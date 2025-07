5 séries imperdíveis para maratonar no fim de semana 

Se você está procurando séries imperdíveis para maratonar e aproveitar o fim de semana, não pode deixar de conferir algumas produções que conquistaram públicos ao redor do mundo. Para quem gosta de suspense e drama intenso, “Round 6” apresenta um jogo mortal com reviravoltas que prendem do começo ao fim.

“The Sandman” mergulha no universo dos sonhos com uma narrativa fantástica e personagens complexos, perfeita para quem curte fantasia sombria. Para os fãs de clássicos repaginados, “And Just Like That” retoma as icônicas amigas de “Sex and The City”, explorando as transformações da vida adulta com humor e autenticidade.

Abaixo, veja mais informações sobre essas e outras séries imperdíveis para maratonas nos dias de descanso!

1. And Just Like That (2021)

Em “And Just Like That”, as amigas enfrentam os desafios da meia-idade em Nova York (Imagem: Reprodução digital | Max)

Um revival do fenômeno “Sex and The City”, a série segue Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) enquanto enfrentam os desafios da meia-idade em Nova York.

A nova temporada traz Carrie em uma rotina renovada: ela deixa seu antigo apartamento e se muda para o Gramercy Park, onde começa a escrever sua primeira obra de ficção, enquanto revive sentimentos complicados ao se reencontrar com Aidan (John Corbett).

Miranda, por sua vez, se joga em experiências novas e inicia um envolvimento amoroso no ambiente de trabalho, desafiando velhos padrões. Já Charlotte precisa lidar com a realidade de ser mãe de adolescentes, navegando pelas dificuldades e alegrias dessa etapa.

Onde assistir: HBO Max.

2. Round 6 (2021)

Em “Round 6”, Seong Gi-hun aceita participar de um jogo brutal por um prêmio em dinheiro (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Lançada em 2021, “Round 6” rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos da Netflix, conquistando públicos no mundo inteiro. A série sul-coreana apresenta um jogo misterioso e mortal, no qual centenas de pessoas, desesperadas por dinheiro e endividadas, são convidadas a competir por uma recompensa bilionária. As provas, inspiradas em brincadeiras infantis, escondem uma regra cruel: quem perde, paga com a própria vida.

O protagonista, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), é um dos participantes e, ao longo da disputa, precisa tomar decisões difíceis, lidar com traições e formar alianças improváveis para sobreviver. A série também expõe as diferenças sociais da Coreia do Sul, revelando um sistema perverso onde os mais vulneráveis são explorados em nome do entretenimento de uma elite secreta.

Onde assistir: Netflix.

3. O verão que mudou minha vida (2022)

Em “O verão que mudou minha vida”, Belly precisa tomar decisões importantes sobre sua vida romântica (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A série retrata a jornada de Belly (Lola Tung) durante os dias ensolarados em Cousins Beach, onde, desde pequena, compartilha experiências marcantes com Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). A primeira temporada mostra a descoberta dos sentimentos confusos da juventude, os primeiros romances e as escolhas difíceis que surgem quando se deixa a infância para trás.

Na etapa final da história, os personagens retornam à cidade litorânea após um período afastados, já em outra fase da vida. Belly chega pronta para seguir adiante, mas o reencontro com Conrad mexe com emoções adormecidas. Ao mesmo tempo, precisa compreender o que realmente sente por Jeremiah, enquanto lida com novos desafios emocionais e familiares.

Onde assistir: Prime Video.

4. The Sandman (2022)

Em “The Sandman”, Morpheus enfrenta seres lendários e poderosos para recuperar seu reino (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série é uma adaptação da obra de Neil Gaiman. A história apresenta Morpheus (Tom Sturridge), uma entidade ancestral responsável pelos sonhos e pesadelos. Ao ser capturado por um ritual ocultista, ele permanece aprisionado por mais de um século. Quando finalmente consegue se libertar, descobre que seu reino foi devastado na sua ausência e precisa reerguer tudo o que perdeu.

Morpheus percorre realidades diferentes, enfrentando ameaças tanto humanas quanto místicas. Durante essa jornada, ele se depara com outros membros dos Perpétuos, como sua irmã Morte (Kirby Howell-Baptiste), o sedutor Desejo (Mason Alexander Park) e a atormentada Desespero (Donna Preston), além de outros seres poderosos e figuras lendárias.

Onde assistir: Netflix.

5. Mentirosos (2025)

Em “Mentirosos”, Cadence volta à ilha da família para investigar um grave acidente que lhe deixou sem memórias (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Inspirada no best-seller “We Were Liars”, de E. Lockhart, a trama segue Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind), uma jovem de uma influente família americana que possui uma ilha particular na Nova Inglaterra, onde passa os verões. Durante um deles, a protagonista sofre um grave acidente que lhe causa amnésia, dores intensas e episódios de depressão, fazendo com que ela perca parte de suas memórias dos eventos anteriores.

Dois anos depois, ela retorna à ilha decidida a reconstruir os acontecimentos daquele fatídico verão e descobrir os segredos obscuros que sua família esconde, enfrentando mentiras, traições e conflitos internos. Conforme avança na investigação, Cadence percebe que a verdade é muito mais complexa e dolorosa do que imaginava, colocando em xeque as relações familiares e seu próprio entendimento sobre o que realmente aconteceu.

Onde assistir: Prime Video.