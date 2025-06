3 passos para cuidar da saúde dos olhos de cães e gatos

O Junho Violeta é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre a saúde ocular de cães e gatos. A visão, embora não seja o principal sentido para todas as espécies, desempenha um papel fundamental na orientação, na segurança e no comportamento diário dos pets. Quando comprometida, pode afetar diretamente o bem-estar físico e emocional dos animais, exigindo mudanças na rotina e cuidados específicos por parte das famílias.

“Os olhos dos pets são estruturas extremamente sensíveis e vulneráveis. Qualquer alteração, mesmo que pequena, pode evoluir para quadros mais graves se não for diagnosticada e tratada a tempo”, alerta Mariana Teixeira, professora de medicina veterinária da UniRitter.

Sinais de alerta

A detecção precoce é a chave para evitar complicações graves na saúde dos olhos dos animais. Segundo a docente, alguns sinais devem acender o alerta nos tutores:

Coceira excessiva na região dos olhos;

Esfregar o rosto em móveis ou no chão;

Olhos semicerrados ou dificuldade de abrir as pálpebras;

Secreções anormais ou mudanças na coloração dos olhos.

“Esses sintomas são indicativos de dor ou irritação. O tutor deve procurar imediatamente um veterinário clínico, que pode encaminhar o caso para um especialista em oftalmologia veterinária”, orienta Mariana Teixeira.

Passo 1: prevenção e cuidados básicos

A principal forma de prevenção contra doenças oculares em cães e gatos continua sendo o acompanhamento veterinário regular. Consultas periódicas permitem o diagnóstico precoce de alterações visuais, muitas vezes imperceptíveis para os tutores no início.

Além disso, alguns cuidados no dia a dia ajudam a evitar o surgimento de problemas, como manter os ambientes limpos e livres de poeira, ter atenção especial com animais de pelos longos, evitar o contato de shampoos e produtos de higiene com a região ocular durante o banho e observar constantemente o comportamento do pet.

Outro ponto importante destacado pela docente é o uso inadequado de medicamentos oftálmicos sem prescrição. Segundo ela, não há recomendação para o uso de colírios ou produtos oftálmicos sem orientação veterinária, especialmente os de uso humano. “Produtos usados com frequência em humanos não são seguros para os animais. Os gatos, por exemplo, são extremamente sensíveis a algumas substâncias. O uso indevido pode causar danos ainda maiores”, afirma.

Somente o veterinário pode indicar o uso de medicamentos nos olhos dos animais (Imagem: Snezhana_G | Shutterstock)

Passo 2: o que fazer em caso de emergência

Em emergenciais, a única medida segura que pode ser adotada em casa é a lavagem cuidadosa com soro fisiológico. No entanto, o procedimento deve ser feito com extrema delicadeza e sem o uso de algodão ou gaze, pois esses materiais podem causar lesões na córnea.

“É uma medida paliativa e pontual, que pode ajudar a aliviar momentaneamente o desconforto ou remover o agente irritante. Mas não substitui o atendimento especializado. O mais indicado é sempre buscar o veterinário o quanto antes, especialmente se o animal continuar coçando os olhos, manter o olho fechado ou apresentar secreção”, alerta a professora Mariana Teixeira.

Além disso, é importante que o tutor evite aplicar colírios ou medicamentos caseiros sem a devida orientação. Em casos oculares, a automedicação pode ser especialmente perigosa e levar a complicações mais sérias, como infecções ou danos permanentes à visão.

Passo 3: cuidados em casos de problema oftalmológico

Em caso de diagnóstico de algum problema oftalmológico, o tratamento deve ser seguido à risca. O ambiente precisa ser adaptado, especialmente no caso de animais com perda parcial ou total da visão. “É importante evitar poeira, proteger os olhos durante o banho e manter o pet longe de situações que possam causar traumas oculares. Em alguns casos, os tutores terão de adaptar a rotina e o ambiente doméstico”, explica Mariana Teixeira.

O diagnóstico precoce, aliado a um tratamento adequado, pode evitar a progressão da maioria das doenças oculares e preservar a visão dos pets por muitos anos.

Por Carol Passos