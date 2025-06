O atum em lata é um ingrediente versátil, nutritivo e prático, ideal para quem busca refeições rápidas e saborosas no dia a dia. Rico em proteínas e com boa durabilidade, ele combina com diversos tipos de preparos. Além disso, seu sabor suave se adapta bem a diferentes temperos e ingredientes, tornando-se uma excelente opção para almoços simples e caseiros.

Abaixo, confira 5 receitas práticas com atum em lata para o almoço!

Espaguete com atum

Ingredientes

250 g de espaguete

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

2 tomates maduros picados

170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

1 colher de sopa de alcaparras

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar levemente. Acrescente os tomates e cozinhe por alguns minutos, até formar um molho rústico. Se necessário, adicione um pouco da água do macarrão para deixar o molho mais fluido.

Adicione o atum e as alcaparras ao molho e misture delicadamente, sem desmanchar muito o atum. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o espaguete já cozido à frigideira e misture bem, para que o molho envolva toda a massa. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Arroz de atum cremoso na panela

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

170 g de atum em óleo ralado e escorrido

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

3 colheres de sopa de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de creme de leite

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate, a cenoura, o milho-verde e a ervilha. Refogue por alguns minutos até os legumes ficarem macios. Adicione o atum e misture bem, deixando aquecer por 1 a 2 minutos. Junte o arroz, mexendo para incorporar todos os ingredientes. Acrescente o requeijão e o creme de leite, misturando até o arroz ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Omelete de atum

Ingredientes

3 ovos

170 g de atum em óleo ralado e escorrido

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de leite

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata bem com um garfo ou fouet até ficar homogêneo. Adicione o leite, o atum, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio. Despeje a mistura na frigideira e espalhe bem. Cozinhe em fogo baixo, tampado, até que a parte de cima comece a firmar. Com cuidado, vire a omelete para dourar o outro lado ou dobre-a ao meio e finalize por mais 1 a 2 minutos. Sirva em seguida.

Salada de atum com rúcula, milho-verde e pimentão (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Salada de atum com rúcula, milho-verde e pimentão

Ingredientes

170 g de atum em pedaços, sólido em óleo e escorrido

2 xícaras de chá de rúcula

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 cebola fatiada bem fina

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

Suco de 1/2 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a rúcula, o pimentão, a cebola e o milho-verde. Adicione o atum em pedaços grandes, espalhando sobre os demais ingredientes. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente para não desmanchar o atum. Sirva em seguida.

Atum refogado com legumes

Ingredientes

170 g de atum em pedaços, sólido ao natural escorrido

2 batatas cortadas em cubos

1 cenoura cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate sem sementes e picado

Cheiro-verde picado, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as batatas e a cenoura. Refogue por alguns minutos e acrescente um pouco de água (apenas o suficiente para cobrir parcialmente os legumes). Cozinhe em fogo médio com a panela semiaberta até que fiquem macios. Quando a água estiver quase seca, adicione o pimentão e o tomate. Refogue por 3 minutos. Junte o atum e misture com cuidado para não desmanchar totalmente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro verde. Sirva em seguida.