Veja como lidar com os efeitos do Mercúrio retrógrado em Leão

Certamente você já ouviu alguém culpar Mercúrio retrógrado por algum problema. Segundo a astróloga Tânia Gori, esse acontecimento se refere à fase em que Mercúrio, cerca de três ou quatro vezes por ano, aparenta estar “andando para trás” no céu. Esse aspecto é conhecido por causar confusões na comunicação, falhas tecnológicas, atrasos e revisões.

Mas o que acontece quando esse movimento ocorre no signo de Leão? É justamente isso que a astróloga explica a seguir. Confira!

Influência de Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio estará retrógrado em Leão entre os dias 19 de julho e 12 de agosto. Essa posição afetará especialmente o ego, a expressão pessoal, a criatividade e a liderança dos nativos. Portanto, é um momento para:

Rever decisões impulsivas;

Reavaliar o modo como você se comunica com autoridade ou se apresenta ao mundo;

Evitar dramas desnecessários e o orgulho ferido;

Olhar para antigos projetos criativos e dar-lhes nova vida;

Praticar a escuta antes da fala.

Ritual simples de proteção e clareza

Veja como fazer um ritual de proteção e clareza durante o Mercúrio retrógrado em Leão!

Materiais

1 vela amarela ou laranja

Papel

Caneta

Canela em pó

Isqueiro ou fósforo

Modo de fazer

Acenda a vela e escreva em um papel: “Peço clareza para comunicar com verdade e amor”. Sopre a canela sobre o papel e queime-o com segurança. Enterre as cinzas em um vaso com alecrim ou em solo fértil.

Frase mágica para o período

“Mesmo em meio à confusão, minha luz se expressa com sabedoria e amor”.

A assinatura de contratos importantes deverá ser evitada durante o período (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Evite durante o Mercúrio retrógrado em Leão

Para evitar que Mercúrio retrógrado atrapalhe seus planos, é importante redobrar a atenção na comunicação e evitar as seguintes atitudes:

Assinar contratos importantes (se possível);

Comprar aparelhos eletrônicos;

Discussões impulsivas ou vaidade exagerada.

Dicas para aproveitar a energia do período

Apesar dos desafios que Mercúrio retrógrado pode trazer, esse período também oferece uma oportunidade única para reflexão e crescimento. Alguns hábitos que podem ser favorecidos pela energia dessa fase são:

Rever projetos criativos inacabados;

Trabalhar a comunicação consigo;

Reatar com pessoas do passado com mais maturidade;

Revisar sua imagem pessoal e missão de alma.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.