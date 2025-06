Crocante por fora, recheado por dentro e sem excesso de óleo. Com a popularidade da air fryer, o pastel — queridinho dos brasileiros — ganhou uma versão mais leve, prática e ideal para quem busca sabor com menos gordura. E mais: com combinações criativas de recheios que vão do tradicional ao surpreendente, agradando todos os paladares.

A seguir, confira 3 receitas de pastel para fazer na air fryer!

Pastel de carne moída com azeitona

Ingredientes

300 g de massa pronta para pastel

1/2 xícara de chá de carne moída

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de azeitona picada

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite de oliva para refogar e pincelar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo, junte a azeitona e mexa para incorporar.

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em meia-lua. Recheie um dos lados da massa com carne moída e dobre ao meio. Feche pressionando as bordas com um garfo e pincele com azeite de oliva. Leve à air fryer a 180 °C por 10 minutos, virando na metade do tempo, até o pastel ficar dourado e crocante. Sirva em seguida.

Pastel de chocolate (Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock)

Pastel de chocolate

Ingredientes

100 g de massa pronta para pastel

4 colheres de sopa de chocolate em barra derretido

em barra derretido 1 colher de sopa de creme de avelã

Azeite de oliva para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate em barra derretido e o creme de avelã e misture. Reserve. Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e recheie um dos lados com o creme de chocolate. Dobre ao meio e feche pressionando com um garfo. Pincele com azeite de oliva. Leve à air fryer a 180?°C até o pastel ficar dourado e crocante. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com calda de chocolate e pedaços de bombom.

Pastel de camarão

Ingredientes

300 g de massa pronta para pastel

200 g de camarão limpo e picado

limpo e picado 1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 tomate sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite de oliva para refogar e pincelar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue por 2 minutos. Junte o camarão e refogue até ficar rosado. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde.

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel e corte em meia-lua. Recheie um dos lados da massa com o camarão e dobre ao meio. Feche pressionando as bordas com um garfo e pincele com azeite de oliva. Leve à air fryer a 180?°C por 10 minutos, virando na metade do tempo, até o pastel ficar dourado e crocante. Sirva em seguida.