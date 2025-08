12 nomes fofos para cachorros pequenos 

Nomes fofos são ideais para cachorros pequenos (Imagem: Cast Of Thousan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A escolha do nome de um cachorro é um dos primeiros laços afetivos que se cria com o novo companheiro. Esse momento representa carinho, expectativa e personalidade. Por isso, muitos tutores dedicam tempo buscando algo que reflita o temperamento, a aparência ou até os hábitos do pet. Quando o cão é de pequeno porte, nomes que transmitam doçura, leveza e afeto tendem a combinar perfeitamente com o estilo delicado e cativante desses animais.

Abaixo, confira alguns nomes fofos para cachorros pequenos!

1. Lola

Lola é um nome curto, sonoro e feminino, muito popular entre cadelinhas pequenas. Ele transmite delicadeza e charme, além de ser fácil para o cachorro memorizar. É ideal para pets carinhosas, vaidosas e que adoram atenção, especialmente aquelas que têm um jeitinho esperto e encantador.

2. Pipoca

Esse nome é perfeito para cães que não param quietos. Pipoca remete a energia, movimento e alegria — características muito comuns em cachorros pequenos e ativos. É uma opção criativa para pets saltitantes, brincalhões e cheios de vida, que parecem estar sempre pulando como uma pipoca estourando.

3. Totó

Totó é um nome tradicional, com uma pegada nostálgica. Muito comum em histórias infantis e filmes antigos, transmite afeto e simplicidade. Ele combina com cachorros pequenos de aparência clássica, que despertam ternura e têm aquele jeito amigável que conquista qualquer pessoa logo de cara.

4. Mel

Mel é uma escolha doce tanto no som quanto no significado. Esse nome evoca suavidade e carinho, ideal para cadelinhas calmas, amorosas e de pelagem clara, como tons dourados, caramelo ou creme. É fácil de pronunciar e muito popular entre tutores que valorizam nomes delicados e femininos.

5. Nino

Nino é um nome curto e encantador, com sonoridade suave. Ele é ideal para cachorros pequenos com personalidade dócil e companheira, que estão sempre por perto buscando carinho. Ainda, pode trazer um ar divertido e amigável, funcionando bem em lares com crianças.

Bolinha é um nome que combina com cachorros de corpo arredondado (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

6. Bolinha

Bolinha é uma escolha fofa e carinhosa, ideal para cães de corpo arredondado, como o buldogue francês, ou de pelagem volumosa, como o spitz alemão. O nome remete à ideia de algo pequeno e macio, perfeito para cachorros que gostam de colo e são constantemente comparados a “pelúcias vivas”.

7. Mimi

Mimi é um nome delicado, suave e afetuoso. Bastante usado para fêmeas, ele funciona bem para cachorrinhas pequenas, com aparência frágil ou comportamento calmo e observador. Também é uma opção indicada para pets que se adaptam bem a ambientes tranquilos e gostam de ficar por perto dos tutores.

8. Chico

Chico é informal, simpático e cheio de personalidade. É ideal para cachorros pequenos e extrovertidos, que gostam de socializar com pessoas e outros animais. O nome traz um toque carismático e descontraído, combinando com pets que têm uma presença marcante apesar do tamanho.

9. Lili

Repetitivo e doce, Lili é fácil de lembrar e pronunciar, ideal para cachorras pequenas que têm um jeito vaidoso e cativante. Cães com esse nome costumam ser muito próximos dos tutores, buscando carinho e atenção a todo momento. A sonoridade suave também favorece o reconhecimento por parte do animal.

10. Tico

Tico é uma forma carinhosa de se referir a alguém pequeno e querido. É um nome curto, alegre e fácil de chamar, indicado para cães machos que têm uma energia leve e são companheiros inseparáveis. Combina especialmente com pets curiosos e aventureiros, que adoram explorar cada canto da casa.

11. Cookie

Inspirado no famoso biscoito americano, Cookie é uma escolha moderna, divertida e irresistível. É indicado para cachorros pequenos de pelagem marrom, caramelo ou bege, mas também funciona com pets que têm um jeito “doce” de ser — aqueles que derretem corações com facilidade.

12. Nina

Nina é um clássico para fêmeas, delicado e afetuoso. Funciona muito bem com cadelinhas pequenas, espertas e sensíveis. A escolha é bastante comum entre tutores que desejam transmitir carinho e elegância por meio do nome, sem abrir mão da simplicidade.