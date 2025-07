7 raças de cachorro com bastante energia 

Os cachorros são grandes companheiros e fazem parte da vida de muitos brasileiros. Além do carinho e da lealdade, cada raça tem características próprias que influenciam no comportamento, no nível de energia, na rotina e até no espaço ideal para viver.

Para quem gosta de atividades físicas e busca um companheiro cheio de energia e brincalhão, existem algumas raças que se destacam pela disposição, agilidade e resistência. Esses cães geralmente foram criados para caçar, correr, pastorear ou trabalhar, e por isso precisam de estímulos constantes para se sentirem felizes e saudáveis.

Abaixo, confira algumas raças de cachorro com bastante energia!

1. Border collie

O border collie tem uma energia praticamente inesgotável (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock)

Originário da fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, o border collie é considerado uma das raças mais inteligentes do mundo. É um cão de porte médio, com pelagem densa que pode ser curta ou longa, geralmente em tons de preto e branco. Criado para o pastoreio, tem uma energia praticamente inesgotável. Precisa de atividades físicas intensas e desafios mentais diários, como jogos de obediência ou esportes caninos.

2. Jack russell terrier

O jack russell terrier surpreende pela energia e coragem (Imagem: alexei_tm | Shutterstock)

Esse pequeno notável nasceu na Inglaterra como um cão de caça, especialmente de raposas. De porte pequeno, musculoso e com pelagem curta (lisa ou áspera), o jack russell terrier surpreende pela energia e coragem. Extremamente ativo, precisa de passeios diários longos e brincadeiras que desafiem seu raciocínio. Tem personalidade forte, é curioso e adora explorar.

3. Pastor australiano

O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock)

Apesar do nome, essa raça foi desenvolvida nos Estados Unidos para o trabalho em fazendas. De porte médio e pelagem longa e colorida (geralmente azul-merle ou tricolor), o pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição. Gosta de correr, aprender truques e participar de esportes como agility. É apegado à família, sociável e precisa de uma rotina ativa para não se entediar.

4. Labrador retriever

Na juventude, o labrador retriever tem muita energia (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Originário do Canadá, o labrador retriever é um dos cães mais populares do mundo. De porte médio a grande, com corpo robusto e pelagem curta, é um cão amigável, leal e brincalhão. Adora nadar, correr e buscar objetos. Embora seja calmo com a idade, na juventude tem muita energia e precisa de exercícios diários para manter a saúde física e emocional. É ideal para tutores com crianças ou que gostam de atividades ao ar livre.

5. Dálmata

O dálmata precisa de caminhadas longas, corridas e espaço para brincar (Imagem: Fran Estevez | Shutterstock)

Conhecido pelos filmes, o dálmata é originário da região dos Bálcãs e era usado como cão de carruagem e guarda. De porte médio a grande, corpo atlético e pelagem branca com manchas pretas ou marrons, tem uma energia impressionante. Precisa de caminhadas longas, corridas e espaço para brincar. É fiel, alerta e bastante independente, mas pode desenvolver comportamentos destrutivos se não for estimulado regularmente.

6. Husky siberiano

O husky siberiano é um cão resistente e independente (Imagem: Sbolotova | Shutterstock)

Criado na Sibéria para puxar trenós por longas distâncias, o husky siberiano é um cão de trabalho resistente e independente. Tem porte médio, pelagem densa e olhos frequentemente azuis ou heterocromáticos. Gosta de correr e precisa de atividades físicas intensas. Apesar do visual imponente, é amigável e sociável. Por ter forte instinto de matilha e liberdade, não gosta de ficar sozinho.

7. Pastor belga malinois

O pastor belga malinois tem corpo atlético e exige desafios constantes (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock)

Essa raça belga é muito usada em operações policiais e militares por conta de sua inteligência e agilidade. De porte médio, com pelagem curta e corpo atlético, o malinois exige desafios constantes. É obediente, vigilante e muito leal ao tutor. Precisa de adestramento, treinos físicos e mentais diários, pois se entedia facilmente.