7 receitas com ora-pro-nóbis para almoços nutritivos e fáceis de preparar

No almoço, nada melhor do que pratos saborosos, nutritivos e, o melhor, fáceis de preparar. Com o ora-pro-nóbis — excelente fonte de fibras e proteínas vegetais — é possível criar refeições versáteis que agradarão a todos. Aproveite estas 7 opções e transforme seu almoço com receitas que farão bem à sua saúde e ao seu paladar. Confira!
Frango com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 kg de frango cortado em pedaços e limpo
- 2 l de caldo de galinha quente
- 5 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 1 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 500 g de folhas de ora-pro-nóbis limpas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 500 ml de óleo para fritar o frango
Modo de preparo
Em água corrente, lave as folhas de ora-pro-nóbis e deixe escorrer até secarem bem. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com o suco de limão, 3 dentes de alho amassados, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio até esquentar. Frite os pedaços de frango no óleo quente até dourarem. Após, retire a panela do fogo, escorra todo óleo, retire os pedaços de frango e reserve.
Na mesma panela, acrescente o azeite e leve novamente ao fogo. Adicione os dentes de alho restantes e a cebola e refogue até dourar. Adicione o pimentão e os pedaços de frango e refogue por mais 5 minutos. Cubra com o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por 10 minutos. Após, adicione as folhas de ora-pro-nóbis, cubra a panela e cozinhe por mais 3 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Peixe assado com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 cebola fatiada
- 2 tomates fatiados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque uma camada de cebola e tomate. Coloque os filés de peixe por cima e cubra com as folhas de ora-pro-nóbis. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Risoto de ora-pro-nóbis e abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1 xícara de chá de abóbora sem casaca e cortada em cubos pequenos
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/4 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 l de caldo de legumes
- Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente a abóbora e refogue até ficar macia. Adicione o arroz arbóreo e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo até que o arroz fique cremoso e no ponto certo. Quando o arroz estiver quase cozido, adicione as folhas de ora-pro-nóbis. Finalize com sal, pimenta-do-reino e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.
Frango ao curry com ora-pró-nóbis
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em pedaços
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 400 g de ora-pro-nóbis
- 1 pimentão amarelo picado em cubos
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho ralado
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de sopa de curry
- Sal, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em água corrente, lave as folhas de ora-pro-nóbis e deixe escorrer até secarem bem. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo. Acrescente o alho, a cebola, o pimentão e o frango. Refogue até o frango dourar. Acrescente o cominho e o curry, cubra com água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Após, adicione as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e deixe abafado por mais 3 minutos. Salpique com coentro e sirva em seguida.
Feijão-tropeiro com ora-pro-nóbis e carne-seca
Ingredientes
- 200 g de carne-seca dessalgada e desfiada
- 2 xícaras de chá de feijão-carioca
- 1 folha de louro
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 colheres de sopa de farinha de mandioca
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde para decorar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Lave bem o feijão e cozinhe em uma panela de pressão com a folha de louro e água suficiente para cobrir os grãos, por aproximadamente 20 minutos após pegar pressão. Escorra a água e reserve o feijão cozido. Cozinhe a carne-seca em uma panela de pressão com água por aproximadamente 25 minutos ou até que esteja macia. Desfie a carne-seca e reserve.
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione a carne-seca desfiada e misture bem. Adicione o feijão cozido e misture delicadamente para incorporar todos os sabores. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente o ovo e mexa até cozinhar completamente. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo para dar a consistência desejada. A farinha deve incorporar todos os ingredientes sem formar grumos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde.
Panqueca de ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite integral
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 500 ml de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
Modo de preparo
Massa
Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter um creme homogêneo. Aqueça uma frigideira antiaderente, unte levemente com óleo e coloque uma concha pequena da massa, espalhando bem. Cozinhe por cerca de 1 minuto de cada lado e retire do fogo. Repita o processo até acabar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o ora-pro-nóbis e refogue até murchar e acabar a “baba”. Acrescente a ricota e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o molho de tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos.
Montagem
Coloque uma porção do recheio com ora-pro-nóbis no centro de cada panqueca, enrole e disponha em um refratário com um pouco de molho no fundo. Cubra com o restante do molho e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida
Sopa de feijão-branco com ora-pro-nóbis e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos médios
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas grossas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até começarem a dourar. Acrescente a batata e a cenoura e refogue por 3 minutos. Adicione o caldo de legumes e a folha de louro e cozinhe em fogo médio até os legumes ficarem quase macios. Junte o feijão-branco cozido, misture e cozinhe por mais 5 minutos. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino, finalize com cheiro-verde picado e sirva quente.