são feitas e tentar identificar padrões: que tipo de informação é cobrada, como os textos são apresentados e quais estratégias funcionam melhor para você.

É importante conhecer as características dos gêneros de texto cobrados no Enem (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

5. Foque os gêneros textuais mais cobrados

Segundo a análise da SAS Educação, gêneros como tirinhas, charges, anúncios publicitários, letras de música e poemas estão entre os mais utilizados nas provas de inglês e espanhol. Estude as características desses formatos, que costumam conter linguagem informal, ironia, metáforas e recursos visuais. É aconselhável praticar a leitura com atenção a esses elementos, que muitas vezes são decisivos para entender a mensagem principal.

Questões do Enem

Abaixo, confira exemplos de questões de espanhol e inglês que caíram nos últimos anos no Enem:

Enem 2023

Ishaan Awashi es un niño de 8 años cuyo mundo está plagado de maravillas que nadie más parece apreciar: colores, peces, perros y cometas, que simplemente no son importantes en la vida de los adultos, que parecen más interesados en cosas como los deberes, las notas o la limpieza. E Ishaan parece no poder hacer nada bien en clase. Cuando los problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, donde Ishaan tiene además que aceptar estar lejos de sus padres. Hasta que un día, el nuevo profesor de arte, Ram Shankar Nikumbh, entra en escena, se interesa por el pequeño Ishaan y todo cambia. O filme Como estrellas en la tierra aborda o tema da dislexia.

Relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que o(a)

a. olhar diferenciado para com o outro gera mudanças.

b. estudante com dislexia apresenta um tom questionador.

c. abordagem para lidar com a dislexia é pautada na disciplina.

d. contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia.

e. mudança de interesses ocorre na transição da infância para a vida adulta

Enem 2018

Lava Mae: Creating Showers on Wheels for the Homeless

San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them.

But Doniece Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava Mae, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have two shower stations and Sandoval expects that they’ll be able to provide 2,000 showers a week.

ANDREANO, C. Disponível em: abcnews.go.com. Acesso: 26 jun. 2015 (adaptado).

A relação dos vocábulos shower, bus e homeless, no texto, refere-se a

a) empregar moradores de rua em lava a jatos para ônibus.

b) criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua.

c) comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade.

d) exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros.

e) abrigar dois mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados.

Por Barbara Franco