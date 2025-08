O caramelo feito da forma correta é a chave do sucesso do morango do amor (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O morango do amor chegou com tudo e virou uma tendência entre os apaixonados por doces. Combinando o frescor da fruta com brigadeiro de leite em pó e a casquinha crocante e brilhante, ele conquistou pelo sabor e pela estética. Mas o segredo para o sucesso está no ponto certo do caramelo — responsável pela textura perfeita, brilho intenso e aquela mordida inesquecível.

A seguir, veja 5 dicas para fazer o caramelo perfeito para o morango do amor!

1. Use açúcar refinado branco

O açúcar refinado derrete de forma mais uniforme e garante um caramelo mais liso, transparente e brilhante. Evite açúcar cristal ou demerara, que podem deixar o caramelo opaco ou arenoso.

2. Fogo médio e paciência

Evite o fogo alto. A pressa pode queimar o açúcar nas bordas antes que tudo derreta por igual. O fogo médio permite que o caramelo atinja o ponto certo com mais segurança e evita amargor.

Alguns ingredientes ajudam a manter o caramelo liso e estável (Imagem: Danilova Janna | Shutterstock)

3. Adicione um ingrediente anti-cristalização

Para evitar que o açúcar endureça e empedre durante o processo, adicione 1 colher de sopa de glucose de milho ou 1 colher de chá de vinagre branco, ou suco de limão à mistura. Isso ajuda a manter o caramelo liso e estável.

4. Use pouca água no início

Use água apenas o suficiente para umedecer o açúcar e ajudar a derreter de forma controlada. Cerca de 1/2 xícara de chá de água para cada 2 xícaras de chá de açúcar já é suficiente. Isso evita que a calda demore demais para atingir o ponto.

5. Atenção ao ponto do caramelo

O ponto ideal do caramelo é o de bala dura — aquele que forma uma casquinha quebradiça ao esfriar. Se tiver termômetro culinário, retire do fogo ao atingir 150 °C. Se não tiver, faça o teste pingando uma gota da calda em um copo com água fria: se endurecer na hora e fizer um “clique” ao quebrar, está pronto.