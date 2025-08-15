7 dicas para o animal se adaptar com a mudança na rotina 

Cães e gatos são animais que valorizam profundamente a previsibilidade. Eles se sentem mais seguros quando têm horários fixos para se alimentar, dormir, brincar e interagir com o tutor. A repetição dessas atividades diárias cria um senso de estabilidade que reduz o estresse, melhora o comportamento e fortalece o vínculo afetivo com a família. Uma rotina bem definida proporciona ao pet a tranquilidade de saber o que esperar do ambiente em que vive.

No entanto, imprevistos e mudanças fazem parte da vida. Alterações na rotina do tutor, mudanças de casa, chegada de um novo membro da família ou até mesmo obras e viagens podem mexer com o equilíbrio emocional dos animais. Isso porque eles percebem essas alterações por meio dos sentidos — especialmente o olfato e a audição.

“Isso significa que qualquer alteração no ambiente, na rotina ou até na disposição dos móveis pode ser interpretada como uma ameaça, provocando reações como agitação, vocalização excessiva, perda de apetite, marcação urinária em locais inadequados e até comportamentos compulsivos, como se lamber constantemente”, detalha a médica-veterinária Marina Tiba, gerente de produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.

Por isso, é fundamental adotar estratégias que tornem essa transição mais leve. A seguir, confira dicas para o animal se adaptar com a mudança na rotina!

1. Faça mudanças de forma gradual

Quando possível, evite alterações abruptas. Os animais precisam de tempo para se acostumar com novidades, e mudanças repentinas podem causar ansiedade. Por exemplo, se vai mudar o horário de sair de casa, é melhor antecipar ou adiar esse momento aos poucos, em intervalos de 15 a 30 minutos por dia, até atingir o novo horário desejado. Isso permite que o animal se ajuste com mais naturalidade, sem sofrer com a quebra repentina da rotina.

2. Mantenha alguns hábitos antigos

Mesmo que a rotina precise mudar, tente manter alguns rituais que o animal já conhece. “Mesmo em meio à mudança, o ideal é tentar manter os horários de alimentação, passeios e descanso semelhantes aos do ambiente anterior. Essa previsibilidade ajuda o animal a sentir que tem controle sobre a nova realidade”, afirma Marina Tiba.

3. Reforce o vínculo com atenção e afeto

Durante períodos de adaptação, invista ainda mais em afeto e presença. Dedicar tempo para fazer carinho, conversar com o animal com um tom calmo, brincar e ficar por perto ajuda a reduzir o estresse. O pet vai entender que, mesmo com as novidades, o vínculo permanece forte. Além disso, o reforço positivo com petiscos, elogios e gestos de carinho estimula comportamentos mais tranquilos e cooperativos.

Manter os itens do pet nos mesmos lugares permite que o animal reconheça o território e se oriente com facilidade (Imagem:Africa Studio | Shutterstock)

4. Crie um ambiente previsível

Mesmo diante de mudanças externas, manter a organização do ambiente interno é essencial. Os objetos do pet, como comedouros, bebedouros, cama, caixa de areia e brinquedos, devem continuar nos mesmos lugares. Isso permite que o animal reconheça seu território, se oriente com facilidade e se sinta seguro. A previsibilidade do espaço contribui para o equilíbrio emocional, especialmente em fases de transição.

5. Estimule a mente e o corpo do animal

Mudanças na rotina podem gerar tédio, ansiedade ou excesso de energia acumulada. Para evitar comportamentos destrutivos ou apatia, é importante manter o animal estimulado. Invista em passeios com novos trajetos, brinquedos interativos, desafios com petiscos escondidos, arranhadores e novas brincadeiras.

6. Evite punições e respeite os sinais do pet

Durante a adaptação, o animal pode manifestar comportamentos como vocalizações excessivas, destruição de objetos, alterações nas necessidades ou isolamento. Esses sinais indicam que ele está sentindo o impacto da mudança. Punições podem agravar o quadro. Em vez disso, observe com atenção, acolha o comportamento e busque compreender o que o pet está tentando expressar. Paciência é fundamental nesse processo.

“Sempre que possível, permita que o pet explore o novo espaço aos poucos, respeitando seu ritmo. E, quando ele demonstrar interesse ou tranquilidade ao explorar, recompense com carinho ou petiscos — o reforço positivo é um ótimo aliado nesse processo”, acrescenta Marina Tiba.

7. Estabeleça uma nova rotina estável

Depois que a mudança ocorrer, é importante criar rapidamente uma rotina e cumpri-la com regularidade. Isso significa definir horários fixos para alimentação, atividades, higiene e descanso. A consistência ajuda o pet a entender o que esperar do novo cenário e retoma o senso de estabilidade que ele tanto precisa para se sentir confortável e seguro.