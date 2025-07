Para quem é fã de cinema, esta semana está recheada de opções para sair da rotina. Tem animação divertida para toda a família, suspense de tirar o fôlego e histórias de vingança. Os lançamentos passeiam por diferentes estilos e prometem momentos de ação, emoção e reflexão, seja com aventuras leves ou com tramas que mergulham em dilemas modernos. É hora de escolher o seu próximo filme e aproveitar a programação!



A seguir, confira 3 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana!

1. Smurfs (17/07)

Em “Smurfs”, Smurfette e seus amigos correm contra o tempo para salvar o Papai Smurf (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Em uma inesperada reviravolta no pacato vilarejo azul, Papai Smurf desaparece após ser capturado por dois feiticeiros poderosos. Diante da ameaça, Smurfette assume o comando e lidera uma jornada além dos limites conhecidos, atravessando dimensões até desembarcar no mundo humano. Durante essa missão cheia de surpresas, os pequenos heróis azuis se deparam com novos aliados, desafios mágicos e descobertas que mudam o que eles pensavam saber sobre si.

2. Cloud – nuvem de vingança (17/07)

Em “Cloud – nuvem de vingança”, Ratel precisa correr para salvar a própria vida após aplicar golpes pela internet (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

Ryôsuke Yoshii (Masaki Suda), um jovem de Tóquio, tenta ganhar dinheiro fácil vendendo produtos baratos por preços abusivos na internet, escondendo-se sob o codinome Ratel. Quando seus clientes descobrem o golpe, a indignação online se transforma em uma perseguição fora das telas, levando o protagonista a se isolar com a namorada em um bairro afastado. No entanto, mesmo longe da cidade, ele passa a enfrentar situações cada vez mais ameaçadoras. O longa mistura suspense e crítica social, mostrando como o ódio virtual pode ultrapassar as barreiras da rede e se materializar em atos violentos.

3. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado (17/07)

Em “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado”, um grupo de amigos é perseguido por um misterioso assassino (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

No remake do clássico dos anos 1990, um grupo de cinco jovens, após se envolver em um acidente fatal, decide esconder o ocorrido e promete manter o segredo. Um ano depois, eles começam a receber mensagens ameaçadoras e são perseguidos por um misterioso assassino empunhando um gancho.

À medida que o terror se intensifica, eles descobrem que estão repetindo uma tragédia do passado e recorrem aos sobreviventes do caso original para tentar escapar do mesmo destino. O suspense revive a clássica história de vingança, agora com novos personagens e com os antigos fantasmas retornando à cena.