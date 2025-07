4 filmes interessantes que chegam ao cinema nesta semana

Diversão, ação, fantasia e drama marcam as estreias dos filmes que chegam ao cinema nesta semana (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Entre lançamentos que exploram o amor, a amizade, o suspense e a luta pela sobrevivência, a programação da semana nos cinemas traz um mosaico de enredos que dialogam com temas universais. São produções que buscam provocar sensações variadas, de sorrisos leves a reflexões mais profundas sobre o que move as pessoas em seus caminhos.

Com títulos que reúnem diretores consagrados e novos talentos, a seleção equilibra emoção e diversidade. As estreias chegam para renovar o calendário e oferecer opções que agradam diferentes gostos. A seguir, confira 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Amores Materialistas – 31/07

Em “Amores Materialistas”, coração e razão se chocam em uma trama sobre escolhas de vida (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

Dirigido por Celine Song e estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, o longa acompanha Lucy, uma casamenteira dedicada que acaba vivendo um conflito emocional quando reencontra John, um antigo amor que nunca esqueceu, ao mesmo tempo em que se envolve com Harry, um homem rico e aparentemente perfeito. Entre um passado cheio de sentimentos e a promessa de estabilidade, ela precisa lidar com o coração dividido. O filme explora relações humanas imperfeitas e questiona o que realmente importa em uma história de amor: segurança, paixão ou autenticidade.

2. Shadow Force – Sentença de Morte – 31/07

Em “Shadow Force – Sentença de Morte”, amor e sobrevivência enfrentam uma perseguição implacável (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Com direção de Joe Carnahan e atuações de Kerry Washington, Omar Sy e Mark Strong, a história acompanha Kyrah e Isaac, integrantes de uma unidade de elite secreta que violam a principal regra da organização: nunca se apaixonar. Ao formarem uma família, tornam-se alvos da própria força para a qual um dia trabalharam, sendo obrigados a fugir com o filho enquanto enfrentam perseguições implacáveis. A trama combina ação intensa com o drama de proteger aqueles que amam, mostrando até onde alguém pode ir para manter a família unida diante de uma sentença de morte.

3. Família à Prova de Balas – 31/07

Em “Família à Prova de Balas”, segredos perigosos colocam um pai contra o próprio destino (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Sob a direção de Edward Drake e com Kevin James, Christina Ricci e Luis Guzmán no elenco, o filme apresenta Raymond “Ray” Hayes tentando levar uma vida tranquila ao lado da esposa e dos filhos, enquanto esconde um segredo perigoso: trabalha como capanga para a máfia. Quando uma missão dá errado, sua rotina pacífica desmorona, obrigando-o a lutar para salvar a família, que desconhece seu passado. Entre perseguições e decisões difíceis, a história mistura ação e comédia ao mostrar um homem tentando equilibrar o papel de pai exemplar com a realidade sombria que esconde.

4. A Morte de Um Unicórnio – 31/07

“A Morte de Um Unicórnio” mistura humor ácido e fantasia ao explorar consequências inesperadas (Imagem: Reprodução digital | A24)

Dirigido por Alex Scharfman e estrelado por Paul Rudd, Jenna Ortega e Richard E. Grant, o longa acompanha Elliot e sua filha Ridley durante uma viagem em que atropelam acidentalmente um unicórnio mágico. Sem saber como agir, eles levam o corpo da criatura para um retiro isolado e descobrem que o animal possui propriedades curativas sobrenaturais. O que começa como uma descoberta fascinante se transforma em uma trama de ganância e consequências inesperadas. O filme mistura humor ácido e fantasia ao explorar até onde as pessoas são capazes de ir quando encontram poder e riqueza em algo extraordinário.