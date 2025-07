Tarot semanal: previsão para os signos de 28 de julho a 03 de agosto de 2025

Com auxílio do tarot, é possível reconhecer padrões, acessar possibilidades e lidar com desafios de forma mais madura (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O tarot é um instrumento que favorece o olhar interno e a escuta das próprias emoções. Mais do que prever possíveis acontecimentos, ele permite compreender o momento presente com mais clareza, oferecendo orientações para decisões conscientes e alinhadas com a realidade.

Com base nas cartas da semana, é possível reconhecer padrões, acessar possibilidades e lidar com desafios de forma mais madura. Confira a previsão para os signos de 28 de julho a 03 de agosto de 2025 segundo o tarólogo e astrólogo Victor Valentim!

Áries – Nove de Copas

Os nativos de Áries deverão aproveitar as coisas boas acontecendo na semana (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Áries, depois de tanta faísca, essa carta vem como um respiro de alívio. É a carta da satisfação, dos desejos se realizando, da taça cheia. Sabe aquele momento em que você olha ao redor e percebe que, apesar das lutas, tem muita coisa boa acontecendo? Então, é isso. A dica é: aproveite, mas sem arrogância. Celebra tuas conquistas, mas lembre-se de quem esteve com você até aqui. Gratidão também é força.

Touro – Nove de Ouros

Os nativos de Touro poderão aproveitar o luxo nesta semana, mas com consciência (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

A semana estará com cheiro de riqueza e autocuidado. Você merecerá aproveitar tudo que conquistou, então se jogue naquele mimo caro, mas sem estourar o limite do cartão. Luxo com consciência, por favor.

Gêmeos – Oito de Espadas

Os nativos de Gêmeos deverão parar de sabotar os próprios passos e se olhar com mais amor (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Está se sentindo preso(a)? Mas será que não é você mesmo que criou essa prisão mental? Tente parar de sabotar seus próprios passos. Se olhar com mais amor e dar um passo mudará tudo. Não tem grilhão que segure Gêmeos quando decide ir.

Câncer – Cavaleiro de Copas

Os nativos de Câncer deverão se abrir para o amor, mas sem se afogar em promessas vazias (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Alerta de romance no ar! Ou pelo menos alguém querendo te bajular. Se não for o crush, poderá ser você mesmo se olhando no espelho com mais carinho. Procure se abrir para o amor, mas sem se afogar em promessas vazias.

Leão – Rainha de Paus

Os nativos de Leão, nesta semana, estarão puro brilho e poder (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Você estará puro brilho, poder e feitiçaria! Tudo que você tocar pode virar ouro ou fogo – então escolha bem onde vai colocar sua energia. Não aceite menos do que merece. A coroa estará firme na sua cabeça.

Virgem – O Eremita

Os nativos de Virgem deverão dar uma pausa no caos externo e olhar para dentro (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Talvez seja a hora de dar uma pausa no caos externo e olhar para dentro. Silêncio também será resposta. Um momento de recolhimento poderá lhe dar mais clareza do que mil planilhas.

Libra – Três de Copas

Os nativos de Libra poderão brilhar, mas deverão ter certos limites (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

A semana pedirá leveza, encontros gostosos e gente que soma. Procure sair com os amigos, celebrar a vida, se jogar em uma dança. Só cuidado para não se perder tentando agradar todo mundo. Brilhe, mas com limite.

Escorpião – A Morte

Os nativos de Escorpião sentirão transformações nesta semana (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Transformação na área! E não adianta correr, meu bem. O que não serve mais irá embora, e isso será libertador. Poderá doer um pouco, mas depois virá a leveza. Renove, renasça e, se precisar, queime a ponte com classe.

Sagitário – Oito de Paus

Os nativos de Sagitário deverão aproveitar os convites da semana (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Vai rolar coisa atrás de coisa nesta semana. Mensagens, convites, propostas. O universo gritará: “Vai!”. Então aproveite esse foguete e vá com fé — só cuide para não sair atropelando tudo sem direção.

Capricórnio – Dez de Ouros

Os nativos de Capricórnio viverão uma semana propícia para cuidar da família e da casa (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Estabilidade, segurança e legado. Será semana de cuidar da base, da família, da casa e, talvez, até da conta conjunta. Será possível crescer muito, mas só se lembrar que sucesso não é só trabalho — é também quem está ao seu lado.

Aquário – O Louco

Os nativos de Aquário deverão se jogar nesta semana, que pedirá leveza e ousadia (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Se joga, bebê! A semana pedirá leveza, ousadia e novos caminhos. Não será possível ter certeza de tudo, mas dará para ter coragem de começar. Vai com medo mesmo, mas vai. O inesperado poderá ser mágico.

Peixes – Sete de Copas

Os nativos de Peixes deverão confiar mais na própria intuição (Imagem: Sko Helen | Shutterstock)

Tem tanta opção que você está quase se afogando nas próprias fantasias. Será momento de escolher com o coração, e não com o impulso. Nem tudo que brilha é sonho realizado. Confie mais na sua intuição e menos nas ilusões.

