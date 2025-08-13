Apoio dos pais influencia o desempenho dos filhos no Enem

O apoio dos pais ajuda a reduzir a ansiedade na preparação para o exame (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. A edição deste ano tem mais de 4,8 milhões de candidatos inscritos.

Diante da proximidade da prova, a psicóloga e coordenadora acadêmica da Faculdade Anhanguera de Porto Alegre, Luana Mello Sobrinho, avalia que, diante de momentos de grande pressão, como a rotina de preparação e os dias que antecedem a prova, o apoio emocional por parte dos pais pode contribuir significativamente no performance dos filhos.

“O desempenho acadêmico está relacionado também ao bem-estar emocional dos jovens. Dar esse suporte familiar ajuda no sentido de auxiliar esses estudantes a gerenciar não apenas a ansiedade, mas o estresse inerente ao período. O fato de o filho saber que há alguém perto dele faz com que ele enfrente esse período de desafio com maior tranquilidade”, avalia Luana Mello Sobrinho.

Além disso, a psicóloga ressalta que os pais podem ajudar os filhos a criar e manter uma rotina de estudos, apoiá-los na organização de horários adequados, a fim de estabelecer um equilíbrio entre disciplina e descanso.

A pressão por resultados pode prejudicar o desempenho no Enem

Conforme explica a psicóloga Luana Mello Sobrinho, a pressão para obter bons resultados pode ser prejudicial para muitos jovens. Dessa forma, os pais têm um papel crucial no processo de preparação, lembrando aos filhos de que seu valor vai além das notas.

“Esse apoio engloba várias áreas, desde esse suporte com as tarefas, apoio na rotina e no transporte para os dois dias de provas. Essa ajuda logística, por exemplo, reduzirá as preocupações e permite que o aluno se concentre somente no seu desempenho durante a prova”, analisa a psicóloga.

O apoio familiar fortalece o desenvolvimento emocional

A psicóloga Luana Mello Sobrinho ressalta que os pais podem contribuir de forma prática durante a preparação para o Enem, por exemplo, auxiliando na revisão dos conteúdos.

“Essa prática frequente aumenta a retenção do conteúdo. Além disso, esse suporte ajuda no sentido de que, as provas, eventualmente, podem também gerar frustração, especialmente se o desempenho não for o esperado. O suporte dos pais nesses momentos posteriores, ajuda os filhos a aprender com os erros sem desanimar, ajustando estratégias para as próximas avaliações”, finaliza.

Por Bianca Lodi Rieg