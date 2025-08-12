O fígado é um alimento nutritivo e versátil, rico em ferro, vitamina A e complexo B, que ajuda na prevenção da anemia, fortalece a imunidade e favorece a saúde da pele e da visão. De preparo rápido e custo acessível, pode ser uma opção prática para o jantar, pois une sabor e a possibilidade de criar combinações variadas para agradar diferentes paladares.

A seguir, confira 3 receitas práticas com fígado para o jantar!

Refogado de fígado com legumes

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras

amarelo cortado em tiras 1 pimentão verde picado

1 tomate picado

1 cebola picada em fatias finas

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as tiras de fígado, tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para suavizar o sabor. Em uma frigideira em fogo baixo, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até começarem a dourar. Acrescente os pimentões e o tomate, refogando até ficarem levemente macios. Aumente o fogo, coloque o fígado e salteie rapidamente, mexendo sempre para não ressecar. Adicione o cominho e a páprica, misture bem para incorporar os sabores, cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bife de fígado grelhado (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock)

Bife de fígado grelhado

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em filés médios

cortado em filés médios 3 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de molho de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Folhas de alface para decorar

Modo de preparo

Coloque os filés em uma tigela e tempere com o alho, o molho de soja, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça bem uma grelha ou frigideira de fundo grosso em fogo alto. Pincele azeite nos bifes e leve à grelha. Grelhe por cerca de 2–3 minutos de cada lado, apenas até dourar por fora e manter a suculência por dentro. Coloque em um prato, decore com folhas de alface e sirva em seguida.

Fígado ao molho cremoso de gorgonzola

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em bifes médios

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

100 g de queijo gorgonzola

200 ml de creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga e o azeite em uma frigideira larga, adicione os bifes de fígado e grelhe por cerca de 2–3 minutos de cada lado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o alho, o queijo gorgonzola e o creme de leite. Mexa em fogo baixo até o queijo derreter e formar um molho cremoso. Coloque novamente o fígado na frigideira, envolva no molho e deixe aquecer por mais 1 minuto. Polvilhe a salsinha e sirva em seguida.