Atividades e praias imperdíveis para conhecer em Bombinhas

Localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, a cidade de Bombinhas se destaca como um dos destinos mais encantadores do sul do Brasil. Junto com a vizinha Porto Belo, da qual se emancipou em 1992, forma a única península do Sul do país — uma geografia privilegiada que resulta em uma costa recortada por enseadas, morros cobertos por Mata Atlântica e um mar de águas calmas e cristalinas.

Com cerca de 39 praias distribuídas em 35 km², Bombinhas agrada tanto os amantes do surfe quanto os que preferem águas tranquilas e transparentes, seja para mergulhar ou relaxar com a família. Entre as mais famosas estão Bombas, Bombinhas, Quatro Ilhas, Mariscal, Canto Grande, Sepultura e Retiro dos Padres. No entanto, é ao sul do município, na pacata e pouco explorada Praia de Zimbros, em que o visitante encontra um refúgio de serenidade e contato direto com a natureza.

Praia de Zimbros

A Praia de Zimbros é também uma vila de pescadores que preserva o ritmo calmo da vida simples. Com pousadas rústicas à beira-mar, águas calmas e um pôr do sol que emoldura o céu com tons dourados e alaranjados, o local é ideal para quem busca sossego longe do agito urbano. Uma dessas pousadas chama atenção pela história e pelo acolhimento: a Pousada dos Ingleses, propriedade de David Swan, 39 anos.

Pousada dos ingleses

O local foi idealizado por seu pai, John Malcolm Swan, engenheiro mecânico nascido em Luton, na Inglaterra. John veio ao Brasil nos anos 80 para trabalhar na empresa New Holland, em Curitiba, e, durante esse período, adquiriu o terreno à beira-mar em Zimbros. “Meu pai desenhou os primeiros chalés junto com o arquiteto argentino Eduardo Lagarrigue. Em 1989, recebemos os primeiros hóspedes. Em 2009, meu pai, infelizmente, faleceu”, relembra David Swan.

A pousada cresceu, mantendo a essência de um refúgio pé na areia. David Swan conta que a Praia de Zimbros é excelente para famílias justamente por ser uma baía de águas calmas, sem ondas. “Foi a primeira praia avistada pelos colonizadores açorianos na península. Eles encontraram aqui o zimbro, planta da família das Pináceas, cujos frutos são usados para fazer a genebra, bebida alcoólica que lembra o gim. Daí vem o nome da praia”, explica.

David Swan explica que o perfil dos hóspedes muda conforme a estação. “No inverno, recebemos principalmente casais entre 25 e 55 anos, vindo de até 300 km de distância. Vêm de Curitiba, do interior catarinense e do Rio Grande do Sul. Já no verão, o público é majoritariamente familiar, com grupos de 3 a 5 pessoas, vindos de regiões mais distantes, como Argentina, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul”.

A estrutura da Pousada dos Ingleses foi pensada para atender esses diferentes públicos. “No inverno, o nosso diferencial é a lareira nos Chalés Master 3, que cria uma atmosfera de casa de serra à beira-mar. Também temos as Suítes Premium com banheira de imersão. Os pacotes românticos fazem sucesso entre os casais. Caprichamos nas decorações com pétalas de rosa, espumantes, chocolates e velas”, conta David Swan. Cada chalé é bem iluminado e está distribuído em 2 andares. Todos possuem uma área de estar espaçosa, com lareira e TV, e uma cozinha com fogão elétrico e geladeira.

A Praia de Zimbros é ideal para quem busca sossego (Imagem: Raphael Comber Sales | Shutterstock)

Natureza, pesca e mariscos

Zimbros vive do turismo, mas mantém suas raízes na pesca artesanal e no cultivo de mariscos e ostras. As embarcações ancoradas à beira-mar compõem um cenário pitoresco e colorido, enquanto a calmaria das águas favorece esportes náuticos como vela, stand-up paddle e esqui aquático. No canto direito da praia, está a Área de Relevante Interesse Ecológico da Costeira de Zimbros, uma reserva de Mata Atlântica que abriga espécies nativas de flora e fauna. O acesso é por trilhas e, no caminho, o visitante encontra praias praticamente intocadas, como a do Cardoso, Lagoa, Triste e Vermelha.

Passeio de barco

Uma experiência que tem conquistado os turistas, em todas as épocas do ano, são os passeios personalizados da Zimbros Ecotour, agência de turismo náutico localizada em Canto Grande, em Bombinhas. Criada por Rodrigo de Oliveira das Chagas, carioca de 47 anos, e por sua esposa, Jane Gehrke, nutricionista esportiva nascida em Presidente Getúlio (SC), a Zimbros Ecotour oferece mais do que um simples passeio de barco.

Seu diferencial está no propósito: oferecer uma experiência de equilíbrio entre corpo e mente, aliando diversão, aprendizado e conexão com a natureza. “Não é só um passeio, é uma imersão na história, cultura e biodiversidade da nossa península”, explica Rodrigo de Oliveira das Chagas.

A empresa já recebeu três selos “Best of the Best” do Tripadvisor, um dos maiores reconhecimentos mundiais em turismo, reflexo direto da qualidade no atendimento e do olhar cuidadoso com cada detalhe da jornada. Nossa reportagem embarcou em uma das experiências oferecidas pela Zimbros Ecotour: o passeio até a Praia do Cação, com saída no final da tarde. Em cerca de duas horas de navegação, os passageiros são conduzidos por um roteiro exclusivo que contorna o Parque Natural Municipal do Morro do Macaco, uma das áreas de preservação mais importantes da região.

O percurso revela belezas escondidas, acessíveis apenas por mar. O barco desliza calmamente pelas águas protegidas da costa, contornando a exuberante Praia da Tainha, onde não há parada, mas que oferece um espetáculo visual impressionante. A viagem segue até a Praia do Cação, um refúgio quase secreto que se destaca por sua beleza e preservação.

É ali que o grupo desembarca. Praia de difícil acesso terrestre, mantém-se isolada e silenciosa, cercada por vegetação nativa. A principal atração? Um trampolim natural instalado sobre as pedras, de onde os mais “corajosos” se lançam ao mar. “O trampolim virou um símbolo do passeio. Mas o que realmente encanta é o pôr do sol visto daqui. É como se o tempo parasse por alguns minutos”, conta Rodrigo de Oliveira das Chagas. Antes do retorno, ainda há tempo para um banho refrescante na Praia da Aguada, onde o mar convida a um mergulho e ao silêncio contemplativo.

A Zimbros Ecotour aposta em grupos reduzidos e atendimento humanizado, conduzido pelos próprios proprietários. A proposta é criar uma experiência íntima, em que cada visitante se sinta parte da paisagem e não apenas um espectador. Além do contato com a natureza, há sempre espaço para conversas sobre a cultura local, a origem das praias, a pesca artesanal e o cuidado ambiental. “Queremos que cada passeio deixe uma marca positiva. Seja no corpo, na mente ou na consciência”, diz Jane Gehrke.

Por Luciano Nagel — revista Qual Viagem