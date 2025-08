Veja a importância da figura paterna no desenvolvimento infantil 

O Dia dos Pais é uma data para celebrar esses homens tão importantes na vida de um pequeno ser. Trocar presentes, prestar homenagens ou apenas um abraço apertado podem transmitir o quanto eles são amados e fazem a diferença para uma família. Na criação de uma criança não é diferente, a figura paterna exerce um papel fundamental no desenvolvimento emocional, social e neurológico das crianças.

O neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil, André Ceballos, conta que a presença ativa do pai, ou de uma figura que exerça essa função afetiva, é determinante para o amadurecimento saudável do cérebro infantil.

“O vínculo afetivo com o pai estimula áreas importantes do cérebro ligadas à autoconfiança, à regulação emocional e à resolução de conflitos. A criança que se sente segura na presença paterna tende a explorar mais o ambiente, desenvolvendo melhor sua cognição e suas habilidades sociais”, afirma.

Figura paterna vai além do modelo tradicional de família

André Ceballos destaca que a figura paterna não está restrita ao modelo tradicional de família. Visto que, no Brasil, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no ano de 2024, segundo dados do Portal da Transparência, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

“Quando falamos de paternidade ativa, estamos nos referindo à função emocional de acolher, proteger e ensinar. Avôs, tios, padrastos e até mães solo que ocupam esse papel contribuem, sim, para esse desenvolvimento saudável”, afirma.

Ter figuras substitutas de afeto, apoio e referência é essencial para o desenvolvimento emocional saudável (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

Ausência da figura paterna pode prejudicar a criança

Mesmo quando o pai não é biológico, é fundamental reconhecer o papel que ele pode exercer na educação da criança. Ter figuras substitutas de afeto, apoio e referência é essencial para o desenvolvimento emocional saudável.

De acordo com André Ceballos, quando a figura paterna está ausente, principalmente de forma afetiva, o cérebro da criança pode interpretar isso como rejeição. Isso ativa áreas ligadas ao estresse e pode gerar, a longo prazo, padrões emocionais mais vulneráveis, como insegurança, necessidade excessiva de aprovação ou dificuldade em confiar nos outros.

A presença fortalece o desenvolvimento saudável

Cultivar vínculos cedo, conforme o especialista, é a base para um desenvolvimento saudável. E não se trata de grandes feitos, mas de presença real. Mesmo em meio a rotinas corridas, pequenos gestos cotidianos, como brincar sem distrações, participar da rotina escolar, ouvir com atenção e validar os sentimentos da criança, são poderosos.

“Esses pequenos gestos ajudam a formar adultos mais equilibrados emocionalmente. Investir na presença, ainda que em momentos curtos, é um dos maiores presentes que um pai, ou qualquer figura paterna, pode oferecer a uma criança”, conclui André Ceballos.

Por Alice Veloso