9 raças de cachorro com o focinho curto 

Os cachorros estão entre os animais de estimação mais amados do mundo e existem em uma enorme variedade de raças, tamanhos e características. Entre tantas opções, algumas se destacam pela aparência única: o focinho curto. Esses cães possuem um formato de crânio diferente, que resulta em uma face achatada, com olhos grandes e expressivos, e uma aparência adorável que conquista muitos tutores.

Esses cachorros são classificados como braquicefálicos. Isso significa que eles têm o crânio mais largo e o focinho mais encurtado do que o normal. Apesar da beleza e do charme, essa anatomia especial pode trazer alguns desafios. Esses animais são mais propensos a dificuldades respiratórias, intolerância ao calor, roncos, problemas oculares e até dentários.

Abaixo, confira algumas raças de cachorro com o focinho curto!

1. Pug

O pug deve evitar exercícios em dias muito quentes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O pug é uma raça originária da China e foi muito popular entre a nobreza europeia no século XVI. De porte pequeno, tem o corpo compacto e roliço, o focinho achatado e muitas dobrinhas no rosto. Seus olhos são grandes e escuros, e a cauda enrolada é uma marca registrada. A pelagem é curta, geralmente bege com máscara preta ou totalmente preta. É um cão extremamente carinhoso, sociável e brincalhão, que se dá bem com crianças e outros animais. Por ser braquicefálico, o tutor deve evitar exercícios em dias muito quentes e estar atento à respiração.

2. Buldogue francês