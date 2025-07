Feng shui desperta harmonia e boas vibrações ao aplicar em casa

Refúgio de paz e tranquilidade para a renovação de energias no Feng Shui - (crédito: Reprodução/Pinterest)

Renovar, desapegar e organizar a casa vai muito além da estética para a técnica milenar chinesa feng shui, que oferece ferramentas para harmonizar ambientes, facilitar a circulação de energia e trazer benefícios que vão desde o emocional ao físico. Em meio à correria do dia a dia, contemplar o espaço em que se vive pode ser a chave para encontrar equilíbrio e tranquilidade.

A essência do feng shui é olhar cada ambiente como de maneira singular, respeitando quem vive ali e quais mudanças deseja atrair. É como se a casa fosse um organismo vivo, onde cada detalhe pode influenciar no humor, na produtividade e até nas oportunidades. Plantas, cores, móveis, espelhos, cristais e fontes de água não são usados apenas por beleza, mas com intenção: criar harmonia e facilitar o fluxo da energia vital, conhecida como chi.

Para a consultora de feng shui Mariana Pagano, o grande segredo está em respeitar a individualidade de cada espaço e das pessoas que vivem ou trabalham nele. Cores, formas, plantas e até cristais devem ser usados como instrumentos para despertar a harmonia, sempre partindo da essência da filosofia oriental de equilíbrio com a natureza.

Vibração que circula

A base do feng shui, segundo a especialista, está no Baguá, um mapa octogonal que divide a planta do imóvel em oito áreas da vida: carreira; autoconhecimento; família; saúde; prosperidade; sucesso; relacionamentos; criatividade; e espiritualidade. A partir desse diagnóstico, definem-se cores, formas, materiais e posicionamentos mais adequados para ativar ou equilibrar cada setor.

As cores, por exemplo, têm efeito direto na energia: vermelho ativa e estimula; dourado remete à prosperidade; verde acalma e traz bem-estar; rosa suaviza relações; tons terrosos transmitem estabilidade. Entretanto, o Feng Shui vai além das paredes pintadas. "Plantas naturais são essenciais para movimentar o chi, mas precisam ter espaço para crescer, senão simbolizam lucros e energia estagnados", explica Mariana Pagano.

No cotidiano, pequenos gestos também são parte da técnica. Mariana cita como exemplos trocar lâmpadas queimadas, arrumar armários, desapegar de objetos quebrados ou sem uso e até usar as melhores louças e toalhas na rotina, em vez de guardar apenas para visitas. "Quando mudamos algo fora, algo também muda dentro de nós", reflete.

Harmonia no desapego

Na visão de Cris Ventura, especialista em feng shui, o primeiro passo é sempre organizar e desapegar. "Acúmulo, bagunça e objetos quebrados podem atrapalhar a energia do ambiente. Quando a gente libera espaço, abre caminho para o novo entrar", descreve.

Ela alerta ainda para erros comuns, como aplicar o Baguá de forma errada (especialmente em plantas baixas irregulares) ou exagerar nos símbolos orientais sem compreender o significado. "Mais importante que encher a casa de objetos é entender a intenção por trás de cada escolha. A residência inteira fala sobre quem mora ali", observa.

As plantas são destaque entre os recursos mais simples e eficazes: zamioculcas, lírio-da-paz, bambu-da- sorte e arruda ajudam a purificar e renovar a energia. Para quem tem animais de estimação, vale checar se as plantas escolhidas não são tóxicas. "Pets trazem alegria e movimento ao chi, mas precisamos garantir que o ambiente deles seja seguro", explica Cris.

Outro ponto essencial é não acreditar que basta mudar a decoração para que tudo se resolva. "O feng shui não substitui a ação. Ele abre caminhos, mas quem precisa atravessar somos nós", diz Cris. Segundo ela, relatos mais comuns de quem aplica a técnica incluem melhora na qualidade do sono, mais oportunidades no trabalho, mudanças de cidade ou até novos relacionamentos. "Quando a energia flui, a vida acompanha."

No Brasil, cresce tanto a procura por harmonia e aconchego quanto a busca de quem enfrenta desafios financeiros, emocionais ou de saúde. Espaços corporativos, consultórios e até órgãos públicos também têm adotado a técnica para reduzir o estresse e aumentar a produtividade, provando que cuidar da energia do ambiente pode transformar rotinas inteiras. "A casa é um reflexo da nossa vida, quando ela está equilibrada, tudo ao redor começa a se organizar também", detalha Mariana Pagano.

Equilíbrio nos elementos

De acordo com a designer de interiores Tamires Didonet, o Feng Shui busca harmonia, equilibrando cinco elementos presentes na natureza e também dentro de casa:

Água: fluidez, movimento e prosperidade — representada por fontes, aquários ou objetos pretos e azul-escuros.

Madeira: crescimento e vitalidade — móveis, plantas, objetos verdes ou marrons.

Fogo: energia e entusiasmo — velas, luminárias, objetos vermelhos ou roxos.

Terra: estabilidade e acolhimento — cerâmicas, pedras, tons de amarelo, bege e terracota.

Metal: clareza e foco — objetos metálicos, brancos e tons acinzentados.

Como incluir em casa?

Tire objetos quebrados ou sem uso para liberar espaço;

Deixe o ar circular: abra janelas e use plantas vivas;

Cuide da iluminação natural e complemente com luminárias;

Posicione a cama e o sofá de forma que permitam ver a porta;

Use objetos decorativos que tenham significado e transmitam boas sensações;

Evite excesso de cores: aposte em tons neutros nas paredes e leve cores nos detalhes;

Se tiver aquário, mantenha a água sempre limpa e em movimento.

“Comece aos poucos, observe como se sente e vá ajustando. O Feng Shui é um processo contínuo, não algo que se faz de uma vez só”, diz Tamires Didonet.

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira