Dia dos Pais: 15 ideias de presentes para todos os estilos

Escolher um presente de Dia dos Pais pode ser uma tarefa desafiadora - (crédito: Freepik)

O Dia dos Pais é a ocasião perfeita para expressar carinho e gratidão a sempre esteve presente nos momentos mais importantes. Entre as várias formas de demonstrar amor, escolher um presente especial é uma das mais tradicionais.

Um perfume para os vaidosos, uma churrasqueira para os mestres do churrasco ou uma caixa de ferramentas para os que adoram colocar a mão na massa, o importante é optar por alguma lembrança que combine com a personalidade do pai. Pensando nisso, a Revista do Correio reuniu sugestões que agradam a todos os estilos e cabem em diferentes orçamentos para aqueles que deixaram para fazer compras de última hora.

Sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Malbec Pure Gold - 100ml (R$ 239,90) (foto: Reprodução/O Boticário)

Fragrância amadeirada desenvolvida para intensificar o poder de sedução e provocar reações imediatas. Disponível também em hidratante, spray íntimo, creme pré e pós-barba, sabonete e desodorante.

BOSS Bottled Bold Citrus Eau de Parfum - 50ml (R$ 599,00) (foto: Reprodução/Hugo Boss)

Edição limitada para o Dia dos Pais, com notas cítricas de limão e bergamota, coração de gerânio bourbon e fundo de vetiver e patchouli.

Burberry Hero Parfum Intense – 50ml (R$ 999,00) (foto: Burberry/Reprodução)

Perfume amadeirado intenso com pimenta preta, trio de cedro e acorde de couro, ideal para pais sofisticados.

CK Eternity Amber Essence for Men - 50ml (R$ 599,00) (foto: Calvin Klein/Reprodução)

Perfume ambarado com mandarina verde, ládano e baunilha de bourbon, perfeito para quem gosta de fragrâncias quentes e marcantes.

David Beckham True Instinct Eau de Parfum - 50ml (R$ 179,00) (foto: David Beckham/Reprodução )

Combina notas frescas de pinheiro e manjericão com sândalo, patchouli e vetiver, em um aroma elegante e versátil.



Nautica – Voyage N-83 Eau de Toilette – R$ 199 Voyage N-83 Eau de Toilette – 100ml (R$ 199,00) (foto: Nautica/Reprodução)

Inspirado no mar, mistura notas oceânicas e frescor de hortelã com lavanda e madeiras nobres.

Mixer Portátil Mistura Diferenciada (R$ 49,90) (foto: Imaginarium/Reprodução)

Prático para preparar shakes, vitaminas e bebidas em qualquer lugar.

Bolsa térmica de vinho (R$ 129,90) (foto: Imaginarium/Reprodução)

Bolsa de vinhos que conserva a temperatura, perfeita para momentos de confraternização.

Copo de café (R$ 149,90) (foto: Imaginarium/Reprodução)

Para pais amantes de café, une praticidade e bom humor com um moedor embutido.

Canivete multifuncional (foto: Imaginarium/ReproduÃ§Ã£o)

Várias funções em um único acessório compacto, ideal para aventuras e reparos rápidos.

Garrafa térmica aerolight - 710ml (R$ 309,00) (foto: Stanley/Reprodução)



Mantém bebidas quentes ou frias por horas, com design moderno.

Roupão quadriculado (R$ 299,90) (foto: Imaginarium/Reprodução)

Conforto máximo para os momentos de descanso, com tecido macio e elegante.

Churrasqueira portátil (R$ 699,90) (foto: Imaginarium/Reprodução)

Compacta e prática, para preparar churrascos em qualquer lugar.

Caixa de Som CM-550 550W – Mondial - (R9,99) (foto: Americanas/Reprodução)

Som potente para animar qualquer reunião em família.

Parafusadeira/Furadeira a bateria 12V – WAP - (R$ 167,03) (foto: Americanas/Reprodução)

Ferramenta versátil para pais que gostam de colocar a mão na massa.





























