Entre os ingredientes mais completos e práticos para lanches, está o ovo, que combina boa quantidade de proteínas, essenciais para o organismo, e sabor. Ele pode ser preparado de inúmeras formas, absorve bem temperos e acompanha diferentes tipos de alimento, o que o torna ideal para composições criativas e proteicas.

A seguir, confira 5 receitas com ovo ricas em proteínas para o lanche da tarde!

Omelete coreana

Ingredientes

5 ovos

1 cenoura cortada em cubinhos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de leite

1 colher de chá de óleo vegetal

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Bata os ovos em uma tigela média com um garfo ou batedor de arame, adicionando o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture a cenoura e a cebolinha ao final. Use uma frigideira antiaderente média, pincele com óleo e leve ao fogo baixo. Despeje uma fina camada da mistura de ovos na frigideira, apenas o suficiente para cobrir o fundo. Deixe cozinhar levemente até firmar, mas mantendo a superfície ainda um pouco úmida.

Com a ajuda de uma espátula de silicone, enrole a omelete de um lado ao outro, formando um rolinho, e empurre-o para um lado da frigideira. Adicione mais um pouco da mistura de ovos, espalhando até encostar no rolinho já formado. Assim que firmar, enrole novamente sobre a primeira parte. Continue adicionando camadas finas de ovos e enrolando até utilizar toda a mistura. Retire o rolinho pronto da frigideira e deixe descansar 2 a 3 minutos. Em seguida, corte em fatias de cerca de 2 cm e sirva.

Barquinhas de batata-doce com ovo cremoso

Ingredientes

2 batatas-doces

4 ovos

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de requeijão light

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica defumada

Salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma assadeira, asse as batatas-doces com casca, em forno preaquecido a 200?°C, por cerca de 25 minutos ou até ficarem macias. Depois, com cuidado, corte ao meio no sentido do comprimento e cave delicadamente o centro de cada metade da batata-doce, formando uma cavidade. Após, em um recipiente, misture os ovos crus com o iogurte, o requeijão, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Preencha as cavidades das batatas-doces com esse creme e leve ao forno por mais 10 minutos, até o centro firmar levemente. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Bolo de ovo (Imagem: Ahanov Michael | Shutterstock)

Bolo de ovo

Ingredientes

6 claras de ovo

6 gemas de ovo

3 colheres de sopa de xilitol

1 xícara de chá de farinha de aveia fina peneirada

1 colher de sopa de fécula de batata

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com uma batedeira, bata as claras em velocidade alta. Quando começarem a espumar, adicione a pitada de sal e continue batendo até formar picos firmes. Com a batedeira ainda ligada, junte as gemas uma a uma, batendo bem a cada adição até obter um creme volumoso, claro e areado.

Acrescente o xilitol aos poucos, batendo em velocidade média até o creme ficar brilhante (cerca de 2 minutos). Peneire juntos a farinha de aveia e a fécula de batata. Com uma espátula de silicone, incorpore em 3 etapas à mistura, com movimentos delicados de baixo para cima, sem bater. Adicione a essência de baunilha e o fermento, mexendo suavemente apenas até incorporar.

Unte uma forma redonda alta (com fundo removível se possível) com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e nivele com a espátula. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao tocar a superfície, ela esteja firme e levemente dourada. Não abra o forno nos primeiros 25 minutos para evitar que o bolo murche. Retire do forno e espere esfriar completamente antes de desenformar.

Tartelete de ovo, cogumelo e alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga gelada

1 gema de ovo

1 pitada de sal

Água gelada até dar o ponto

Recheio

2 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 talo de alho-poró fatiado

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Junte a gema e a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Leve à geladeira por 20 minutos.

Recheio

Após, em uma frigideira em fogo médio, refogue o alho-poró e o cogumelo no azeite até dourarem. Misture com os ovos batidos e o creme. Depois, abra a massa em forminhas, adicione o recheio e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Tortilla espanhola

Ingredientes

2 ovos

1 batata cozida e picada

cozida e picada 1/4 de cebola fatiada fina

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola no azeite até caramelizar. Adicione a batata e doure levemente. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino, despeje na frigideira, tampe e cozinhe por cerca de 5 minutos. Vire com cuidado para dourar o topo e sirva em seguida.