3 novenas para fazer no mês de julho e alcançar uma graça

O início de um novo mês costuma ser acompanhado por práticas que fortalecem a fé e a espiritualidade, como devocionais, louvor e, claro, as novenas. Essas orações, feitas ao longo de nove dias consecutivos — em grupo ou individualmente —, têm como objetivo pedir uma graça especial ou a intercessão divina. O termo novena vem do latim “novem”, que significa nove, e remonta à tradição cristã da espera dos apóstolos e discípulos pela vinda do Espírito Santo, conforme narrado em Atos 1:3-5.

“Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles [apóstolos] e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: ‘Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo'”.

Com base nisso, a seguir, selecionamos 3 novenas poderosas para você fazer ao longo do mês de julho e buscar graças em diferentes áreas da vida. Confira!

1. Novena ao Sagrado Coração de Jesus

Oração inicial

Ó meu Jesus, disseste: “Em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á”, eis que bato, procuro e peço a graça de (mencione sua intenção).

Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai

Sagrado Coração de Jesus, ponho toda a minha confiança em vós.

Ó meu Jesus, disseste: “Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará”, eis que em vosso nome peço ao Pai a graça de (mencione sua intenção).

Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai

Sagrado Coração de Jesus, ponho toda a minha confiança em vós.

Ó meu Jesus, disseste: “Em verdade vos digo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão”, eis que, encorajado pelas vossas palavras infalíveis, peço agora a graça de (mencione sua intenção).

Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai

Sagrado Coração de Jesus, ponho toda a minha confiança em vós.

Sagrado Coração de Jesus, ponho toda a minha confiança em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, por quem é impossível não ter compaixão dos aflitos, tende piedade de nós, miseráveis ??pecadores, e concedei-nos a graça que vos pedimos, pelo Coração Doloroso e Imaculado de Maria, Vossa terna Mãe e nossa.

Salve, Rainha Santa, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, a Vós bradamos, pobres filhos degredados de Eva, a Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, ó santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

Oração final

São José, pai adotivo de Jesus, rogai por nós.

Repita as orações durante os oito dias seguintes.

A novena a São Bento roga por proteção e intercessão por uma graça (Imagem: Vector | Shutterstock)

2. Novena a São Bento

Oração inicial

Ó glorioso São Bento, sublime modelo de todas as virtudes, puro receptáculo da graça de Deus! Eis-me, humildemente ajoelhado a vossos pés.

Imploro ao vosso coração amoroso que rogue por mim diante do trono de Deus.

A vós recorro em todos os perigos que diariamente me cercam.

Protegei-me contra os meus inimigos, inspirai-me a imitar-vos em todas as coisas.

Que a vossa bênção esteja sempre comigo, para que eu possa evitar tudo o que Deus proíbe e evitar as ocasiões de pecado.

Obtende-me graciosamente de Deus os favores e graças de que tanto necessito, nas provações, misérias e aflições da vida.

Vosso coração sempre foi tão cheio de amor, compaixão e misericórdia para com aqueles que estavam aflitos ou perturbados de alguma forma.

Nunca dispensastes sem consolação e assistência quem quer que recorresse a vós.

Invoco, portanto, a tua poderosa intercessão, na confiante esperança de que ouvirás as minhas preces e me alcançarás a graça e o favor especiais que tão fervorosamente imploro (mencione aqui as suas intenções), se for para a maior glória de Deus e o bem-estar da minha alma. Amém.

Oração final

Ajuda-me, ó grande São Bento, a viver e morrer como um filho fiel de Deus, a ser sempre submisso à sua santa vontade e a alcançar a felicidade eterna do céu. Amém.

Repita as orações durante os oito dias seguintes.

A novena a Santa Maria Madalena roga por intercessão nas intenções mais profundas do coração (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)

3. Novena à Santa Maria Madalena

Oração inicial

Santa Maria Madalena, embora tenhas cometido muitos pecados, atendeste ao misericordioso convite de Cristo e te tornaste sua discípula devotada e amada.

Obrigada por me mostrar a incrível misericórdia de Jesus e a grandeza do Seu amor.

Por favor, reze por mim na minha intenção nesta novena (mencione o pedido aqui…) e para que eu possa um dia compartilhar da tua alegria no Céu.

Amém.

Oração final

Ladainha de Santa Maria Madalena

Senhor, tende piedade de nós,

Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos,

Cristo, ouvi-nos graciosamente.

Santa Maria, Mãe de Deus,

rogai por nós.

Santa Maria Madalena,

rogai por nós.

Espelho de penitência,

Discípula de Nosso Senhor,

Ferida com o amor de Cristo,

Caríssima ao Coração de Jesus,

Mulher constante,

Última na Cruz de Jesus, primeira em Seu túmulo,

Tu que foste a primeira a ver Jesus ressuscitado,

Cuja testa foi santificada pelo toque de teu Mestre ressuscitado,

Apóstola dos apóstolos,

V. Santa Maria Madalena, intercede fervorosamente por nós junto ao teu Divino Mestre. Para que possamos compartilhar da Tua felicidade no Céu.

Oremos.

Que os méritos gloriosos da bem-aventurada Maria Madalena, nós te suplicamos, ó Senhor, tornem nossas ofertas aceitáveis ??a ti, pois teu Filho unigênito se dignou graciosamente aceitar o humilde serviço que ela prestou.

Pedimos isto por Aquele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, Deus para todo o sempre. Amém.

Que as orações da bem-aventurada Maria Madalena nos ajudem, ó Senhor, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, Unidade na Trindade, pelos séculos dos séculos.

Amém!

Repita as orações durante os oito dias seguintes.