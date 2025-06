Aprenda banho para atrair amor em julho

Julho é considerado um mês de forte significado espiritual tanto nas tradições de matriz africana quanto na religiosidade popular do Brasil. Neste período, acredita-se haver uma intensificação das energias que favorecem rituais de limpeza, proteção e renovação interior.

A sacerdotisa de Kimbanda Analu Portugal explica que, além de ser o período em que se celebra Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro, essa figura tem uma atuação espiritual muito mais ampla e profunda.

Representatividade de Santo Antônio

Na igreja católica, Santo Antônio é venerado como o protetor dos casamentos, da ação social e da abertura de caminhos. No entanto, nas tradições Nagô Angola e Jejê Nagô, ele é sincretizado com Exu Marabô, uma entidade respeitada pela sua diplomacia, elegância e poder de resolver questões perdidas, promover curas e abrir caminhos em situações consideradas impossíveis.

“Exu Marabô trabalha de forma cordial e estratégica, lidando com assuntos complexos, afetivos e espirituais, sempre com respeito e equilíbrio. Ele não apenas auxilia no amor, mas também movimenta caminhos e oferece soluções onde antes havia obstáculos”, explica Analu Portugal.

Maria Padilha ajuda em questões afetivas

Na linha das Pomba Giras, Maria Padilha também se destaca neste mês, atuando com intensidade em demandas relacionadas ao amor, como adoçamentos e trabalhos para o amor-próprio, para quem busca restaurar sua autoestima ou resolver situações afetivas mal resolvidas.

Banho com rosas-vermelhas ajuda a conquistar e a fortalecer o amor (Imagem: Olga Miltsova | Shutterstock)

Banho para atrair amor

Para quem deseja conquistar ou fortalecer o amor durante este período, a sacerdotisa ensina um banho especial e poderoso. Confira!

Ingredientes

1 copo de champanhe

7 pétalas de rosa-vermelha

1 colher de sopa de alfazema

1 colher de sopa de açúcar mascavo

3 anises-estrelado

1/2 l de água com gás

1 vela vermelha

Modo de preparo

Em uma panela, ferva as pétalas de rosa-vermelha, os anises-estrelado e o açúcar mascavo em 300 ml de água por cinco minutos em fogo médio. Desligue o fogo e, após amornar, adicione a champanhe, a água com gás e a alfazema. Em seguida, acenda uma vela vermelha durante o banho e mentalize com fé: “Eu me honro, me amo e reconheço meu valor. Eu sou meu próprio caminho”. Despeje o banho do pescoço para baixo, sem se enxugar, e durma nua, conectada com sua essência e com a energia da renovação.

Analu Portugal

Sacerdotisa de Kimbanda com 35 anos de trajetória na espiritualidade afro-brasileira. Líder de templo no Rio de Janeiro, ministra cursos, iniciações e previsões reconhecidas pela seriedade. Também comanda o podcast “Pod 7 Axé”.

Por Rodrigo Almeida