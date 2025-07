Veja como utilizar a madeira na decoração Feng Shui

Mais do que um material que transmite conforto e naturalidade, a madeira carrega um significado especial dentro do Feng Shui. Segundo essa sabedoria ancestral chinesa, ela simboliza o impulso vital, a renovação e o crescimento. Quando inserido de forma estratégica nos ambientes, esse elemento pode estimular transformações importantes, fortalecendo aspectos como a motivação, o equilíbrio interior e os avanços na carreira.

Como a madeira ajuda a equilibrar os ambientes no Feng Shui?

As arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, explicam essa metodologia ancestral promove a harmonia entre as pessoas e os espaços que elas habitam, integrando a arquitetura com os ciclos da natureza.

“Essa conexão acontece por meio da aplicação dos cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água — que representam diferentes aspectos da vida e estão presentes tanto nos ambientes quanto nas nossas emoções e comportamentos”, esclarece Belisa Mitsuse.

De acordo com a arquiteta, quando esses elementos são distribuídos de forma equilibrada em um projeto, criam fluxos de energia mais saudáveis e favorecem sensações como acolhimento, vitalidade, concentração ou tranquilidade. “Assim, o Feng Shui transforma a arquitetura em um instrumento de bem-estar, respeitando a essência dos espaços e a individualidade de quem os ocupa”.

Para a arquiteta Estefânia Gamez, ao entendermos o Feng Shui como uma ferramenta, podemos compreender o que cada ambiente precisa emanar para apoiar quem vive ali. “Nesse sentido, a madeira é o elemento do movimento ascendente, do crescimento, da vida que se renova. Onde há estagnação, ela é um convite para avançar”.

O uso da madeira é recomendado em ambientes ligados a projetos e novas ideias (Imagem: UK-Studio | Shutterstock)

Como utilizar a madeira na decoração?

De acordo com o Feng Shui, o uso da madeira nos ambientes é recomendado, por exemplo, em espaços ligados a projetos e novas ideias como escritórios, áreas de estudo ou quartos de crianças e adolescentes. “A madeira ajuda a tirar os projetos do papel, favorece a criatividade e a sensação de progresso”, diz a arquiteta Estefânia Gamez.

Para ativar essa energia, não é preciso necessariamente uma grande reforma. É possível usar a madeira por meio de móveis, objetos, painéis ripados, texturas naturais e até na escolha das cores. “No Feng Shui, a cor verde e os formatos cilíndricos também representam a madeira. Assim como as plantas, que são sua manifestação viva nos ambientes”, explica a arquiteta.

De forma prática, é possível integrar a madeira ao projeto de interiores com pequenas intervenções: uma estante ripada, um conjunto de cadeiras com encosto em tom natural, quadros com folhagens, papéis de parede florais, vasos com plantas saudáveis, esculturas ou até revestimentos com textura amadeirada. No entanto, vale destacar que a melhor maneira de incluir a madeira — ou qualquer outro elemento — em um projeto de arquitetura e design de interiores é com o apoio de uma consultoria especializada em Feng Shui.

“Não se trata de encher a casa de móveis pesados, mas de trazer intencionalmente essa energia de renovação e vitalidade para o espaço. É como plantar uma semente em solo fértil: você cria condições para que a expansão aconteça”, finaliza Belisa Mitsuse.

Por Paula de Paula