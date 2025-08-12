8 curiosidades interessantes sobre as girafas 

As girafas, mamíferos herbívoros da família Giraffidae, nativos da África Subsaariana, têm longos pescoços, pernas finas e olhar sereno. Além disso, são os animais terrestres mais altos do planeta. Vivem principalmente em savanas, áreas semiáridas e regiões abertas onde possam encontrar árvores como a acácia, sua principal fonte de alimento.

Nos últimos anos, esses gigantes gentis têm feito sucesso nas redes sociais, com vídeos de filhotes brincando, interações afetuosas em zoológicos e comportamentos curiosos que despertam a atenção de pessoas ao redor do mundo.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre as girafas!

1. O pescoço da girafa é composto por sete vértebras

Apesar do comprimento impressionante, o pescoço da girafa tem o mesmo número de vértebras cervicais que o ser humano: sete. A diferença está no tamanho de cada vértebra, que pode ultrapassar 25 centímetros. Elas, unidas por articulações flexíveis, possibilitam que o animal alcance folhas no alto das árvores — uma vantagem evolutiva que permite o acesso a alimentos fora do alcance da maioria dos outros herbívoros da savana.

2. A língua da girafa é azulada, resistente e mede cerca de 50 centímetros

A língua da girafa é uma das mais adaptadas do reino animal. De cor azul-escura ou roxa, ela tem essa tonalidade para protegê-la contra os efeitos do sol, já que é frequentemente exposta durante a alimentação. Ela mede em torno de 45 a 50 centímetros e é altamente muscular, permitindo que o animal pegue folhas entre espinhos afiados sem se machucar.

3. Girafas dormem poucas horas e, muitas vezes, em pé

Diferentemente da maioria dos mamíferos, as girafas dormem muito pouco — entre 10 minutos e 2 horas por vez, totalizando cerca de 4 a 5 horas de sono por dia. Na maior parte do tempo, dormem em pé, para se manterem alertas contra predadores. Em locais seguros, podem deitar-se e até dobrar o pescoço sobre o corpo, mas esse comportamento é raro na natureza.

4. O coração da girafa pode pesar até 11 quilos e gerar alta pressão arterial

Devido à altura do pescoço, o coração da girafa precisa ser extremamente forte para bombear sangue até o cérebro. Por isso, ele pode chegar a pesar entre 10 e 11 quilos e gerar uma pressão arterial que é o dobro da encontrada em humanos. Essa adaptação é essencial para manter a irrigação sanguínea constante, mesmo quando o animal levanta ou abaixa a cabeça, o que exigiria uma mudança repentina de pressão que poderia ser perigosa em outras espécies.

As girafas têm manchas únicas que funcionam como uma impressão digital (Imagem: hermitis | Shutterstock)

5. Cada girafa possui um padrão único de manchas no corpo

As manchas da girafa funcionam como uma impressão digital: não existem duas girafas com o mesmo padrão. Esses desenhos são usados pelos cientistas para identificar indivíduos em estudos de campo. Além disso, essas manchas ajudam na regulação térmica do corpo. Sob cada uma delas há uma rede de vasos sanguíneos e glândulas que auxiliam na dissipação de calor, funcionando como uma espécie de sistema natural de resfriamento corporal.

6. Vivem em grupos sociais chamados de torres

As girafas são animais sociais que costumam viver em grupos chamados de “torres”, compostos por machos, fêmeas e filhotes. Diferentemente de outras espécies, esses grupos não têm hierarquia fixa: os indivíduos entram e saem livremente, formando estruturas temporárias. Fêmeas com filhotes costumam se agrupar, formando uma espécie de “creche”, em que colaboram na vigilância dos pequenos. Essa dinâmica ajuda na proteção e no desenvolvimento social dos filhotes.

7. Os filhotes nascem com quase dois metros de altura

Uma girafa recém-nascida mede, em média, 1,80 metro e pesa cerca de 50 a 70 quilos. O parto ocorre com a mãe em pé, e o filhote cai de uma altura de aproximadamente 1,5 metro, o que estimula a respiração e os primeiros movimentos. Em menos de uma hora, o bebê já consegue ficar em pé e, logo em seguida, mamar. Essa agilidade é essencial para garantir sua sobrevivência, já que precisa acompanhar o grupo e fugir de predadores desde os primeiros dias de vida.

8. Elas podem correr a até 60 km/h em curtas distâncias

Mesmo com o corpo alto e pernas longas, as girafas são surpreendentemente rápidas. Quando ameaçadas, podem atingir velocidades de até 60 km/h por curtas distâncias. Em geral, mantêm um trote mais leve, entre 15 e 20 km/h, para se locomover de forma eficiente. O movimento das pernas, que se alternam aos pares do mesmo lado, dá uma aparência peculiar à sua corrida e permite uma boa estabilidade no terreno irregular das savanas.