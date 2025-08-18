O Baralho Cigano abre espaço para que intuição e sabedoria antiga se encontrem, mostrando sinais que podem mudar a forma como cada situação será vivida. O Mestre Ravi Vidya, especialista na leitura do baralho cigano, alerta: este é um momento de observar não apenas o que acontece à sua volta, mas também o que vibra dentro de você. Algumas portas se abrirão com suavidade, outras precisarão de impulso para ceder.

Sinais discretos, coincidências e pequenos avisos do destino merecerão atenção especial. Paciência, prudência e clareza mental serão diferenciais para aproveitar cada oportunidade. Confira as previsões do baralho cigano para os 12 signos na semana de 18 a 24 de agosto!

Áries — Carta da Foice

Esta semana trará a necessidade de cortes que, embora pareçam difíceis no início, serão libertadores no futuro. Pode ser o momento de encerrar um ciclo no trabalho, em um relacionamento ou até em um hábito que já não serve ao seu crescimento. A Foice indica rapidez e decisões firmes, mas alerta para não agir apenas no calor do impulso. Reflita, pese os prós e contras, e siga com convicção. Esse encerramento abrirá espaço para novas oportunidades e para um recomeço mais saudável.

Touro — Carta da Âncora

O período promete estabilidade, mas também a tentação de permanecer em uma zona de conforto que pode limitar seu progresso. A Âncora traz segurança, solidez e a sensação de estar com os pés no chão, especialmente em assuntos materiais e emocionais. No entanto, também será um chamado para perceber se a estabilidade não está se transformando em estagnação. Aproveite para fortalecer laços e consolidar projetos, mas não se prenda ao que já não tem vida.

Gêmeos — Carta dos Pássaros

A comunicação será o centro das suas ações nesta semana. Conversas importantes, reuniões produtivas e até encontros inesperados poderão gerar boas oportunidades. Os Pássaros também alertam para fofocas e ruídos de comunicação: nem tudo o que você ouvir será verdade. Use sua habilidade natural de dialogar para construir pontes, esclarecer dúvidas e fortalecer contatos profissionais e pessoais. Será um bom momento para trocar ideias e absorver novas perspectivas.

Câncer — Carta da Casa

O foco estará no lar, na família e nas questões que envolverão segurança emocional. Pode surgir a necessidade de reorganizar seu espaço físico, resolver pendências domésticas ou oferecer apoio a alguém próximo. A Casa sugere um ambiente de acolhimento e proteção, mas também lembra que o conforto começa dentro de si. Será uma semana favorável para se reconectar com suas raízes, cuidar do seu refúgio e fortalecer vínculos familiares.

Leão — Carta do Sol

O brilho estará ao seu favor. O Sol indica reconhecimento, vitalidade e um momento de mostrar suas qualidades ao mundo. Seu esforço recente será percebido e recompensado, e portas podem se abrir de forma natural. É uma semana para investir naquilo que você sabe fazer bem, mas sem deixar que o orgulho se transforme em arrogância. Energia extra favorecerá novos projetos, conquistas e até encontros inspiradores. Aproveite para iluminar a vida de quem estiver ao seu lado.

Virgem — Carta da Cruz

O período poderá trazer desafios que exigem paciência, fé e resiliência. A Cruz indica testes emocionais ou responsabilidades maiores do que o habitual, mas reforça que toda prova traz aprendizado e crescimento. É importante não carregar fardos que não são seus e saber pedir ajuda quando necessário. Ainda que a semana pareça mais densa, a superação trará maturidade e um novo olhar sobre a vida. Aceitar as circunstâncias como parte do seu caminho será libertador.

Libra — Carta do Coração

O amor e as emoções estarão em evidência. Pode ser uma semana de encontros significativos, declarações ou reconciliações. Se já vive um relacionamento, o vínculo tenderá a se fortalecer com momentos de carinho e cumplicidade. Para os solteiros, novas conexões poderão surgir, trazendo calor e inspiração. O Coração pede que você escute seus sentimentos, mas sem se deixar levar por ilusões. Cultive relações verdadeiras e que tragam leveza à sua alma.

Escorpião — Carta da Serpente

A semana pedirá atenção redobrada a possíveis armadilhas, falsidades ou situações que escondem interesses ocultos. A Serpente não fala apenas de perigo, mas também de inteligência e estratégia. Sua intuição estará afiada para perceber quando algo não está certo. Evite confiar demais em promessas rápidas e não revele seus planos a todos. Use seu olhar investigativo para compreender melhor o que estará por trás das aparências antes de tomar decisões.

Sagitário — Carta do Cavaleiro

Movimento será a palavra-chave. O Cavaleiro traz notícias, convites e oportunidades que surgirão rapidamente, exigindo resposta ágil. Viagens curtas, deslocamentos e mudanças de agenda poderão marcar a semana. É um momento excelente para colocar ideias em prática, mas o alerta é para não se precipitar e deixar detalhes importantes de lado. A energia é de avanço e conquista, desde que você mantenha foco e direção.

Capricórnio — Carta da Montanha

Desafios poderão se apresentar, exigindo persistência e planejamento. A Montanha não indica impossibilidade, mas lembra que subir ao topo demanda esforço e paciência. Pode ser uma semana em que você sinta que o progresso é mais lento, mas cada passo dado agora é sólido. Uma ajuda inesperada pode vir de alguém mais experiente ou influente, abrindo caminhos para superar obstáculos. A determinação será seu maior aliado.

Aquário — Carta da Estrela

A Estrela traz esperança, inspiração e clareza. Projetos que pareciam distantes começarão a ganhar forma e se aproximar da realidade. É uma semana para manter a fé, ouvir sua intuição e confiar nos sinais do universo. Também será um momento de conectar-se mais com a espiritualidade, seja por meio de práticas, estudos ou momentos de introspecção. O que for iniciado agora terá proteção e luz.

Peixes — Carta dos Lírios

Um clima de paz e harmonia se instalará, trazendo mais serenidade à sua rotina. Será um período favorável para resolver conflitos, harmonizar relações e buscar atividades que tragam equilíbrio interior. Os Lírios também falam de maturidade emocional e de uma energia mais tranquila, ideal para fortalecer vínculos importantes e investir no bem-estar. Evite se envolver em disputas que não lhe dizem respeito e preserve sua energia.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.

Por Rodrigo Almeida