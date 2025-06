5 dicas para se preparar estrategicamente para a redação do Enem

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem peso representativo na nota final da prova e pode ser decisiva na aprovação dos candidatos, especialmente em graduações mais concorridas. Isso porque, diferentemente das outras áreas do conhecimento, corrigidas por meio da metodologia Teoria de Resposta ao Item (TRI), a redação é avaliada de forma direta, com nota de 0 a 1000 pontos.

“Trata-se de um componente que pode elevar significativamente a média final ou servir como critério de desempate”, explica Diogo D’ippolito, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH. Por isso, é essencial investir em uma preparação estratégica e consistente. Abaixo, confira algumas dicas listadas pelo especialista!

1. Domine a estrutura do texto dissertativo-argumentativo

Saber estruturar a redação no formato solicitado pelo Enem é o primeiro passo. A introdução deve apresentar o tema de forma clara, enquanto o desenvolvimento precisa trazer dois parágrafos argumentativos bem-organizados e fundamentados. A conclusão deve retomar a tese e apresentar uma proposta de intervenção detalhada, viável e articulada aos direitos humanos. Manter a coesão, respeitar a progressão das ideias e usar conectivos adequados são aspectos fundamentais ao longo do texto.

2. Argumente com profundidade

Um dos grandes erros dos estudantes é apresentar argumentos superficiais ou apenas expositivos. Para se destacar, é preciso desenvolver uma linha de raciocínio clara, com exemplos, dados e repertórios socioculturais pertinentes. Pergunte-se “por que isso acontece?” ou “como posso provar essa ideia?”, isso ajuda a construir um texto mais crítico e consistente.

“O aluno que se destaca é aquele que vai além da superfície. Em vez de apenas repetir informações, ele questiona, relaciona ideias e propõe soluções. O Enem valoriza quem demonstra autonomia de pensamento”, reforça o autor de Língua Portuguesa.

É importante revisar os textos com base em comentários de corretores (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Treine com estratégia

Mais importante do que escrever várias redações por semana é saber o que fazer com cada produção. A recomendação é revisar os textos com base em comentários de corretores, identificar os erros e reescrever buscando melhorias. “Qualidade é mais importante do que quantidade. O verdadeiro aprendizado acontece quando o aluno entende seus próprios deslizes e transforma o erro em oportunidade de crescimento”, orienta Diogo D’ippolito.

4. Atualidades são repertório, consuma com propósito

O uso de repertórios relevantes e produtivos é um dos critérios que elevam a nota da redação. Para isso, é essencial manter-se atualizado com temas sociais, políticos e culturais. Uma dica, segundo Diogo D’ippolito, é ouvir podcasts sobre atualidades, ler jornais e seguir perfis de veículos da imprensa nas redes sociais. “O mais importante é ir além da informação: refletir sobre os temas e pensar como poderiam ser abordados em uma redação”, indica.

5. Crie uma rotina leve e produtiva

Para manter a regularidade no preparo sem se sobrecarregar, é importante criar uma rotina equilibrada. Uma redação por semana pode ser suficiente, desde que seja bem trabalhada. Nos outros dias, é possível complementar os estudos com atividades mais leves, como assistir a videoaulas, ler redações nota mil e analisar suas estruturas. “Afinal, transformar o treino em hábito é o segredo para um progresso consistente”, finaliza o especialista.

Por Caroline Magalhães