5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana

Esta nova semana nos cinemas brasileiros será marcada por estreias que se complementam pela pluralidade de temas, formatos e origens. Das arenas de show até os corredores silenciosos de um presídio, passando por salas de aula e palcos de dança, os filmes lançados nos próximos dias criam um panorama variado da produção audiovisual contemporânea.

Confira abaixo 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Roger Waters This Is Not a Drill: Live From Prague – The Movie (23/07)

“Roger Waters This Is Not a Drill: Live From Prague – The Movie” apresenta um registro da turnê de Roger Waters, com repertório que atravessa sua carreira solo e o legado do Pink Floyd (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing)

O filme registra a turnê “This Is Not a Drill”, idealizada por Roger Waters, cofundador do Pink Floyd. A gravação foi feita em Praga, durante a apresentação ao vivo da turnê, e o conteúdo alterna performances musicais com projeções e trechos narrativos.

O setlist abrange músicas da era Pink Floyd, como Another Brick in the Wall, Comfortably Numb e Wish You Were Here, além de faixas solo. A direção é assinada por Sean Evans e pelo próprio Waters. A produção combina som, vídeo e elementos de crítica política, abordando temas como guerra, desigualdade e liberdade de expressão.

2. Quarteto Fantástico – Primeiros Passos (24/07)

“Quarteto Fantástico – Primeiros Passos” marca uma releitura das primeiras aventuras da equipe, com foco nos laços familiares e no embate entre dever e intimidade (Imagem: Reprodução digital | Disney)

Com ambientação nos anos 1960, a animação apresenta as origens dos integrantes do Quarteto Fantástico. O grupo precisa aprender a conciliar as novas habilidades com a vida em família, enquanto enfrenta Galactus, uma entidade cósmica, e o Surfista Prateado, seu arauto.

O filme se inspira na estética e narrativa dos quadrinhos da chamada Era de Prata da Marvel. A trama acompanha as primeiras decisões dos personagens após adquirirem seus poderes e enfatiza os dilemas de responsabilidade, lealdade e identidade.

3. Filhos (24/07)

O drama “Filhos” mergulha na vida de uma agente penitenciária que reencontra um jovem do passado em um presídio (Imagem: Reprodução digital | Mares Filmes)

O drama dinamarquês “Filhos” acompanha Eva, agente penitenciária respeitada por sua postura ética e empatia com os detentos. Sua rotina muda radicalmente ao descobrir que o jovem responsável pela morte de seu filho foi transferido para a mesma instituição onde trabalha. Sem compartilhar essa informação com seus colegas, ela solicita transferência para o bloco onde o rapaz cumpre pena — setor conhecido pela violência e tensão constantes.

À medida que Eva se aproxima do rapaz, o desejo de vingança começa a se sobrepor ao seu histórico senso de justiça. O filme propõe uma reflexão sobre perdão, moralidade e limites pessoais, colocando a protagonista diante de escolhas difíceis e irreversíveis. Questões éticas se tornam centrais quando o profissionalismo da protagonista entra em conflito com suas dores mais profundas.

4. Lições de Liberdade (24/07)

“Lições de Liberdade” acompanha um professor britânico na Argentina dos anos 1970, explorando o impacto da Ditadura Militar sobre o cotidiano escolar (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Nos anos 1970, Tom, professor estrangeiro, aceita lecionar em uma escola da Argentina. Ao chegar, encontra um país dividido por tensões políticas e vigilância ideológica. O personagem desenvolve uma relação com um pinguim resgatado na praia, animal que passa a viver com ele.

A convivência entre homem e animal funciona como fio condutor para refletir sobre adaptação, vínculos e os efeitos de regimes autoritários no cotidiano. O filme, baseado em uma história real, é argentino, com direção de Peter Cattaneo.

5. Um Lobo Entre os Cisnes (24/07)

“Um Lobo Entre os Cisnes” reconstrói a trajetória de Thiago Soares, que saiu do subúrbio carioca até se tornar um dos principais nomes do balé mundial (Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES)

Thiago Soares, jovem do subúrbio do Rio de Janeiro, é aprovado em uma bolsa para estudar balé clássico. A escolha, que esconde dos amigos e da família, marca o início de sua formação artística. Ele passa a ser orientado por Dino Carrera, um professor exigente e metódico.

O longa acompanha a trajetória de Thiago desde a adolescência até a entrada no circuito profissional de dança. A história é inspirada na biografia do brasileiro que se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.