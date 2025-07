Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2025

Nesta segunda-feira, os movimentos dos astros trarão uma combinação de intensidade emocional, tensões internas e oportunidades de conexão. Isso influenciará cada signo de maneira única, despertando desejos, desafios e reflexões em diferentes áreas da vida — das relações afetivas ao ambiente profissional. Por isso, confira as previsões do horóscopo para entender como lidar com as energias do dia.

Áries

Os nativos de Áries terão um forte desejo de se conectar com as pessoas próximas (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade maior de expressar o que pensa e sente, mas também se deparará com reações intensas ou impulsivas nos diálogos. A vontade de se conectar com pessoas próximas aumentará, ao mesmo tempo em que poderá haver certa tensão nos relacionamentos ou disputas por atenção. Logo, será importante evitar mal-entendidos.

Touro

Os nativos de Touro buscarão mais segurança em relação àquilo que consideram essencial (Imagem: Beautyimage | Shutterstock

Você desejará valorizar o que possui e buscar mais segurança naquilo que considera essencial. Seu desejo por prazer e conforto também estará em alta, mas será necessário equilibrá-lo com a impulsividade, evitando decisões apressadas. Por fim, suas emoções oscilarão, afetando diretamente sua relação com o dinheiro e com o próprio corpo.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se sentirão mais atraentes nesta segunda-feira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Suas emoções estarão à flor da pele, o que fará com que você busque acolhimento na interação com as pessoas ao redor. Entretanto, o desejo de se expressar com mais leveza poderá entrar em conflito com atitudes impulsivas ou tensões internas. Ainda hoje, você se sentirá mais atraente e aberto(a) a elogios. Apenas tome cuidado para não agir movido(a) por carência ou irritação.

Câncer

Os nativos de Câncer viverão um dia favorável para cuidar do bem-estar emocional (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você estará mais sensível e voltado(a) para o seu mundo interior, em busca de compreender emoções que costumam ficar escondidas. No entanto, haverá uma mistura de leveza e inquietação, que poderá provocar oscilações de humor. Será um bom dia para cuidar do seu bem-estar emocional, respeitando seu tempo e seus limites.

Leão

Os nativos de Leão estarão motivados a estar entre pessoas que têm os mesmos ideais que os seus (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você buscará mais conexão com amigos e grupos, sentindo-se especialmente motivado(a) a estar entre pessoas que compartilhem seus ideais. No entanto, caso haja desencontros entre seus desejos e as expectativas dos outros, pequenas tensões poderão surgir. A segunda-feira pedirá equilíbrio entre o afeto que deseja oferecer e a liberdade de que precisa.

Virgem

Os nativos de Virgem se envolverão bastante com o campo profissional (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você se envolverá com questões ligadas à sua imagem profissional. Contudo, o desejo de ser reconhecido(a) virá acompanhado de certa tensão, já que desejará agradar a todos no ambiente de trabalho. Procure agir com diplomacia, sem abrir mão do que acredita. Como as emoções poderão interferir nas decisões, será essencial respirar antes de reagir.

Libra

Os nativos de Libra buscarão expandir os horizontes nesta segunda-feira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes, seja por meio de estudos, viagens ou novas ideias. Haverá mais energia para buscar experiências que alimentem sua mente e seu coração, embora inquietações internas possam gerar impaciência. Este será um bom dia para conversas inspiradoras e descobertas, desde que saiba respeitar seus próprios limites.

Escorpião

Os nativos de Escorpião viverão um dia favorável para se libertar de padrões antigos (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você se deparará com emoções intensas, que despertarão desejos e a necessidade de transformação. Relações íntimas receberão mais da sua atenção, exigindo entrega — mas também cuidado com reações impulsivas. Este será um dia importante para se libertar de padrões antigos, deixando de nutrir sentimentos nocivos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se envolverão bastante com os relacionamentos nesta segunda-feira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você se envolverá emocionalmente com as relações, buscando harmonia e proximidade nas trocas afetivas. Ao mesmo tempo, sentirá uma tensão entre o desejo de agradar e a necessidade de afirmar seus próprios limites. Logo, evite decisões precipitadas em momentos de irritação. O diálogo será essencial para manter o equilíbrio.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão um desejo de tornar a rotina mais prazerosa (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você desejará tornar a rotina mais leve e prazerosa. No entanto, exigências externas poderão gerar irritação, especialmente se sentir que está fazendo mais do que recebe. Para que não haja maiores problemas, invista em pequenas pausas ao longo do dia e dedique-se aos cuidados com o corpo e com a mente.

Aquário

Os nativos de Aquário estarão com a vontade de se divertir em alta (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você estará mais conectado(a) com seus desejos, buscando prazer, expressão e momentos de leveza. A vontade de se divertir estará em alta, mas poderá haver impaciência ou atritos caso as coisas não saiam como espera. Este será um bom dia para se abrir ao amor, criar algo ou simplesmente se permitir brilhar — contanto que evite dramatizações desnecessárias e aposte na simplicidade.

Peixes

Os nativos de Peixes terão sua atenção voltada ao lar nesta segunda-feira (Imagem: Beautyimage | Shutterstock)

Você se voltará para o lar, buscando acolhimento nos afetos familiares. Contudo, poderá haver um misto de carinho e tensão nessas relações, o que exigirá paciência e escuta. Ainda hoje, organizar o espaço ao seu redor trará conforto e leveza. Além disso, pequenos gestos de afeto com quem ama farão grande diferença.