5 lançamentos da Netflix para a semana de 14 a 20 de julho

Para quem gosta de alternar entre gêneros e se deixar surpreender por boas histórias, os lançamentos da Netflix nesta semana merecem atenção. Entre 14 e 20 de julho, entram no catálogo documentários baseados em casos reais, séries de ação e comédias. A seleção atende tanto quem busca entretenimento mais direto quanto quem se interessa por tramas mais densas. A seguir, confira os principais títulos que chegam nos próximos dias à plataforma de streaming!

1. Desastre Total: Garoto do Balão (15/07)

No documentário “Desastre Total: Garoto do Balão”, a mídia norte-americana revive um dos maiores enganos já televisionados (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com direção de Gillian Pachter, este documentário revisita um dos episódios mais bizarros da mídia norte-americana: o caso do “menino do balão”. Em 2009, um homem ligou para os serviços de emergência dizendo que seu filho de seis anos estava preso em um disco voador improvisado. A notícia mobilizou a Guarda Nacional, emocionou o público e, no fim, revelou uma verdade chocante. Em pouco menos de uma hora, a produção investiga os bastidores do acontecimento que virou manchete mundial — e escândalo nacional.

2. Indomável (17/07)

Na minissérie “Indomável”, um agente investigativo e sua parceira novata enfrentam o lado mais sombrio da floresta de Yosemite (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Protagonizada por Eric Bana, esta minissérie de ação e suspense mergulha no universo selvagem do Parque Nacional de Yosemite. Kyle Turner, agente investigativo do Serviço de Parques, é designado para desvendar um homicídio brutal na floresta, acompanhado da novata Naya Vazquez. O que parece uma simples operação se transforma em uma caçada perigosa, na qual natureza e passado conspiram contra os protagonistas.

3. Superstar (18/07)

Na série “Superstar”, o pop espanhol dos anos 2000 é revisitado com acidez, drama e muito brilho por meio da figura de Yurena (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientada no início dos anos 2000, a minissérie “Superstar” reimagina a trajetória da cantora pop Tamara até sua transformação em Yurena, ícone excêntrico da cultura espanhola. Em seis episódios, a produção mistura ficção, drama e humor ácido para retratar a ascensão, as polêmicas e o impacto midiático de sua figura pública. Com estética retrô-pop, a série não poupa críticas ao culto à celebridade, ao mesmo tempo em que humaniza a protagonista. Uma obra provocadora, nostálgica e visualmente marcante.

4. Meus 84 m² (18/07)

No filme “Meus 84 m²”, um jovem conquista o apartamento dos sonhos, mas percebe algo errado nele (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Neste thriller sul-coreano, Woo-seong finalmente conquista o apartamento dos sonhos — mas algo está errado. Ruídos constantes durante a noite e acusações dos vizinhos transformam a nova fase em um verdadeiro pesadelo. Ao tentar provar sua inocência, ele descobre que as paredes de seu novo lar escondem muito mais do que simples barulhos. Direção de Kim Tae-Joon e atuações intensas fazem de “Meus 84 m²” uma escolha certeira para os fãs de suspense psicológico.

5. Família, Pero No Mucho (18/07)

No filme “Família, Pero No Mucho”, uma viagem a Bariloche vira um teste de paciência para um pai ciumento em meio a neve e conflitos familiares (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Estrelado por Leandro Hassum, “Família, Pero No Mucho” é uma comédia original da Netflix que mistura talentos do Brasil e da Argentina, tanto no elenco quanto nas locações. A trama acompanha Otávio, um pai ciumento que precisa lidar com um mal-entendido após viajar com a família para Bariloche, onde conhece o noivo argentino de sua filha Mariana. Entre paisagens geladas, vinhos e um portunhol sofrível, ele precisa superar seu comportamento impulsivo para salvar a relação com a filha.