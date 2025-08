Plano de saúde para pets: veja valores e como escolher a melhor opção

A preocupação dos tutores com o bem-estar dos pets está cada vez maior e, para não precisarem desembolsar uma pequena fortuna em consultas ou emergências, eles têm investido em planos de saúde para os animais. Dentre os serviços oferecidos pelos seguros estão consultas, vacinas, exames, cirurgias e internações, mas é preciso avaliar a cobertura das despesas antes da contratação.

Os planos, como Petlov, Mais Pet, Meu Plano Pet e Amigo Pet funcionam mediante o pagamento de uma mensalidade fixa e possuem custos que começam em torno de R$ 17,99 e podem ultrapassar R$ 300,00, dependendo do pacote escolhido. Apesar das opções mais acessíveis não cobrirem todos os tratamentos, o serviço evita gastos imprevistos, especialmente quando as iniciativas de atendimento veterinário gratuito ou a baixo custo oferecidas pelo governo não atendem às necessidades dos animais.

Coberturas básicas geralmente incluem consultas, vacinas e exames laboratoriais, enquanto planos mais completos podem cobrir castração, cirurgias, internações e tratamentos oncológicos. Além disso, algumas categorias podem ter período de carência para alguns procedimentos e custos especiais para pets com doenças crônicas e pré-existentes.

Além do quesito financeiro, os tutores também sentem que, com o plano veterinário, estão dando uma atenção extra à saúde dos pets, pois o acompanhamento com veterinários se torna mais contínuo. A administradora Eliane Cardoso, 44 anos, cuida da Flofi, uma shitzu de 5 anos, que sofre com dermatite e desconforto intestinal, o que gera a necessidade de consultas frequentes. De acordo com ela, a economia e a praticidade do plano, que atende com agendamento e também em situações de emergência, fizeram-na aumentar ainda mais os cuidados com o cãozinho. "A facilidade e a disponibilidade de agenda faz com que eu não o medique sem a devida consulta", destaca.

A educadora física e empresária Vanessa Dias, 40 anos, é tutora da Mel, de um ano e 11 meses, e ficou contente ao contratar o serviço porque estava preocupada com a saúde do animal, mesmo sem um problema específico. O plano de Mel e de Flofi oferecem consultas no geral, mas alguns procedimentos têm coparticipação. Mesmo assim, todas as vezes que ambas precisaram de tratamentos extras, o valor foi combinado previamente. "Tudo foi muito esclarecido. Tudo que precisei fui atendida."

Tratamento preventivo

De acordo com o veterinário da clínica Pet Com Pet Kleber César, a maior consciência e responsabilidade com a saúde dos animais facilita os diagnósticos precoces e aumentam a quantidade de exames realizados nos pets. "Com o plano, os tutores trazem com maior frequência na clínica para fazer check-up, facilitando o diagnóstico mais cedo e prevenindo doenças", enfatiza.

Além de evitar situações inesperadas e gerar uma economia a longo prazo, o veterinário Thiago Borba concorda que os planos ajudam os donos de animais a não adiarem muito para levá-los ao veterinário

e diminui os riscos de complicação e tratamentos inadequados. "Os planos ajudam os tutores a não esperarem pela melhora repentina do cão e já agirem rapidamente no diagnóstico do problema, reduzindo muito o sofrimento do pet", ressalta.

Como determinados procedimentos complexos ainda não são cobertos, Thiago Borba indica a negociação do pagamento com clínicas ou veterinários já conhecidos, pois as condições podem ser mais em conta. Já o Dr. Kleber César recomenda o cliente a fazer um upgrade de categoria no próprio plano quando as demandas não forem atendidas.

Análise contratual

Na hora de escolher o plano de saúde e a categoria contratada, é preciso analisar diversos fatores. De acordo com Eliane Cardoso, proximidade dos locais de atendimento, indicação de outros tutores e estrutura da unidade foram elementos decisivos quando aderiu ao plano da Flofi. Vanessa Dias indica analisar as avaliações e diz que o amplo atendimento também a ajudou a escolher a melhor opção para a Mel.