4 passos para fazer a tendência “boca de vampira”

Lábios com contraste marcante e acabamento luminoso estão em alta no inverno. A técnica conhecida como “boca de vampira” (que, inclusive, lembra o efeito ombré invertido) une contorno escuro e brilho no centro da boca, oferecendo um visual bem expressivo, e já é trend nas redes sociais.

“O segredo da ‘boca de vampira’ está no contraste entre o contorno bem marcado e o centro iluminado”, explica William Harry, maquiador sênior de Bruna Tavares. Conforme ele, a técnica pode ser feita com um lápis labial e um bom batom líquido pigmentado.

Segundo o maquiador, há produtos multifuncionais que ajudam no processo de fazer essa make (que não se limita a tons avermelhados, podendo ser em tons nudes também). “Gosto de usar o BT Vinyl, primeiro batom líquido de BT, porque, com ele, você não precisa de lápis e é possível usar cores diferentes do mesmo produto para criar esse lip combo, como no passo a passo que a própria Bruna Tavares mostrou nas redes. A textura do BT Vinyl espalha fácil sem escorrer, deixando um acabamento com cara de editorial de moda, bem icônico”, afirma.

Como fazer a “boca de vampira”

A maquiagem “boca de vampira” combina atitude e sofisticação, e o melhor: pode ser feita com poucos produtos e passos simples. Com as orientações do maquiador William Harry, você consegue alcançar esse efeito marcante sem complicações. Confira!

1. Prepare os lábios

Hidratação é o primeiro passo, uma vez que ela garante que o contorno deslize com precisão e o brilho fique mais bonito. “Faça uma esfoliação leve para retirar peles soltas e ressecadas e aplique um balm hidratante para manter os lábios macios”, ensina William Harry.

O contorno dos lábios é uma parte importante da maquiagem “boca de vampira” e pode ser feito com lápis labial (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

2. Faça o contorno

Use um tom mais escuro para contornar a boca, como vinho, marrom ou roxo profundo. “Você pode usar um lápis labial tradicional ou seguir a sugestão de Bruna Tavares e aplicar um tom escuro de BT Vinyl, como o Morgana, um cereja-escuro intenso. Para um toque mais atual, esfume suavemente a borda interna do contorno com um pincel ou com o dedo anelar”, orienta.

3. Preencha o centro

Aplique um tom mais claro e luminoso no centro dos lábios, como a cor Diana, um vermelho-cereja com frescor vibrante, criando o contraste que dá volume e destaque ao look. “Essa etapa é essencial para o efeito de boca de vampira”, destaca William Harry. Segundo o maquiador, o ideal é escolher um acabamento mais brilhoso ou acetinado para esse ponto central, que vai refletir a luz e deixar os lábios com aparência mais cheia.

4. Finalize com precisão

Evite esfregar os lábios entre si para manter o degradê. “Esse cuidado é importante para preservar o contraste entre o contorno escuro e o centro iluminado”, orienta o maquiador. Se quiser mais definição, volte com o tom escuro apenas nas extremidades, reforçando o contorno com leveza.

Por Denyze Moreira