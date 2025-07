4 características do gato da raça thai

O gato thai é descendente direto dos antigos felinos siameses da Tailândia, conhecidos como wichien-maat. Conforme a The International Cat Association (TICA), essa raça surgiu na década de 1950, quando criadores começaram a preservar o tipo físico mais moderado do siamês original — aquele visto nas primeiras importações para a Europa e os Estados Unidos no início do século XX.

Na década de 1980, surgiram os primeiros clubes dedicados a preservar esses gatos, e em 2001 teve início a importação de exemplares diretamente da Tailândia, com o objetivo de manter a diversidade genética e resgatar as características naturais da raça.

Abaixo, confira algumas características do gato da raça thai!

1. Aparência física

Segundo o padrão oficial da TICA, o gato thai é de porte médio a levemente grande, com corpo alongado, elegante e musculoso. Seu aspecto lembra o de uma pequena pantera: ágil, gracioso e bem proporcionado. A cabeça é um dos principais traços da raça, com formato de cunha modificada: mais larga na parte superior, maçãs do rosto arredondadas e focinho em forma de pá suavemente arredondada.

Os olhos são azuis-escuros, brilhantes e expressivos, em forma de amêndoa. As orelhas são de tamanho médio a grande, largas na base, com pontas ovais e levemente inclinadas para fora. A pelagem do thai é curta, sedosa, com pouco subpelo e bem aderente ao corpo. Conforme a TICA, o padrão de cor é sempre “pointed”, ou seja, o corpo é mais claro e as extremidades (face, orelhas, patas e cauda) apresentam tonalidade mais escura.

2. Temperamento e personalidade

O thai é um gato de temperamento gentil, curioso e extremamente apegado aos seus tutores. De acordo com a TICA, a raça deve apresentar comportamento equilibrado, sem sinais de agressividade. Embora possa vocalizar para se comunicar, seu miado costuma ser mais suave do que o do siamês moderno. Ele é sociável, gosta de estar por perto e busca interação constante com a família.

Esse gato aprecia tanto momentos de brincadeira quanto períodos de tranquilidade e descanso. É ideal para quem busca um companheiro presente e carinhoso, que se adapta bem à rotina do lar e às emoções do ambiente.

O gato da raça thai demanda uma alimentação balanceada, rica em proteínas de alta qualidade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça de estrutura magra e musculosa, o thai precisa de uma alimentação balanceada, rica em proteínas de alta qualidade. Além disso, por ser naturalmente ativo, não costuma ter problemas com obesidade, mas é importante ter cuidado com a comida em excesso.

A TICA destaca que o thai é uma raça saudável, especialmente graças ao uso de linhagens naturais tailandesas em seu desenvolvimento. No entanto, como qualquer outro felino, precisa de acompanhamento veterinário regular, vacinação e vermifugação.

4. Educação e socialização

Inteligente e receptivo, o thai aprende com facilidade e responde bem ao treinamento com reforço positivo. Ele pode aprender truques simples, como buscar brinquedos, e adaptar-se facilmente a mudanças no ambiente. Seu temperamento amigável permite uma boa convivência com outros gatos e até com cães, desde que a socialização ocorra desde cedo.

É uma raça indicada tanto para casas quanto apartamentos, desde que o tutor ofereça brinquedos, locais para escalar e arranhar, e reserve tempo para interagir com o gato diariamente. O thai precisa sentir-se parte do cotidiano familiar para se manter feliz e saudável.