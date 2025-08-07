InícioRevista do Correio
EXIGE MAIS CUIDADO!

9 raças de cachorro com o focinho curto 

Eles encantam com seus rostos achatados e carisma, mas também exigem cuidados especiais com a saúde respiratória e o bem-estar

Os cachorros com focinho curto são adoráveis, mas exigem cuidados específicos (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os cachorros estão entre os animais de estimação mais amados do mundo e existem em uma enorme variedade de raças, tamanhos e características. Entre tantas opções, algumas se destacam pela aparência única: o focinho curto. Esses cães possuem um formato de crânio diferente, que resulta em uma face achatada, com olhos grandes e expressivos, e uma aparência adorável que conquista muitos tutores. 

Esses cachorros são classificados como braquicefálicos. Isso significa que eles têm o crânio mais largo e o focinho mais encurtado do que o normal. Apesar da beleza e do charme, essa anatomia especial pode trazer alguns desafios. Esses animais são mais propensos a dificuldades respiratórias, intolerância ao calor, roncos, problemas oculares e até dentários. 

Abaixo, confira algumas raças de cachorro com o focinho curto! 

1. Pug 

Cachorro da raça pug com o pelo bege e focinho preto em gramado ao ar livre
O pug deve evitar exercícios em dias muito quentes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O pug é uma raça originária da China e foi muito popular entre a nobreza europeia no século XVI. De porte pequeno, tem o corpo compacto e roliço, o focinho achatado e muitas dobrinhas no rosto. Seus olhos são grandes e escuros, e a cauda enrolada é uma marca registrada. A pelagem é curta, geralmente bege com máscara preta ou totalmente preta. É um cão extremamente carinhoso, sociável e brincalhão, que se dá bem com crianças e outros animais. Por ser braquicefálico, o tutor deve evitar exercícios em dias muito quentes e estar atento à respiração. 

2. Buldogue francês 

Buldogue francês preto e branco deitado no chão
A respiração do buldogue francês é limitada, necessitando de atenção no calor (Imagem: Patryk Kosmider | Shutterstock)

Com aparência robusta e orelhas eretas em formato de morcego, o buldogue francês é uma raça que chama atenção por seu visual fofo e personalidade encantadora. Originado na França, é de porte pequeno a médio, com pelagem curta e lisa, em cores como branco, preto, fulvo e tigrado. 

É um cão afetuoso, leal, divertido e que adora estar próximo ao tutor. Apesar de não exigir longas caminhadas, precisa de atenção com o calor, pois sua respiração é limitada. Também é importante monitorar o peso, já que tende a engordar com facilidade. 

3. Buldogue inglês 

Cachorro da raça buldogue inglês em pé em um asfalto com jardim no fundo
O buldogue inglês ronca com frequência e precisa de um ambiente sempre fresco e arejado para não sofrer com o calor (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)

O buldogue inglês é uma das raças mais conhecidas e tem uma aparência inconfundível: corpo largo e musculoso, patas curtas, cabeça grande e focinho extremamente curto. Sua origem está na Inglaterra, e, apesar de sua aparência forte, tem um temperamento calmo e gentil. 

Sua pelagem é curta, em tons como branco, castanho, tigrado e malhado. Gosta de ambientes tranquilos e não é fã de exercícios intensos. Devido à estrutura facial, ronca com frequência e sofre com o calor, sendo necessário manter o ambiente sempre fresco e arejado. 

4. Shih tzu 

Cachorro da raça shih tzu em cima de uma grama
O shih tzu pode ter dificuldade para respirar em ambientes muito quentes (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)

Com raízes no Tibete e desenvolvido na China imperial, o shih tzu é um cão pequeno e elegante. Seu focinho curto é uma de suas marcas, com os olhos grandes e a pelagem longa e sedosa, que exige escovação diária. É um cão companheiro, calmo, inteligente e muito sociável. 

Gosta de estar sempre perto dos tutores e se adapta bem a espaços pequenos. Como braquicefálico, pode ter dificuldades para respirar em ambientes muito quentes, sendo essencial manter uma boa ventilação e evitar esforços excessivos. 

5. Pequinês 

Cachorro pequinês amarelo e branco deitado na grama
O pequinês precisa de atenção com os olhos e cuidados com o calor (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

O pequinês é outra raça originária da China, famosa por ter sido companheira da realeza chinesa por séculos. De porte pequeno, pelagem longa e abundante e focinho muito curto, tem um visual imponente e ao mesmo tempo adorável.

É um cão independente, corajoso e protetor, mas também muito afetuoso com quem confia. Sua estrutura facial requer atenção com os olhos, que são salientes e sensíveis, além de cuidados com o calor. Escovar os pelos com frequência também é importante para manter sua saúde e aparência. 

6. Boston terrier 

boston terrier sentado em um gramado
O boston terrier deve ser poupado de atividades físicas em temperaturas elevadas (Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock)

O boston terrier é uma raça desenvolvida nos Estados Unidos, a partir do cruzamento entre o buldogue inglês e o terrier inglês. De porte pequeno, possui corpo compacto, peito largo e pelagem curta em cores que lembram um “smoking” — preto com branco. 

Seu focinho é curto e os olhos são redondos e expressivos. É um cachorro alegre, obediente, inteligente e muito apegado ao tutor, ideal para viver em apartamentos. Por ser braquicefálico, deve ser poupado de atividades físicas em temperaturas elevadas, para evitar dificuldades respiratórias. 

7. Boxer 

Cachorro boxer deitado em sua cama dentro de casa
O boxer exige cuidados em dias quentes e durante atividades físicas intensas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

O boxer é uma raça de porte médio a grande, originária da Alemanha. Seu corpo é atlético e musculoso, com pelagem curta e coloração geralmente fulvo ou tigrado. Apesar do tamanho e energia, é extremamente carinhoso, brincalhão e protetor com a família. 

Seu focinho é curto, o que exige cuidados em dias quentes e durante atividades físicas intensas. Também é importante oferecer exercícios moderados e hidratação frequente. É um cão fiel, que precisa de atenção e afeto para viver bem. 

8. Dogue de bordeaux 

Cachorro dogue de bordeaux em pé em um gramado verde
O dogue de bordeaux precisa de acompanhamento veterinário regular para prevenir problemas respiratórios (Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock)

Imponente e poderoso, o dogue de bordeaux é uma raça francesa de porte grande. Seu corpo é largo e musculoso, com pelagem curta e focinho muito curto. É conhecido pelas dobras faciais marcantes e pela expressão séria, mas, por trás da aparência robusta, é um cão tranquilo, gentil e protetor. 

Gosta de ambientes calmos e da companhia da família. Por seu tamanho e características braquicefálicas, não lida bem com calor e precisa de acompanhamento veterinário regular para prevenir problemas respiratórios. 

9. Lhasa apso 

Cachorro da raça Lhasa apso com pelo branco e preto em cima de uma pedra
O lhasa apso é sensível ao calor e deve viver em ambientes frescos (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

Originário do Tibete, o lhasa apso foi criado para ser um cão de guarda em mosteiros budistas. De porte pequeno, possui pelagem longa e densa e um focinho encurtado. É um cachorro atento, confiante, leal e com personalidade forte. Apesar do tamanho, é bastante corajoso e não costuma ser excessivamente submisso. Precisa de escovação diária e atenção com os olhos e vias respiratórias. É sensível ao calor e deve viver em ambientes frescos e bem cuidados. 

