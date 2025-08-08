Dia dos Pais: 15 ideias de presentes para todos os estilos

O Dia dos Pais é a ocasião perfeita para expressar carinho e gratidão a sempre esteve presente nos momentos mais importantes. Entre as várias formas de demonstrar amor, escolher um presente especial é uma das mais tradicionais.
Um perfume para os vaidosos, uma churrasqueira para os mestres do churrasco ou uma caixa de ferramentas para os que adoram colocar a mão na massa, o importante é optar por alguma lembrança que combine com a personalidade do pai. Pensando nisso, a Revista do Correio reuniu sugestões que agradam a todos os estilos e cabem em diferentes orçamentos para aqueles que deixaram para fazer compras de última hora.
Sugestões de presentes para o Dia dos Pais
Fragrância amadeirada desenvolvida para intensificar o poder de sedução e provocar reações imediatas. Disponível também em hidratante, spray íntimo, creme pré e pós-barba, sabonete e desodorante.
Edição limitada para o Dia dos Pais, com notas cítricas de limão e bergamota, coração de gerânio bourbon e fundo de vetiver e patchouli.
Perfume amadeirado intenso com pimenta preta, trio de cedro e acorde de couro, ideal para pais sofisticados.
Perfume ambarado com mandarina verde, ládano e baunilha de bourbon, perfeito para quem gosta de fragrâncias quentes e marcantes.
Combina notas frescas de pinheiro e manjericão com sândalo, patchouli e vetiver, em um aroma elegante e versátil.
Inspirado no mar, mistura notas oceânicas e frescor de hortelã com lavanda e madeiras nobres.
Prático para preparar shakes, vitaminas e bebidas em qualquer lugar.
Bolsa de vinhos que conserva a temperatura, perfeita para momentos de confraternização.
Para pais amantes de café, une praticidade e bom humor com um moedor embutido.
Várias funções em um único acessório compacto, ideal para aventuras e reparos rápidos.
Mantém bebidas quentes ou frias por horas, com design moderno.
Conforto máximo para os momentos de descanso, com tecido macio e elegante.
Compacta e prática, para preparar churrascos em qualquer lugar.
Som potente para animar qualquer reunião em família.
Ferramenta versátil para pais que gostam de colocar a mão na massa.
