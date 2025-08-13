5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Versátil e sofisticada, a alcachofra tem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras, principalmente por seus benefícios nutricionais. Rica em fibras, antioxidantes e vitaminas, ela facilita a digestão, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde do fígado. Como se não bastasse, seu sabor único faz dela protagonista de entradas, saladas e pratos principais, perfeitos para qualquer refeição.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas fáceis e saborosas que mostram como incluir esse ingrediente de forma prática no dia a dia!

Risoto de alcachofra

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1 xícara de chá de corações de alcachofra cozidos e picados

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte o arroz arbóreo e refogue rapidamente, envolvendo os grãos no azeite de oliva. Despeje o vinho branco seco e mexa até evaporar.

Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo sempre e esperando o líquido secar antes de colocar mais. Quando o arroz estiver cremoso e al dente, acrescente a alcachofra e misture. Desligue o fogo, coloque a manteiga e o queijo parmesão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva polvilhado com salsinha.

Salada de rúcula com alcachofra

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de rúcula lavadas e secas

lavadas e secas 6 fundos de alcachofra cozidos e cortados ao meio

8 tomates secos cortados em tiras

10 bolinhas de mussarela de búfala

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa, disponha as folhas de rúcula formando a base da salada. Sobre as folhas, distribua as alcachofras, o tomate seco e as bolinhas de mussarela de búfala. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Lasanha de alcachofra

Ingredientes

Lasanha

200 g de massa para lasanha pré-cozida

2 xícaras de chá de corações de alcachofra picados

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

1 pitada de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre com um fouet para evitar grumos. Continue mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.

Lasanha

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente a alcachofra e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Em um refratário, espalhe uma camada fina do molho branco e disponha as folhas da massa sobre ele. Cubra com parte da alcachofra e o queijo muçarela. Repita as camadas até preencher todo o recipiente, finalizando com molho branco. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Ensopado de carne com alcachofra (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Ensopado de carne com legumes e alcachofra

Ingredientes

600 g de carne bovina

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

4 fundos de alcachofra cortados em pedaços

1 colher de sopa de molho de tomate

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1,2 l de caldo de carne

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a carne e doure por todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte o molho de tomate, a cenoura, a batata, a páprica doce e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de carne, reduza o fogo e cozinhe até a carne ficar macia. Adicione os fundos de alcachofra e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Alcachofra assada com ervas e limão

Ingredientes

4 alcachofras

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de chá de tomilho

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte as alcachofras ao meio no sentido do comprimento e, com a ajuda de uma colher, retire a parte central fibrosa. Coloque-as em uma travessa, com a parte cortada virada para cima e regue com o suco de limão. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o molho sobre as alcachofras e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.