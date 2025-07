5 orações de proteção para começar a semana

Começar a semana com fé e proteção pode fazer toda a diferença para enfrentar os desafios do dia a dia com mais confiança e coragem. A oração, um ato de comunicação espiritual com o divino, é uma forma de renovar as energias e pedir amparo, segurança e afastamento de males. Pensando nisso, a seguir, confira 5 orações para você iniciar a semana com paz, força e sabedoria!

1. Oração para proteger a família

Deus todo-poderoso, que vedes nossas misérias, protegei minha família e aqueles que amo.

Dignai-vos escutar, favoravelmente, a súplica que Vos dirijo neste momento.

Se meu pedido for inconveniente, perdoai-me; se for útil e justo aos Vossos olhos, que os bons espíritos que executam as Vossas vontades, venham em minha ajuda para a realização. Como quer que seja, meus Deus, que Vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é de Vossa vontade provar-me, e eu me submeto sem queixas.

Fazei que eu não desanime e nem desencoraje e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Amém.

2. Oração de proteção no trabalho

Deus, Pai de bondade, criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas: suplicamos a Tua bênção e proteção sobre este local de trabalho. Que a graça de Teu Espírito Santo habite dentro destas paredes, para que não haja contenda nem desunião. Afasta deste lugar toda inveja!

Que Teus anjos de luz acampem ao redor deste estabelecimento e somente a paz e a prosperidade habitem este local. Concede aos que aqui trabalham um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram deste lugar o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti.

Por Cristo Jesus. Amém.

Orações por proteção fortalecem o espirito e afastam o mal (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

3. Oração para se proteger contra a inveja

Jesus Cristo, nosso Senhor, semeador do bem e da caridade, para com todas as pessoas e animais. Através da mansidão do Seu amor, sinceramente Te peço: afastai-me de todo o mal. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Fecha minha alma para toda maldade. Guarde minha língua das palavras vãs. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Poupe minha mente de pensamentos insanos. Acolha no meu coração só sentimentos bons. Fecha meu corpo contra toda a inveja, hoje e em todos os dias da minha vida. Amém!

4. Oração para pedir proteção para os amigos

Senhor, olhai pelo meu(minha) amigo(a) [dizer o nome]!

Que as pedras sejam removidas do seu caminho,

Que tenha forças para carregar seus fardos,

Que encontre coragem para resistir ao mal,

Que possa ver o amor em todos os seres,

Que seja abraçado pela lealdade,

Que encontre conforto e saúde se estiver doente,

Que seja próspero e saiba partilhar,

Que tenha paz cobrindo seu espírito,

Que sua mente obtenha os conhecimentos,

Que use sabedoria para aplicá-los,

Que saiba distinguir o bem do mal,

Que tenha fé para manter-se forte na dor.

Senhor, olhai pelo meu(minha) amigo(a)!

Protegei cada passo que ele der,

Que a cada novo dia ele aceite o novo,

Que saiba alegremente comunicar novidade,

Que Vos sinta em todos os momentos

E que tenha o Vosso colo por toda a Eternidade!

Amém.

5. Oração para proteção dos animais

Bendito és Tu, Senhor Deus! Na Tua infinita sabedoria, preencheste o universo, abençoando-nos com todos os seres viventes. Especialmente, Te agradeço por me confiares meu animal de estimação (dizer nome do animal), que me traz tanta alegria e cuja presença muitas vezes me ajuda a seguir adiante em momentos difíceis. Por favor, abençoe meu animalzinho e faz-me um guardião responsável de Tua criatura. Que nós possamos continuar a dar uns aos outros alegria, lembrando-nos do Teu poder.

Assim como meu animal confia em mim para que tome conta dele, faz-me confiar mais em Ti, que toma conta de nós, e ajuda-nos a compartilhar do Teu amor por todas as Tuas criaturas. E, especialmente, protege todas as espécies ameaçadas e perdoa-nos por nossa negligência em salvá-las. Que nós possamos entender a importância da preservação da obra de Tua criação. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.