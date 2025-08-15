Sombras monocromáticas: como apostar na técnica que conquistou as famosas

As sombras monocromáticas estão em alta e podem ser usadas de diversas formas (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Do azul suave ao terracota elegante, as sombras monocromáticas estão em alta, ganhando destaque nos red carpets e nas redes sociais. Celebridades como Dua Lipa e Millie Bobby Brown já mostraram o poder dessa tendência: a primeira investiu em variações de rosa vibrante, enquanto a segunda se destacou com um azul-bebê em um look retrô inspirado nos anos 1980. Para quem deseja ousar, vale aplicar o mesmo tom em bochechas e lábios, criando a maquiagem monocromática — um toque que deixa o visual ainda mais harmônico e sofisticado

A popularidade desse estilo vai além da estética: trabalhar com uma única cor nos olhos cria um impacto visual imediato e transmite uma identidade única. “É uma técnica que se adapta a diferentes estilos, funcionando tanto para quem prefere um visual minimalista quanto para quem gosta de uma cor mais vibrante e marcante”, explica William Harry, maquiador sênior de Bruna Tavares.

Cores tendência para investir agora

Entre as tendências que mais se destacam no momento, algumas paletas ganham força por traduzirem diferentes estilos e ocasiões, como lista William:

Neon retrô : aposte em cores vibrantes como o azul intenso, o vermelho aberto e o turquesa marcante, combinadas com delineados gráficos para resgatar o espírito dos anos 1980 em versões modernas e cheias de atitude;

: aposte em cores vibrantes como o azul intenso, o vermelho aberto e o turquesa marcante, combinadas com delineados gráficos para resgatar o espírito dos anos 1980 em versões modernas e cheias de atitude; Terroso quente : tons como marrom profundo, marrom-claro acinzentado e caramelo criam maquiagens sofisticadas e acolhedoras, ideais para produções elegantes e atemporais. São cores versáteis que permitem compor até uma maquiagem monocromática completa, harmonizando olhos, bochechas e lábios;

: tons como marrom profundo, marrom-claro acinzentado e caramelo criam maquiagens sofisticadas e acolhedoras, ideais para produções elegantes e atemporais. São cores versáteis que permitem compor até uma maquiagem monocromática completa, harmonizando olhos, bochechas e lábios; Pastel moderno: lilás suave e azul-claro com fundo esverdeado trazem suavidade e frescor, ideais para o dia a dia ou editoriais leves, com um toque contemporâneo e delicado.

Saber escolher e aplicar a sombra certa é essencial para alcançar o efeito desejado na maquiagem monocromática (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

Como aplicar diferentes tipos de sombra monocromática

Para colocar a maquiagem monocromática em prática de forma funcional, é essencial entender quais produtos oferecem o melhor desempenho e qual técnica garante o efeito desejado. Segundo William Harry, adaptar a técnica à textura da sombra é o segredo para um resultado impecável. Abaixo, o maquiador dá 4 dicas de produtos.

1. Sombra em pó

Exige uma boa preparação da pálpebra para fixar e evitar acúmulo nas linhas. Use primer antes e construa a cor aos poucos, esfumando bem. Para harmonizar, vale levar um toque do mesmo tom para as maçãs do rosto com um pincel limpo e macio.

2. Sombra cremosa

Ideal para um efeito molhado e luminoso. Aplique com os dedos para mais intensidade e esfume as bordas com pincel. É perfeita para um visual fresh e rápido.

3. Sombra líquida

A textura cremosa desliza facilmente na pele e garante uma cor uniforme e confortável por horas. “Gosto do BT Velvet, da Bruna Tavares, por exemplo, porque tem a vantagem de unir primer e sombra em um único produto e entregar alta pigmentação, versatilidade e acabamento aveludado — além de contar com uma ampla cartela de 26 cores, que permite criar desde looks suaves até os mais ousados”, explica o maquiador William Harry.

4. Sombra stick (em bastão)

Prática para levar na bolsa e retocar. Basta aplicar direto na pálpebra e esfumar com os dedos — ótima para makes rápidas.

Por que apostar nas sombras monocromáticas?

Mais do que seguir tendências, apostar nas sombras monocromáticas permite explorar a criatividade com praticidade. Essa abordagem abre espaço para brincar com formatos, acabamentos e intensidades, gerando resultados únicos e personalizados. “É uma forma de expressar estilo e personalidade, adaptando a maquiagem ao momento e ao seu estado de espírito”, finaliza o maquiador William Harry.

Por Denyze Moreira