Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/07/2025

O domingo trará uma energia dinâmica, ideal para renovar padrões e se abrir a novas possibilidades.

O desejo de mudança será forte e poderá se manifestar tanto no plano pessoal quanto nas relações. Haverá espaço para surpresas agradáveis, desde que se mantenha a flexibilidade. No entanto, será preciso atenção com atitudes impulsivas, que poderão gerar mal-entendidos ou tensões. Para saber como essas energias vão influenciar o seu signo, confira as previsões do horóscopo!

Áries

Os nativos de Áries estarão mais comunicativos e curiosos neste domingo (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Você poderá sentir uma inquietação mental e um forte desejo por novidades. Estará mais comunicativo(a), curioso(a) e com facilidade para encontrar soluções criativas nas atividades do dia. Apesar disso, imprevistos poderão surgir em conversas com pessoas próximas ou durante pequenas viagens, gerando tensão e mal-entendidos.

Touro

Os nativos de Touro viverão um dia favorável para repensar a relação com o setor financeiro (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Será um dia para repensar sua relação com o dinheiro e com seus valores pessoais. Mudanças rápidas poderão surgir, trazendo novas oportunidades de ganho ou o desejo de investir em algo diferente — mas também eventuais imprevistos. Sua intuição estará mais ativa, ajudando a perceber o que realmente vale a pena.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão um forte desejo de renovação pessoal (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Você poderá sentir um forte desejo de mudança e renovação pessoal. Será um dia propício para se expressar de forma autêntica, quebrando padrões e surpreendendo até quem convive com você. No entanto, será necessário cuidado com atitudes precipitadas, que poderão gerar tensões ou rompimentos desnecessários.

Câncer

Os nativos de Câncer viverão um dia favorável para cuidar da própria energia (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Uma agitação interna difícil de explicar poderá marcar o seu domingo. Intuições intensas e ideias inesperadas tenderão a surgir, especialmente em momentos de silêncio e introspecção. Será um bom dia para se afastar do barulho externo e cuidar da sua energia. Evite agir por impulso, pois a clareza emocional poderá estar reduzida.

Leão

Os nativos de Leão poderão ter boas novidades neste domingo, iluminando a rotina (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Neste domingo, você poderá se surpreender com conexões diferentes e conversas que despertarão algo novo em você. Laços de amizade poderão ganhar leveza, encanto e até um toque de emoção inesperada. Será um ótimo dia para estar com pessoas que ampliam sua visão de mundo. Novidades poderão iluminar sua rotina.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão confiar na própria originalidade e seguir a intuição (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Uma inquietação em relação à carreira e à imagem profissional poderá surgir. Será um dia importante para refletir sobre quem você é e as mudanças que deseja realizar. Ideias ousadas tenderão a surgir, trazendo soluções criativas para desafios profissionais. Confie na sua originalidade e siga sua intuição.

Libra

Os nativos de Libra sentirão vontade de expandir os próprios horizontes (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Você poderá sentir um forte desejo de expandir seus horizontes, seja por meio de uma nova ideia, de uma viagem ou de um aprendizado. Alguma situação inesperada poderá provocar uma mudança de visão sobre o mundo, desafiando antigas certezas. Permita-se pensar de forma diferente, explorar novos caminhos e sair da rotina.

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão crescer emocionalmente se optarem por se libertar de medos antigos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Neste domingo, emoções intensas poderão surgir de forma inesperada, despertando reflexões profundas. Transformações internas ou em relações próximas poderão revelar o que precisa ser deixado para trás. Libertar-se de medos antigos poderá ser desconfortável no início, mas trará leveza e crescimento emocional.

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão sua necessidade de liberdade intensificada neste domingo (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Neste domingo, surpresas poderão marcar os relacionamentos, com encontros e conversas que trarão uma nova energia. No entanto, sua necessidade de liberdade poderá se intensificar, exigindo equilíbrio entre conexão e autonomia. Será um bom dia para agir com autenticidade, respeitando seus próprios limites e os dos outros.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão a mente bastante ágil neste dia (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Neste domingo, você estará mais disposto(a) a mudar a rotina e encontrar formas criativas de cuidar do seu bem-estar. Surpresas no trabalho ou na saúde poderão abrir portas para novas abordagens — ou provocar alguma tensão. Sua mente estará ágil e preparada para resolver desafios de maneira inovadora.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão ter surpresas agradáveis neste domingo (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Neste domingo, o desejo por liberdade e originalidade estará em alta, especialmente nas expressões criativas e situações de lazer. Surpresas agradáveis poderão surgir ao se permitir inovar, seja em projetos, hobbies ou formas de se divertir. Seu brilho pessoal estará intenso, mas imprevistos poderão testar sua autoestima.

Peixes

Os nativos de Peixes viverão um dia favorável para fortalecer a segurança emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Você poderá sentir a necessidade de transformar algo em casa ou na forma como lida com as emoções. Mudanças e novidades no ambiente familiar poderão surgir, exigindo abertura ao novo, mesmo que isso abale certezas antigas. Será um dia propício para renovar sentimentos e fortalecer sua segurança emocional.