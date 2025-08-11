As estreias trazem enredos repletos de reviravoltas, ambientações ricas em detalhes e atuações capazes de prender a atenção do início ao fim (Imagem: eafaru | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

De produções que mergulham em períodos históricos a narrativas que exploram o drama humano com sensibilidade e força, a Netflix apresenta nesta semana um leque de novidades para quem busca emoção, diversão e reflexão. As estreias trazem enredos repletos de reviravoltas, ambientações ricas em detalhes e atuações capazes de prender a atenção do início ao fim.

A seguir, confira 5 lançamentos da Netflix para a semana de 11 a 17 de agosto!

1. Os Guardiões da Nação (13/08)

A série “Os Guardiões da Nação” acompanha um espião indiano em uma missão de infiltração no território paquistanês (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Ambientada nos anos 1970, esta série de espionagem e drama histórico acompanha o espião indiano Vishnu Shankar em uma missão de infiltração no território paquistanês, com o objetivo de sabotar um programa nuclear estratégico rival. Repleto de tensão geopolítica, o enredo constrói um duelo entre inteligência e estratégia, em que cada movimento pode desencadear uma crise. A série promete capturar tanto os apreciadores de thrillers de época quanto quem se interessa pelo contexto histórico entre Índia e Paquistão, oferecendo um panorama sobre intrigas políticas, dilemas éticos e os sacrifícios necessários em nome da segurança nacional.

2. Jovens Milionários (13/08)

Em “Jovens Milionários”, o que deveria ser um sonho realizado se transforma em um turbilhão de problemas para quatro adolescentes que ganharam na loteria (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Igor Gotesman, esta série original da Netflix acompanha quatro adolescentes de Marselha (França) que veem suas vidas mudarem radicalmente ao ganharem um prêmio de 17 milhões de euros na loteria. O que deveria ser um sonho realizado se transforma rapidamente em um turbilhão de problemas, envolvendo luxos excessivos, disputas internas e situações que fogem ao controle.

Entre iates, festas e liberdade aparente, os jovens descobrem que a riqueza precoce pode gerar mais armadilhas do que vantagens, abalando amizades, relações familiares e até mesmo a própria identidade. Com oito episódios, a trama combina drama e crítica social, explorando as consequências emocionais e práticas de lidar com uma fortuna inesperada na juventude.

3. Na Lama (14/08)

“Na Lama” mergulha no cotidiano de detentas novatas que chegam à prisão e enfrentam um universo hostil (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “Na Lama”, um acidente dentro do presídio de segurança máxima La Quebrada une cinco detentas recém-chegadas em uma aliança improvável. Enquanto tentam compreender o abuso de poder e o complexo jogo das facções, elas se veem no centro de uma guerra pelo controle da prisão.

No foco da trama está Gladys (Ana Garibaldi), presa após uma tentativa de sequestro malsucedida, que precisa lidar com a corrupção, a ambição e os perigos de um ambiente onde a confiança pode custar caro. Criada por Sebastián Ortega, Silvina Frejdkes e Alejandro Quesada, a produção argentina tem uma história intensa e cheia de reviravoltas.

4. Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência (15/08)

O documentário “Tragédias Coreanas: Histórias de Sobrevivência” traz o foco em quatro tragédias que marcaram a Coreia do Sul (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Esta minissérie corajosa, com direção de Jo Seong-hyeon, narra quatro tragédias que marcaram profundamente a Coreia do Sul e traz o depoimento daqueles que as vivenciaram. Ao dar voz a sobreviventes, a série revisita momentos dolorosos da história nacional e os apresenta sob uma perspectiva íntima, emocional e impactante, convidando à reflexão sobre resiliência, memória coletiva e a urgência de evitar que tais eventos se repitam. É uma produção que une jornalismo e humanidade para registrar o passado em nome de um futuro mais consciente.

5. A Noite Sempre Chega (15/08)

“A Noite Sempre Chega” acompanha uma jovem perseverante no objetivo de garantir um futuro seguro para sua família (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “A Noite Sempre Chega”, Lynette (Vanessa Kirby) vê sua vida entrar em colapso quando precisa conseguir 25 mil dólares para impedir que sua família seja despejada. Determinada a proteger a mãe e o irmão Kenny (Zack Gottsagen), ela mergulha no submundo criminal de Portland, cobrando dívidas de pessoas perigosas e enfrentando situações cada vez mais arriscadas. Adaptado do livro de Willy Vlautin, o suspense dirigido por Benjamin Caron apresenta uma anti-heroína marcada pelas dificuldades, que descobre até onde está disposta a ir quando não há mais opções.