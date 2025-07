8 dicas valiosas para se preparar para o Enem

Faltando apenas três meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a ansiedade começa a tomar conta dos estudantes. Entre a preparação intensa e a expectativa por uma boa nota, é comum que a insegurança e a pressão apareçam — o problema é quando esses sentimentos começam a atrapalhar a jornada do vestibulando.

A boa notícia, segundo Victor Santos, supervisor pedagógico do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Elite Rede de Ensino, é que com preparação, estratégia e treino é possível driblar essas sensações e conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Confira!

1. Mantenha uma preparação equilibrada

Evite focar apenas as disciplinas com que tem mais afinidade. O Enem exige domínio de todas as áreas do conhecimento e uma redação que pode ser decisiva para sua nota final.

2. Treine muito a redação

A prática constante é indispensável. Conheça bem a estrutura exigida (texto dissertativo-argumentativo com proposta de intervenção) e escreva textos com frequência, sempre buscando feedback.

3. Faça simulados periódicos

Além de revisar conteúdos, os simulados ajudam a treinar a gestão do tempo, a resistência física e mental e a reduzir a ansiedade. O ideal é simular as condições reais de prova, incluindo horário e duração.

4. Aposte na resolução de provas anteriores

Familiarizar-se com o estilo das questões e os temas mais recorrentes permite direcionar melhor os estudos e ganhar segurança.

Nos simulados, treine diferentes estratégias para gerenciar o tempo na prova (Imagem: Gabriel_Ramos | Shutterstock)

5. Gerencie bem o tempo na prova

Treine diferentes estratégias durante os simulados: começar pela disciplina com mais afinidade, controlar o tempo por bloco de questões ou definir metas por hora são algumas delas.

6. Cuide do seu equilíbrio emocional

O nervosismo faz parte, mas é fundamental manter a mente saudável. Pratique atividades físicas, tenha momentos de lazer, cuide da alimentação e, se necessário, busque apoio psicológico.

7. Use a tecnologia a seu favor

Recursos digitais, como listas de exercícios, simulados extras e provas anteriores online, ajudam a complementar a preparação e facilitam a revisão dos conteúdos.

8. Foque a revisão e o autocuidado

Na reta final, aumente a frequência na resolução de provas, revise pontos específicos e, principalmente, cuide do seu bem-estar. Técnicas como respiração, meditação e pausas programadas ajudam a manter o foco e a reduzir a ansiedade.

“O maior erro é negligenciar algumas disciplinas. É fundamental ter constância, revisar todos os conteúdos e não deixar nenhuma matéria de lado. A preparação para o Enem é uma maratona, não uma corrida de velocidade”, alerta Victor Santos.

Por Juliana Camargos