6 diferenças entre os cães das raças whippet e galgo inglês

O whippet e o galgo inglês chamam a atenção pela aparência elegante, corpo magro e expressões delicadas. Muitas pessoas, ao verem um exemplar de cada lado a lado, acreditam estar diante de cães da mesma raça, apenas com tamanhos diferentes. Essa confusão é compreensível, pois os dois pertencem à família dos galgos e compartilham traços físicos e comportamentais. No entanto, é importante destacar que se trata de cachorros distintos, com origens, temperamentos e necessidades diferentes.

A seguir, confira algumas diferenças entre os cães das raças whippet e galgo inglês!

1. Tamanho e peso

A diferença de porte é um dos aspectos mais visíveis entre as duas raças. O galgo inglês, também conhecido como greyhound, é um cão de grande porte, que pode atingir até 76 cm de altura e pesar entre 27 e 40 kg. Já o whippet é um cão de porte médio, que mede de 44 a 51 cm e pesa entre 11 e 16 kg. Essa diferença é perceptível ao observar o corpo mais robusto e musculoso do galgo, em contraste com o físico mais compacto e leve do whippet.

2. Características da cabeça e expressão facial

Os dois cães têm o crânio alongado e o focinho fino, mas há diferenças sutis. O galgo inglês tem a cabeça mais longa e estreita, com olhos mais fundos e orelhas pequenas que geralmente se curvam para trás. O whippet apresenta uma cabeça ligeiramente mais curta e larga, com olhos grandes e vivos, que transmitem uma expressão mais alerta e afetuosa. Suas orelhas também são dobradas, mas tendem a se movimentar mais conforme o estado emocional do cão.

3. Origem e função histórica

O galgo inglês tem uma história milenar. Era utilizado na Antiguidade por povos como os egípcios, gregos e romanos, sendo aperfeiçoado na Inglaterra para a caça de animais de grande porte e corridas. O whippet surgiu bem mais tarde, no século XIX, também na Inglaterra, a partir do cruzamento de pequenos galgos com outras raças, como o terrier, para criar um cão rápido e compacto, ideal para caçadas menores e competições entre operários.

O galgo inglês costuma ser extremamente tranquilo e gosta de tirar longas sonecas (Imagem: Alejandro Zamora Landa | Shutterstock)

4. Personalidade e comportamento dentro de casa

Ambas as raças são dóceis e afetuosas, mas o comportamento dentro do lar apresenta algumas diferenças. O galgo inglês costuma ser extremamente tranquilo, calmo e até preguiçoso. Ama tirar longas sonecas e não costuma pedir brincadeiras com frequência. Já o whippet, mesmo sendo equilibrado, é mais ativo e curioso dentro de casa. Ele gosta de interagir, brincar e explorar o ambiente, sendo mais expressivo e brincalhão no dia a dia familiar.

5. Nível de energia e necessidade de exercício

Apesar de serem velozes, os galgos ingleses são considerados cães “atletas de explosão”: correm intensamente por curtos períodos, mas depois ficam longas horas descansando. Eles se satisfazem com caminhadas diárias curtas. Os whippets, por outro lado, têm mais disposição contínua, gostam de correr com frequência e precisam de espaços seguros onde possam gastar energia.

6. Adaptação a ambientes pequenos

Por ser mais leve, menor e com comportamento mais flexível, o whippet se adapta melhor a apartamentos e casas pequenas. Ele gosta de conforto e costuma procurar espaços aconchegantes para descansar. Já o galgo inglês, apesar de ser tranquilo e silencioso, precisa de mais espaço para se movimentar confortavelmente e pode se sentir apertado em ambientes muito compactos.